Persisten las dificultades de colocación para el ganado gordo

Por Blasina y Asociados, especial para El Observador

Algunas industrias con sus necesidades cubiertas o abocadas a faena de ganados de corral no pasan precio por animales de pasto. Otras, anotan sin fecha.

Los negocios que se concretaron en la última semana se efectuaron entorno a US$ 3,05 y US$ 3,10 por kilo carcasa para el novillo gordo y entre US$ 2,90 y US$ 2,95 por kilo para la vaca especial, con entradas a planta de aproximadamente 20 días. En el caso de las vaquillonas, con difícil colocación, los valores se ubican entre US$ 3,08 y US$ 3,10 por kilo.

La oferta aumenta de forma gradual y no se espera que aparezca en grandes volúmenes, como suele suceder en esta época del año.

Con las últimas lluvias dando margen de maniobra a los productores –que se resisten a convalidar nuevos ajustes de precios–, las referencias para el ganado gordo se mantendrían entorno a las actuales en las próximas semanas, coincidieron consignatarios consultados.

Tendrá mucho que ver la evolución de la actividad industrial. La expectativa, comentaron, es que la faena disminuya en diciembre. De hecho, algunas plantas dejarán de operar a fin de año, aprovechando a dar licencia al personal.

Los frigoríficos quitarían el pie del acelerador, tras un noviembre que seguramente cierre con la mayor faena mensual de los últimos ocho años.

La faena superó las 50.000 cabezas por tercera semana consecutiva.

Si se confirma una actividad similar para el cierre de esta semana, noviembre cruzaría las 230.000 cabezas y sería el mes con mayor faena desde diciembre de 2010.

Firmeza en la reposición

El mercado de reposición mantiene la firmeza. En la primera jornada de Pantalla Uruguay se colocó con agilidad un 94% de los terneros ofertados, con un promedio de US$ 1,94. Los novillos de 1 a 2 años promediaron US$ 1,75, los de 2 a 3 años US$ 1,65 y los de más de 3 años, US$ 1,63. En todos los casos con un leve ajuste negativo respecto a los valores del remate de octubre.

Trancazo en los ovinos

En ovinos sigue trancada la colocación de categorías adultas, con una marcada preferencia industrial por el cordero mamón, aunque con un mercado que empieza a saturarse, consideró un operador. Los negocios por corderos mamones hasta 27 a 30 kilos se concretan entorno a US$ 3,50 a US$ 3,52 por kilo, con exigencias estrictas en los animales con flechilla.

En la grilla de la Asociación de Consignatarios de Ganado el cordero pesado bajó seis centavos a US$ 3,34, los corderos de hasta 35 kilos se mantuvieron en US$ 3,35, los borregos bajaron un centavo a US$ 3,31, los capones nueve centavos a US$ 3,05 y las ovejas cuatro centavos a US$ 2,96.

La faena ovina sigue elevada, explicada principalmente por una participación de 78% de corderos. Totalizó 36.342 cabezas y se consolidó como la más alta del año.

Precio de exportación registró su segunda semana consecutiva arriba de US$ 3.500

El precio por tonelada de carne vacuna exportada promedió US$ 3.714 al 24 de noviembre, US$ 170 más que el promedio acumulado anual de US$ 3.544. Aunque con el segundo volumen semanal exportado más bajo en un año (5.398 toneladas), de acuerdo a los datos publicados por el Instituto Nacional de Carnes.

En carne ovina, el valor de exportación mostró una leve recuperación semanal de US$ 100, a US$ 4.725 por tonelada. En el acumulado de 2018 registra un promedio de US$ 4.562, 9% por encima de los US$ 4.185 del mismo período de 2017, con un volumen exportado 3,7% por encima de un año atrás.