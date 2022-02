Pereira estrenó la presidencia del FA: las claves de su discurso, el pedido a los intendentes y el abrazo con Miranda

"Se encamina un plan de formación sindical", dijo a la pasada Fernando Pereira desde el escenario del Teatro El Galpón, y los murmullos y risas arreciaron desde las butacas. "¡Es de puertas abiertas!", bromeó un dirigente. Mientras hacía una pausa, Pereira entendió el desliz al que lo indujeron casi 30 años de actividad sindical, y negó con la cabeza antes de continuar el discurso como flamante presidente del Frente Amplio.

En el mismo día en que la fuerza política firmó su acta fundacional en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo, pero 51 años más tarde, el dirigente tomó el mando y cerró una de las etapas más difíciles de la coalición de izquierda en el último tiempo. El pasado 5 de diciembre se había consagrado en las urnas como el nuevo líder partidario, con amplios apoyos internos que le auguran una espalda política que no tuvo su antecesor.

La ocasión de este sábado era vista puertas adentro como una "primera prueba" para Pereira, con la responsabilidad de hablarle al público que comandará los próximos cinco años. El flamante presidente disertó así por más de una hora y abordó diversos temas entre pausas, aplausos y algunos comentarios para distender.

"El imperialismo está interviniendo aquí", se burló al comienzo del discurso ante una interferencia de audio que lo interrumpió, en recuerdo de lo que decía el cantautor Daniel Viglietti cuando algo fallaba. Pereira arremetió contra la afirmación del gobierno de que el Frente Amplio y el PIT-CNT ponen "palos en la rueda", y adelantó "cientos de actos" para militar por el Sí antes del referéndum del próximo 27 de marzo para derogar 135 artículos de la LUC.

"Nos comprometemos desde ya que todos nuestros legisladores, nuestros intendentes, alcaldes, ediles, concejales, pero sobre todo nuestros militantes van a estar golpeando la puerta de todos los vecinos del Uruguay para convencer a esa nueva mayoría", afirmó. Al cabo de unos minutos, robó los primeros aplausos de las decenas de presentes, al plantear que fue en las gestiones del Frente Amplio y 20 años después de culminada la dictadura que los primeros represores sufrieron las consecuencias de sus actos.

"Estos 15 años encabezados por Tabaré Vázquez y José Mujica van a quedar en los mejores 15 de los últimos 70", aseguró, y enumeró una serie de políticas, desde el Sistema Nacional Integrado de Salud hasta la inversión en el cambio de matriz energética. “Si con todo esto nos dicen que fue una década perdida, si estarán relatando una película que no existió”, asestó, en línea con un frecuente latiguillo suyo en la campaña que lo llevó la presidencia del FA.

Fernando Pereira asumió como presidente del FA

Es en ese sentido que, tal como informó El Observador, apostará por un equipo dedicado a pensar la comunicación estratégica que entre sus cometidos tendrá a la construcción de relatos.

Pereira dedicó unos minutos a repasar su historia: "No había tenido como proyecto político ser presidente del Frente", contó, y recordó los orígenes socialistas de su madre, la militancia de su padre con Zelmar Michelini, a su abuela cristiana y su pasado como "militante orgulloso de Afuprim" (sindicato de funcionarios de Primaria). Mencionó además el paso por el PIT-CNT y los dos comités de base de los que participó, uno de ellos en su natal Jacinto Vera, donde "la luna es más blanca y más bonita", recitó.

Pereira habló de sus proyectos, entre ellos el de tener la Mesa Política los primeros días de la semana. "No podemos tener una estructura de funcionamiento que nos haga estar cinco días. Y perdónenme una crítica: precisamos tener nuestras decisiones discutidas con profundidad. Nuestros organismos tienen que ser confiables y no lo es ninguno que al otro día se pueda leer en un diario. Si quieren tener discusiones profundas, no hablen más en los diarios. Si quiere hablar, que dé la cara", lanzó, al igual que en la campaña, y consiguió uno de los aplausos más prolongados de la jornada.

El presidente se comprometió a que cualquier filtración de documentos va a llegar de ellos mismos "un día antes". "¡Que nuestra gente se entere por nosotros!", exclamó, en línea con un plan de fortalecer la dirección partidaria, que durante los gobiernos de Vázquez y Mujica había pasado a un segundo plano. El pronunciamiento recogió varias adhesiones, entre las que se incluyó la intendenta Carolina Cosse, quien se confesó "1.000% de acuerdo".

Al igual que en la campaña, Pereira volvió a llamar a la renovación generacional y a realizar de ocho a diez "pueblo a pueblo" anuales. Criticó al machismo en la fuerza política y afirmó que "no hay lugar para violentos en el Frente Amplio", otra de sus premisas más aplaudidas. "No solo somos una oposición al gobierno actual: estamos construyendo una alternativa al gobierno actual que va a llegar dentro de poco. Lento pero llega", prometió.

Pereira se comprometió a permanecer en la presidencia "hasta el último día" y envió guiños de "bienvenida" para los blancos, colorados y cabildantes que se acerquen a los comités, cuyos votos deberán disputar en 2024. "Vamos a ir a buscar uno por uno a los 200 mil compatriotas que no nos votaron en 2019, pero también uno por uno a los que creen en la justicia social", señaló.

Fernando Pereira

"De acá al 27 de marzo, pocas reuniones y mucha militancia territorial", pidió. El acto estuvo teñido por la simbología del referéndum, para el que varios frenteamplistas entienden que Pereira será uno de los voceros preponderantes.

Los saludos

Tras más de una hora de discurso, comenzó una extensa procesión de dirigentes que se acercaron al escenario a saludarlo. Entre los primeros se contaron los intendentes Cosse, Andrés Lima y Yamandú Orsi –a quien tuvieron que llamar a gritos porque no paraba de conversar con otros en las butacas–. Los jerarcas intercambiaron algunas palabras después de posar para las cámaras.

Según supo El Observador, el flamante presidente les dijo que tenían que juntarse más seguido. En su discurso había cuestionado las "trabas" a las tres intendencias frenteamplistas para financiar sus obras.

Uno de los últimos en acercarse fue su antecesor, Javier Miranda, quien durante el acto había permanecido en el fondo de la sala. "Ya te digo: suerte en pila y arreglate como puedas. Ahora, no seas nabo, no te pongas de salvador, de que lo vas a modificar por tu propia impronta porque vas a chocar y no lo vas a lograr", le había aconsejado Miranda a quien lo sucediera, meses antes de consolidarse incluso la postulación de Pereira.

Así, configurado un nuevo escenario político, lo palmeó con fuerza en la espalda y se limitó a alentarlo: "¡Arriba!".

La primera

Pereira tendrá este domingo su primera salida pública como presidente del Frente Amplio. Será una visita a Los Cerrillos, donde lo recibirá el alcalde Rodrigo Roncio, discípulo de Yamandú Orsi, que también acompañará la recorrida.