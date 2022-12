Pocos negocios tras nueva baja de precios por el ganado

La escasez de lluvias marcó la segunda semana consecutiva de ajuste en los valores que la industria frigorífica propone por el ganado gordo. El precio de exportación de la carne vacuna se mantiene en el entorno de los US$ 4.100 por tonelada y la reposición cierra el año con demanda firme y precios que recuperan la relación histórica del indicador flaco/gordo.

La inestabilidad dificulta los negocios de hacienda y la formación de mercado. La faena subió casi 10% en la última semana, aunque se mantiene baja para la época, en el eje de 45 mil cabezas. El año cerrará en torno a 2,4 millones de vacunos faenados.

La finalización de los programas de faena kosher alivió la presión sobre los novillos especiales. Las entradas varían por plantas, entre 10 y 15 días –y algunas industrias ya marcando fecha para enero–. La demanda se concentra ahora en vacas, vaquillonas y ganados de abasto. Es limitada la oferta de ganados terminados.

Mejores novillos: US$ 3,35

La propuesta de valores descendió desde US$ 3,65 por kilo en cuarta balanza para los mejores novillos a principios de la semana anterior a entre US$ 3,30 y US$ 3,35 a fines de la presente semana, con US$ 3,10 por kilo para la vaca pesada y US$ 3,20 en la categoría de vaquillonas.

“El que vende es porque no tiene mucho margen de forraje para entrar en enero”, apuntó Christopher Brown, director de Agro Oriental.

La estabilización de los precios de la hacienda está atada al comportamiento de las lluvias, con un ojo en los mercados externos, donde no se esperan mejoras significativas hasta entrado 2023.

Caída del novillo en pesos

A la caída del precio del ganado gordo en el segundo semestre de 2022 se suma la baja del dólar, que esta semana quebró el piso de febrero de 2020. El valor del novillo en pesos muestra una caída vertical de 40% frente a los máximos históricos alcanzados en marzo: desde $ 228,9 a $ 136,4 esta semana.

Con un precio promedio de US$ 3,49 para el novillo (precio de ACG el lunes 12 de diciembre) y un promedio semanal de $ 39,09 para el dólar en la semana cerrada el 9 de diciembre, el kilo de novillo en cuarta balanza se ubica 27% por debajo de los $ 187 registrados en diciembre de 2021, en aquel entonces con un novillo en dólares a US$ 4,24 y una cotización promedio del interbancario de $ 44,23.

Juan Samuelle

La ganadería cierra un año con alta faena e ingresos por exportaciones.

Precio de exportación

El precio promedio anual por tonelada de carne vacuna exportada podría superar los US$ 5 mil por primera vez. En 2022 aumentará la facturación del complejo cárnico con base en los muy buenos valores captados hasta setiembre, aunque se reducirá el volumen colocado.

En la última semana el Ingreso Medio de Exportaciones (IMEx) subió ligeramente, a US$ 4.107.

El volumen de carne exportada cayó a la misma fecha casi 6%, desde 530.197 en el año 2021 a 498.708 en 2022. Los envíos a China suman el 64%, con 318.180 toneladas, 6% menos que en 2021. El segundo mercado para la carne uruguaya, Estados Unidos, es el que más creció este año en volumen: 9,3% para alcanzar las 72.553 toneladas.

La facturación total por exportaciones de carne vacuna creció 10,4%, agregando US$ 232 millones a los US$ 2.260 millones de 2021 para situarse en US$ 2.495 millones al 10 de diciembre.

La reposición

La reposición está llegando a fin de año con un ajuste menor al del gordo, que en los últimos tres meses permitió que el índice ternero/novillo recuperara su nivel histórico de 1,25 luego de mantener sus niveles más bajos durante buena parte del año, incluso con valores de terneros por debajo del novillo.

En el último remate del año de Plaza Rural, esta semana, los terneros promediaron US$ 2,36 por kilo, 8,75% más que en diciembre de 2021. La demanda superó a la oferta en los últimos dos meses, ayudando a afirmar los precios.

Mercado ovino

La zafra de lanares alcanzó su pico anual en la última semana con una faena de 48.405, por debajo del año anterior y en un mercado estable, aunque con precios deprimidos que rondan los US$ 3 el kilo para el cordero, para la oveja US$ 2,45 y el capón US$ 2,60.

El precio de exportación de carne ovina subió de US$ 4.398 a US$ 4.460 en la última semana. La carne ovina está cerrando el año con un promedio de precios 2,6% inferior al de 2021 y menores volúmenes colocados.

La cifra

17,4% es el aumento que refleja el precio promedio anual por tonelada de carne vacuna exportada, que se sitúa en US$ 5.003 al 10 de diciembre.