¿Por qué Luis Suárez juega con una venda en la muñeca?

Luis Suárez no tiene una lesión crónica, pero siempre juega con una venda en su mano izquierda. Con una estelar carrera que incluye más de 400 goles a nivel de clubes –desde Nacional, Ajax, Liverpool, Barcelona, Atlético de Madrid hasta Gremio–, el salteño presenta siempre una venda en la muñeca izquierda, que utiliza como una cábala.

¿Por qué Luis Suárez lleva una venda en la muñeca izquierda?

La historia de la venda en la muñeca izquierda comenzó en la temporada 2013/2014 cuando el "Pistolero" vestía la camiseta del Liverpool y sus goles eran una constante en un equipo que peleó la Premier League hasta la última fecha frente al Manchester City.

KHALED DESOUKI / AFP

Suárez con la camiseta de la selección uruguaya

"Tuve una lesión hace un par de años en el Liverpool. Me jodí un hueso de la mano derecha, una fisura, y me pusieron un vendaje", contó en una entrevista en El Transistor, el programa de Onda Cero.

"Después como me iba bien, ya iba bien el dedo pero me la quedé. También usaba una cinta roja en contra de la envidia y como en la Premier no te dejaban jugar con nada aproveché el vendaje para tapar la cinta roja, y ya me quedó de amuleto y tradición. Incluso juego partidos con camisetas de manga larga y me la sigo poniendo de costumbre", agregó.

Silvio Ávila / AFP Suárez festeja un gol con Gremio

En esa temporada, Suárez hizo 31 goles en la Premier League y fue el goleador de la temporada. Esa temporada es recordada por sus tres goles contra el West Bromwich y los cuatro goles que le hizo al Norwich, en un Liverpool que, de la mano de él, volvió a pelear por un título de liga luego de varios años.

¿Por qué Suárez festeja sus goles besándose los tres dedos?

Luis Suárez festeja sus goles besándose los tres dedos en dedicatoria a sus hijos Delfina, Benjamín y Lautaro. También se besa su muñeca, donde tiene tatuado el nombre de su esposa, Sofía.