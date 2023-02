¿Por qué expulsaron al Ruso Pérez por doble amarilla en el banco de la sub 20 de Uruguay?

Diego "Ruso" Pérez no pierde las mañas pese a que ya colgó los botines. El actual ayudante técnico de Marcelo Broli en la selección uruguaya sub 20 fue expulsado del partido que la celeste le ganó este martes 1-0 a Colombia en Bogotá en la primera fecha del hexagonal del Sudamericano sub 20.

Ambas amarillas fueron sacadas por el juez chileno Cristian Garay por protestas de parte de Pérez. La primera fue al minuto 51', luego de que Franco "Cepillo" González recibiera una falta en las cercanías del área de Colombia. La segunda fue muy particular porque llegó instantes después del gol del triunfo de Facundo González. Broli ya había decidido sustituir al volante central Damián García para mandar a Rodrigo Chagas en su lugar. Pero después de anunciar ese cambio, Fabricio Díaz remató un lejano tiro libre, el golero colombiano dejó un rebote largo y González la mandó a guardar. El gol ya no justificaba hacer un cambio de hombre por hombre en el medio, por lo que Broli dio marcha atrás el cambio. Estaba a tiempo, pero la terna chilena no le dejó hacer la variante enseguida, sino que hubo que esperar un par de minutos. Pérez volvió a protestar y Garay lo expulsó tras mostrarle la segunda amarilla. El exvolante formado en Defensor Sporting y símbolo de la selección uruguaya en el Mundial de Sudáfrica 2010, aceptó la decisión del árbitro, le levantó el dedo pulgar asimilando el castigo y se retiró dándole la mano a los que se cruzaron en su camino rumbo a la tribuna. Las protestas rindieron sus frutos porque Broli pudo hacer el cambio que quería. Metió a Chagas y sacó a Renzo Sánchez para robustecer la contención del mediocampo. Y a la postre Uruguay ganó.