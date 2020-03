Piques para disfrutar Buenos Aires, carnaval y terror

Hola! El Picnic! de hoy viene algo diferente, pero siempre repleto de delicias. No se me asusten, pero el tema que me inspiró esta semana fue el miedo. O mejor dicho: todo aquello que el miedo nos impide hacer, todas las barreras que crea en nuestras mentes, todas las experiencias que dejamos por el camino porque no integran nuestra zona de confort, y todo aquello que nos inventamos para -en nombre de algún tipo de temor- apretarnos la vida. Todos tenemos miedos y en algunas de las notas y recomendaciones que compartiré con ustedes este sentimiento primal, que también puede ser productivo, aparece de frente y de costado. ¿Vos a qué le tenés miedo? ¿A la muerte, la certeza tal vez más terca que el ser humano no puede eludir (aunque no deja de intentarlo)? ¿A un futuro incierto, a una película de terror, al fin del mundo, a vestirte mezclando estampados y que otros te miren raro, a probar un plato con sabores de otras tierras? ¿Al que piensa diferente a vos, incluso en el Carnaval? Hay muchas clases de miedos. Pero, más importante, hay muchas maneras de usarlos como trampolines para tirarse de cabeza en esta piscina de placeres que puede ser la vida. Soy Carina Novarese, te pido unos minutos de tu compañía y espero tus sugerencias y comentarios por acá.

Vencer a la muerte: una carrera inútil pero así se corre

“Casi que le hemos encontrado respuesta a todo, pero la muerte todavía está en el grupo de las dudas insondables, pegadita al Universo las pirámides y otros enigmas parecidos”, escribe Emanuel Bremermann en “Jaque a la muerte”, una nota que te recomiendo porque aborda adelantos tecnológicos y otros experimentos que intentan hacerle trampas al final biológico de la vida, “una de las pocas certezas que tenemos contras las cuerdas”. ¿O no? Una madre se “reencontró” con su hija que había muerto a los siete años a través de realidad virtual. Todo esto se puede ver en el documental surcoreano Meeting, para el que pasaron ocho meses creando una imagen tridimensional de la niña. En la última de Star Wars nos reencontramos con la irreplicable Carrie Fisher, que murió antes de que se empezara a filmar esta última entrega de la saga, pero igual aparece con algunas frases genéricas que te dejan un sabor amargo al recordar a mi adora princesa Leia. Y hay muchos más ejemplos, incluyendo la vuelta de James Dean (¡!), el guapetón universal que tan solo hizo tres películas antes de morir a los 24 años. ¿Cuando vuelve Cary Grant?

La picada

Diego Battiste

Una de terror, en el club Neptuno. De verdad que se puede filmar una de terror en el abandonado Neptuno, y de las que dan mucho miedo . El director uruguayo Gustavo Hernández usará estos escenarios reales (allí alguna vez hubo gente que nadó, corrió y saltó con toda la vitalidad que ahora perdieron esos espacios) para filmar desde mediados de marzo una película que por ahora se llamará Virus. Es una historia de infectados y así la describe Hernández en esta nota: “Son personas que se convierten en seres salvajes, con una especie de brotes de ira. Es una cosa mucho más física o más primaria que una película tradicional de zombies de piel podrida y ojos rojos. Es como que la gente está en un estado febril”.



Taddei va y viene, vuelve y se vuelve a ir. La cantautora uruguaya radicada en Suiza habló de todo con Nico Tabárez en esta entrevista que te recomiendo, incluyendo el festejo de su cumpleaños 51 y sus 35 años de carrera musical, con un show en el Solís el 19 de marzo. Esta vez vuelve a Suiza sin boleto de vuelta y explica por qué.



Una serie. En realidad se trata de una docuserie y se puede ver desde hace unas semanas en Netflix. La historia comienza con un asesinato, el del hijo mayor de un faramacéutico de un pueblo del sur estadounidense, un hombre común y corriente, como todos nosotros, que jamás esperó enfrentarse a un dolor tan enorme. El miedo horrendo lo impulsó a convertirse en investigador y la serie aborda, además de su situación personal, la devastadora epidemia de muertes que ha generado en Estados Unidos el consumo desenfrenado de opiáceos en forma de medicamentos legales. Estas drogas salieron al mercado con la promesa de calmar dolores, pero en el camino -sin demasiadas advertencias- arrasaron con cientos de vidas -más de 130 por día- solo en EEUU.



Pique orientador. Pueden despotricar cuanto quieran contra Google, pero con Maps no se metan por favor. La popular herramienta inauguró varias funciones y hay que empezar a probarlas. ¿Nunca usaste Google Maps? Te hará la vida más fácil y la puntualidad se sumará a tus virtudes. Además de buscar una dirección y lograr que la inteligencia artificial (IA) te guíe cuadra a cuadra hasta llegar a destino (a pie, en auto o en transporte público), ahora Live View suma un upgrade: el antiguo Street View agrega una capa de IA y realidad aumentada y, con la ayuda de la cámara de tu celular, te muestra en vivo y en directo hacia dónde tenés que caminar “en vivo”.



No te metas con el escudo. Con el nuevo presidente también llegó un diseño renovado de la imagen gráfica que identifica a la institución Presidencia. Ahora se basa en el Escudo Nacional pero no sigue los parámetros exactos de este símbolo patrio, lo que ya generó polémica entre expertos (aquí hablan ellos) y el resto de nosotros los mortales que opinamos de todo en Twitter y afines.



El bombero y el lápiz de labios. “El bombero y yo nos conocimos en uno de esos días extraordinarios en qu decidí usar lápiz labial. Si hubiera tenido que adivinar la razón por la que me siguió por a calle ese día, habría dicho que era el lápiz labial. Siempre cambia algo en mi rostro”. Esto ya se está haciendo tradición y mientras existan historias de amor/desamor ojalá que pueda seguir compartiéndolas con ustedes. Acá la pueden leer.



Muchos libros recomendados. Llegó el dia de recolectar las preferencias de lectores uruguayos que nos recomiendan muy buenas opciones para no bajar los brazos ante las pantallas brillantes y entregarnos a la seducción de los libros que siempre nos están esperando para abrazarnos. Yo me quedo en mi booklist con Amélie Nothomb y su libro Metafísica de los tubos, pero pasen y vean que hay de todo y muy bueno.



¿Qué onda la espirulina? Le llaman superalimento pero en los hechos se trata de una alga que existe hace tres millones de años en lagos de Asia, África y América pero que por algún motivo, se convirtió en “hit” desde hace algún tiempo. Claro que la moda, aunque no incomoda, a veces vende espejitos de colores. ¿Es así? ¿Es una bomba nutricional o puro marketing? En esta nota hablan los expertos.

Tan Verde

. Esta semana me perdí aque pasó raudo por Uruguay y dejó un tendal dede exadolescentes. Felipe Llambías escribió esta crónica y mientras la leía claro que bailotée y aullé al ritmo de la música del exMenudo devenido en divo de la música pop latina. “No les importa que sea gay y que todos lo sepamos desde hace una década. A ellas no les importa. Ahí nomás, arriba del escenario, hay una bomba sexual, uno de los hombres más lindos del mundo y, para ellas, sin dudas el más hermoso”.

Recreo

Hoy me traslado por unos segundos al sudeste asiático, vía Buenos Aires, porque les recomiendo que si cruzan el charco prueben las delicias de Cantina Sunae, ubicada en el corazón de Palermo pero repleta de sabores que llegaron de la mano de la herencia familiar de la chef Cristina Sunae. Les sugiero que prueben...todo, pero no dejen pasar los dumplings de carne de cerdo al vapor, picantones sin llegar a ser ofensivos para el apagado paladar uruguayo.

36 horas en Buenos Aires y muchos piques para aprovecharla

NYT

Está preciosa, como siempre. Y, como siempre, tiene demasiados lugares para descubrir. Acá varios piques para “patear” la capital argentina y llegar a descubrimientos que valen la pena. No se pierdan Almacén Comunal, y de paso se dan una vuelta por el hermoso cementerio de La Chacarita. Hablando de miedos, hace tiempo que los cementerios no dan miedo pero sí acercan historia e historias. Luego les recomiendo que vayan a Falena, una librería hermosa y diferente (ojo que abre a las 13 hs): hay libros, hay vino y hay sillones comodísimos. Nada más para decir.

Tik tok: lo que tus hijos usan pero vos ni idea

Para qué abundar en el miedo que nos da a los padres todo lo que les podría pasar a nuestros hijos. Es mucho. Pero también es mucho lo que ellos deben experimentar para convertirse en adultos independientes y responsables. No puedo asegurarles que en este camino TikTok tenga algo para aportarles, pero tiendo a pensar que sí (para bien y para mal). Esta red social que crece sin parar, originaria de China, llegó a Uruguay con fuerza de la mano de los más jóvenes. Mientras que los adultos nos peleamos por Twitter o nos dedicamos al desequilibrado arte de hacer instalie (seamos honestos, ¿quién cuelga una foto de una cara demacrada a las ocho de la noche cuando estás muerta y sin esperanzas de terminar la jornada?), los más chicos generan videos y ya hay incluso una categoría de influencers denominada Urutokers. Acá más detalles para que no vayas tan dormido por la vida de los adolescentes.

Alvaro García: 22 retiradas y un letrista que no se olvida

Ser político, contador y murguero configura un perfil bien ecléctico y es el que ostenta Alvaro García, que ahora integra el equipo creativo de Cayó la Cabra y que acaba de reunir en un nuevo blog sus creaciones y registros sonoros. En Volviendo a casa en madrugada–Poesía murguera en 22 retiradas (retiradasalvarogarcia.net), expone los 22 textos que creó en 32 carnavales. García ganó cinco veces el primer premio a la mejor retirada de murgas y en esta nota Juan Samuelle recorre su carrera creativa a ritmo de carnaval. “Si perder es encontrar /perdés lo viejo y ganas /lo nuevo que se aparece /cambiar / transformarse / mutar /reinventarse / vaciando mochilas /descargándose / largar viejos lastres /que te anclan aquí / y soltar amarras /hasta el fin…”

The end

Empecé hablando de miedo y ahora termino hablando de desafíos, porque los miedos a veces nos impulsan a animarnos a probar lo desconocido. Si en este Picnic! te inspiré un poquito para que pruebes algunas de estas novedades, sentiré que cumplí un tantito mi tarea. Te agradezco la compañía y te deseo una buena semana.