Pese a aumento del 25% en homicidios, Heber defendió su plan y destacó baja en muertes que afectan “a la familia trabajadora”

Desde el mes de mayo de 2022 el Ministerio del Interior pudo prever que se avizoraba el peor año de su gestión en materia de homicidios. El primer trimestre ya mostraba un aumento de 33% respecto del mismo período de 2021 y una seguidilla de 16 muertos en 10 días en mayo, lo agravó. Para tratar de cambiar esa tendencia, el ministro, Luis Alberto Heber, le presentó un plan al presidente, Luis Lacalle Pou, para contener los homicidios. Finalmente, el año cerró con 383 casos, 25% más que 2021.

El ministro fue consultado este martes sobre si se realizó un balance del plan presentado en mayo y contestó: "¡Sí, ha sido exitoso! La fuerza de tareas, que venimos dando informes casi mensuales (...) Hemos tenido éxito en cuanto a desmantelamiento de bocas de pasta base, de narcomenudeo y de tráfico. Eso ha generado una baja". Heber citó como ejemplo al barrio Peñarol. Dijo que allí hubo un descenso de homicidios y que fue producto de la presencia policial.

Indicó que tenían "temor" de que el delito "se corriera" a otras zonas y eso no sucedió. La intención de este plan era que fuera coordinado entre Montevideo, Canelones y San José. "Eso ha tenido buenos resultados. Ha tenido buenos resultados en la rapiña, en el hurto y en la lucha contra el narcotráfico", cerró, sin referirse directamente a los homicidios salvo en el caso de Peñarol. El ministerio ha presentado periódicamente cifras del trabajo relacionado a esta "fuerza de tareas", que principalmente se aboca al cierre de bocas de pasta base y otros casos de represión al narcotráfico.

A su vez, informó sobre un plan a más largo plazo para contener los homicidios. Contará con financiación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el encargado de formularlo será el asesor Diego Sanjurjo. Si bien tiene un plan tentativo de cómo utilizar los fondos, esperará el aporte de todos los partidos políticos –a quienes convocó a una reunión interpartidaria– para terminar de cerrarlo.

El 12 de mayo, un día después de que el ministro presentara el plan al presidente, El Observador informó que el ministerio atribuía el alza de homicidios al cierre de bocas de pasta base. Sostenían que al haber menos droga, se incrementaba el conflicto por el poco producto que había y propiciaba más violencia. Este martes, el ministro mantuvo el análisis. Consultado sobre si habían identificado alguna otra razón para el incremento sostenido a lo largo del año, expresó que "el aumento es producto de ese enfrentamiento".

"Eso es por el éxito que estamos teniendo. ¿Suena a contradicción? ¡Y sí! Pero es una consecuencia no deseada de lo que es la lucha contra el narcotráfico", complementó.

Ministerio del Interior

"Cuando hicimos el análisis pudimos encontrar que quienes tienen antecedentes o tienen vinculación directa con el delito es considerable e ha ido aumentando. Son parte integrante de los que generan los homicidios y además son víctimas. Ahí vemos que es producto de lucha territorial y de poder en donde nosotros combatimos que eso no se dé en función de combatir el narcotráfico. Esta situación lamentablemente se va a mantener dado que nosotros vamos a seguir combatiendo al narcotráfico", sostuvo y valoró que se han dado "grandes golpes" al narcotráfico con varias incautaciones de más de 400 kilogramos de diferentes drogas.

Los homicidios se han convertido en el talón de aquiles del gobierno, que a su vez destaca la consolidación del descenso de las denuncias por rapiñas y por abigeato. Hasta el trimestre pasado, también destacaban el descenso de las denuncias por hurtos, pero comparado con 2022 aumentaron un 1,1%.

Sin embargo, comparándolo 2022 con 2019, último año de la administración frenteamplista y último sin emergencia sanitaria, el año pasado disminuyeron un 18,6% las denuncias por hurto. Las únicas denuncias que aumentaron con respecto al último año de gestión del Frente Amplio es la violencia doméstica, en un 3,2%.

Este 2022 hubo 11 homicidios menos que en 2019. El ministro indicó que "estamos en los mismos guarismos". Los técnicos valoran especialmente la cifra de homicidios porque es el delito que menos depende de la denuncia. Es decir, una rapiña o un hurto, una víctima puede decidir no denunciarla. Mientras que el homicidio, inevitablemente es reportado porque aparece el cuerpo.

Homicidios "clase A y clase B"

El gobierno destacó que hubo solamente 15 homicidios derivados de rapiñas en 2022, la cifra más baja desde 2012, cuando fueron 37. Cuando lo presentaba, el ministro adelantó que era una cifra que –junto a la cantidad de víctimas de homicidios con antecedentes penales– es cuestionada por la oposición y otros actores.

Pero para el ministerio, esta cifra permite "determinar lo que la población puede estar sufriendo". "La persona trabajadora que sale de su casa a trabajar y que puede perder la vida por una rapiña", agregó.

"Para nosotros es muy importante: la familia que pasea, que va a trabajar, la familia trabajadora se encuentra en estos momentos mucho más segura que antes. En función de que lamentablemente hemos tenido 15 (de este tipo de homicidios) en el año, pero comparado a los años anteriores ha caído sustancialmente a partir de 2019", indicó.

Esta diferenciación que hace el gobierno entre homicidios, entre aquellos en los que muere gente vinculada al delito o consecuencia del enfrentamiento entre bandas y en los que muere gente "trabajadora", era una de las críticas que el actual oficialismo hacia del gobierno anterior.

Ministerio del Interior

Incluso, la cifra presentada por Heber no contempla, por ejemplo, quienes fueron víctimas colaterales del narcotráfico. Uno de los casos más difundidos este año fue el de Marconi, cuando dos personas –un hombre que salía de un almacén y una mujer que iba a trabajar– murieron en medio de un tiroteo.

En mayo de este año, Gustavo Leal, exjerarca del Ministerio del Interior durante los gobiernos frenteamplsitas, publicó en su cuenta de Twitter un video de Lacalle Pou cuando era senador, en el que afirmaba que el narcotráfico no era excusa para los crímenes porque era "su responsabilidad (del ministro del Interior) que abunde el narcotráfico".

Ministerio del Interior

"Sobre las causas de los aumentos de homicidios, para el ministro hay ciudadanos clase 'A' y clase 'B'. Si tú caés en la muerte por ajuste de cuentas, no contás. No hay una familia, no hay un ser humano, no hay una acción que importe. Cuando se le termina los ajustes de cuenta los tira para la banda de narcotráfico. ¿Banda de narcotráfico? ¿Que un ministro del Interior use como argumento de la violencia la banda de narcotráfico cuando es su responsabilidad que abunde el narcotráfico?", expuso Lacalle en esa oportunidad.

Cuando le presentó a Lacalle su plan sobre homicidios, en mayo de este año, Heber dijo en rueda de prensa que todos los homicidios duelen igual y no hay "clase A" o "clase B" como "se pretende decir".

En 2018, el presidente criticó la gestión de seguridad y expuso que "cada vez que sucede un delito que termina en homicidio se le pone un título. Se degrada una vida humana al poniéndole que es un ajuste de cuentas". En 2022, se refirió al tema en entrevista con BBC, y dijo: "No quiero hacer eso que critiqué a los gobiernos anteriores que dicen, bueno, estas son las bandas que se matan entre sí. Porque es como si tuvieras muerte tipo A y tipo B, y eso no me gusta".

Datos difundidos por el Ministerio del Interior sobre los delitos en 2022 by El Observador on Scribd