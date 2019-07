Peñarol y la venta de Rodríguez: "La necesidad puede más que otras cosas"

La salida de Brian Rodríguez de Peñarol dejó un sabor agridulce en la institución. "Peñarol tuvo que venderlo por lo que siempre tienen que vender los equipos uruguayos: por necesidades económicas. Por eso queda un sabor agridulce", dijo el tesorero del club, Isaac Alfie, a Sport 890.

La transferencia del volante de 19 años a Los Ángeles FC es por US$ 11.500.000. A Peñarol le quedarán poco más de seis millones de dólares y el 30% de la ficha, en una transferencia récord para el fútbol uruguayo.

Las negociaciones del club de la Major League Soccer con Peñarol comenzaron este lunes, cuando los clubes tuvieron la primera reunión, informó el dirigente. Ya había ofertas por el futbolistas como la de Udinese de Italia, que era "firme", y la de otros clubes que solo hicieron "tanteos". Quien lidero el proceso de las negociaciones fue Jorge Barrera, presidente del club.

Rodríguez no fue al club italiano porque había "ciertas condiciones de venta" que Peñarol no estaba seguro de poder cumplir. "No podíamos arriesgarnos a no cumplir un determinado contrato", señaló el tesorero.

"Fue un proceso de silencio que no tuvo ninguna interrupción ni ningún inconveniente y que terminó siendo un proceso competitivo porque había más de una oferta en la vuelta", dijo Alfie. "Nos quedamos con un sabor agridulce porque hubiéramos pretendido retener a Brian hasta fin de año, pero no fue posible", agregó.

"Nos alegramos por el muchacho y por el proceso de formación que se ha dado en Peñarol, por las mejoras que tuvo en divisiones inferiores. Seguramente va a dar un vuelco en su vida y en la de su familia. Nosotros queríamos tenerlo un poco más, pero en el fútbol uruguayo eso es difícil porque las dificultades económicas están a la vista de todo el mundo", dijo.

El pase de Rodríguez le resuelve a Peñarol el desfasaje que tiene en lo económico, pero no le resuelve todo. "Está en nosotros encontrar otro tipo de soluciones. Este dinero se va a dedicar a determinada infraestructura que al club le falta", afirmó.

Un jugador sin sustituto

Para Diego López, técnico de Peñarol, no fue una buena noticia la salida de Rodríguez. "¿Te parece que le puede haber gustado? Y no", dijo Alfie al ser consultado por la reacción del entrenador. Pero lo cierto es que la salida del volante era una posibilidad de la que eran conscientes el entrenador y los dirigentes.

"Él sabía que existía esta posibilidad y tiene su esquema armado. No es una buena noticia ni para él ni para ninguno de nosotros. El saber agridulce de todos nosotros es bien grande, pero la necesidad puede más que otras cosas", comentó el dirigente.

Por eso Peñarol intentó concretar algunas incorporaciones en el período de pases pensando en sustituir al futbolista oriundo de Tranqueras, pero ninguna se pudo concretar. Una de las jugadores en quien pensaron fue Tomás Chacón, pero Danubio decidió no venderlo. También hicieron trámites por Leonardo Fernández, de Fénix, que tampoco se concretó.

Otra de las opciones fue Yony González, jugador por el que los carboneros se interesaron en enero. El futbolista el pasado martes le marcó dos goles a los carbones por Copa Sudamericana en el Campeón del Siglo. Que González no haya llegado a Peñarol no fue por motivos económicos, sino porque el futbolista se había comprometido con Fluminense unas horas antes que Peñarol realizara el contacto.

"Nadie va a sustituirlo porque tiene un juego único. Pero no había nada concreto ni cercano hace dos semanas. Empezaron a aparecer cosas más concretas hace diez días", dijo Alfie.

Ahora Peñarol procura contratar un jugador libre pese a que Diego López no ha pedido a ninguno.