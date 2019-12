Peñarol goleó en las finales a Nacional y es campeón del fútbol sala

Peñarol se consagró el sábado campeón uruguayo de fútbol sala al ganarle 6-3 a Nacional en el polideportivo de Las Piedras alcanzando así el 10º título de su historia siendo el equipo más ganador en este deporte.

Federico Fedele marcó tres goles, Nicolás Martínez dos y Richard Modernell, en contra, hizo el restante.

"Sacamos una buena diferencia que nos permitió manejar cómodamente el partido y en el segundo arrancamos bien, pero a los 5' se nos lesionó Jesús Viamonte y los compañeros se pusieron nerviosos y se distrajeron, nos hicieron dos goles y nos costó acomodarnos. Yo pienso que los clásicos se ganan, no se golean, así que hice variantes para cerrarlo e incluso erramos varios goles", dijo a Referí el entrenador Gustavo Sánchez.

En el 5-1 del sábado de la semana pasada, el partido se jugó también en Las Piedras y los goles fueron de Jesús Viamonte por dos, Nicolás Martínez, Nicolás Ordoqui y Pablo Lanza. Gabriel Palleiro por dos y Joaquín Varietti

En el Clausura, Peñarol había ganado 5 a 0 el clásico mientras que el único que perdió fue el del Apertura, por 6-4.

Peñarol ganó sus Uruguayos en 1995, 1996, 1997, 1999, 2004, 2010, 2011, 2012, 2014 y este año. "Nadie ganó más" decían las camisetas con las que los jugadores festejaron el título.

A Peñarol lo dirige Gustavo Sánchez quien hace dos años padeció cáncer logrando por tanto un título muy especial porque además dirige a su hijo en el equipo.

"Es una alegría enorme y emocionante", dijo Sánchez.

"Siempre dije que viví la enfermedad con mi padre que la luchó y tomé de él su postura positiva de lucharla. Así fue que mejoré pero entonces me dijeron que no podía dirigir por lo que era un desafío personal muy grande conmigo mismo poder volver", expresó el DT.

El año pasado dirigió a Boston River y lo llevó a la final perdiendo con Nacional. Este año, Peñarol le ofreció ser su entrenador. "Mi padre, que era hincha de Peñarol, antes de fallecer me dijo: 'quiero verte desde el cielo salir campeón con Peñarol'. Ayer cerré esa deuda y me terminé de despedir de él que se me fue hace tres años", explicó.

Tras luchar contra la enfermedad, Sánchez se encuentra ahora controlado pero plenamente recuperado.

Uno de los integrantes de su plantel es su hijo Valentín de 19 años, quien en la última fecha del Clausura le metió cuatro goles a Río Branco.

Ahora se va a jugar en Ancona de Italia. Hizo inferiores en fútbol de cancha en Nacional y llegó a la Tercera de Defensor Sporting, pero al final le tiró el ADN familiar y se dedicó al fútbol sala, su pasión. A su hijo Benjamín, Sánchez lo dirigió cuando fue campeón en la sub con Nacional.

Sánchez ganó seis campeonatos uruguayos con Nacional a pesar de que en su etapa de futbolista jugó en Peñarol. "Por ese pasado tenía un revólver en la nuca, pero como se dice yo prefiero ser cabeza de ratón que cola de león: me gusta correr los riesgos", dijo.

"Peñarol tenía un buen plantel, no pude traer jugadores de Boston River pero sí traje al venezolano Viamonte que anduvo muy bien y a Maxi Navarro y Fede Fedele de Old Christians", comentó el DT.

"Soy profesional, pero hoy por hoy tengo un sentimiento porque además jugué en Peñarol y ese sentimiento viene de familia. Nunca fui fanático, pero además hubo un hecho que me marcó y fue que cuando desperté tras estar dos meses en coma me mostraron un recorte del plantel de Dolores, el equipo al que yo dirigía, con el de Peñarol que entraron a jugar juntos con una pancarta que decía: 'Fuerza Gustavo'. Sabés cómo lloré y la fuerza que me dio eso", concluyó Sánchez. Un luchador de la vida. Un campeón del fútbol sala.