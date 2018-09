Pablo Cuevas jugará ante México para intentar volver a la Zona I de la Copa Davis

Uruguay jugará el próximo fin de semana sus partidos por la Zona II Americana de la Copa Davis con el objetivo de clasificar y regresar al Grupo I continental. Para eso los celestes podrán contar, finalmente, con la presencia de Pablo Cuevas, quien se pudo recuperar de su lesión que sufrió en el pie y que lo radió de jugar la gira de cemento norteamericana, incluido el US Open.

El salteño tuvo que abandonar el ATP 500 Hamburgo tras fracturarse el hueso escafoide, sobre fines de julio. Su recuperación se estimó para un mes de baja y el tenista pudo cumplir los plazos de forma exitosa.

"Cuando entré hace unos pocos días a la cancha creí que iba a ser muy difícil estar en las condiciones que estoy hoy, así que estoy sorprendido y muy contento de cómo vengo progresando", aseguró Cuevas en el lanzamiento del encuentro frente a México, llevado adelante en el Carrasco Lawn Tenis.

Todavía no está confirmado si abrirá la serie de juegos en single o si estará en la modalidad de dobles, pero lo que sí se pudo apreciar es que la raqueta número uno de Uruguay, defenderá una vez más a la celeste.

"Obviamente que tengo un poco de molestias, pero molestias que puedo ir sobrellevando. Cada me voy sintiendo mejor, cada día me voy exigiéndome mas a tal punto que estoy pudiendo jugar, por ahí no al nivel que me gustaría, pero sí estoy encantado con el nivel que estoy teniendo para los días que llevo en cancha", comentó Cuevas.