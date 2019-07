Precio del novillo sigue en su meseta y está 18% por encima del valor de hace un año

El mercado de la hacienda gorda alcanzó una meseta de precios. La oferta de ganados de pasto es prácticamente nula y los de verdeo están atrasados. A pesar de un intento de ajuste a la baja por parte de algunos frigoríficos, el novillo mantiene el piso de US$ 4 por kilo en cuarta balanza y la vaca uno de US$ 3,80, un 18% y 21% superior a los valores de un año atrás, respectivamente.

Sebastián Blanco, de Blanco y Rodiño Agroservicios, dijo a Tiempo de Cambio de radio Rural que “el mercado está estable y con una escasa concreción de negocios. Para la vaca los negocios se concretan entre US$ 3,70 y US$ 3,80 y en el caso de los novillos entre US$ 4 y US$ 4,05, con algún centavo más por ganados especiales”.

“Las entradas a planta se realizan entre una semana y 10 días”, mencionó.

La escasez de ganado reportada por los consignatarios se vio reflejada en la faena, que con un día menos de operativa por el feriado del 18 de julio, bajó a 30.000 cabezas luego de cuatro subas consecutivas, consolidándose como la segunda más baja del año después de las 20.500 cabezas faenadas en la primera semana del año.

El volumen de novillos bajó por segunda semana consecutiva a 11.875 cabezas, la segunda faena más baja del año para esta categoría. Fueron 5.000 cabezas menos que las 16.856 de la semana anterior y 7.300 menos que las 19.197 cabezas de igual semana de 2018.

La actividad de hembras fue notoriamente superior a la de novillos, con una participación de 58%, cinco puntos porcentuales más que en igual semana de 2018. Se industrializaron 17.430 cabezas, 3.000 menos que la semana anterior (20.589) y 5.000 menos que en igual período del año pasado (23.225 cabezas).

El mercado de reposición mantiene la firmeza, con una oferta escasa y con dificultad para concretar negocios por fuera de las pantallas debido a una demanda cautelosa.

“Los ganados de punta –que son los menos– se colocan con facilidad y a buenos valores”, explicó un consignatario. En la grilla de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG) el ternero subió dos centavos respecto a la semana anterior, a US$ 2,33 por kilo, en tanto los terneros de exportación cotizan entre US$ 2,25 y US$ 2,35. La vaca de invernada, muy demandada, se mantuvo en US$ 1,67 con máximos de US$ 1,75.

En ovinos la oferta es mínima y los valores firmes. La ACG subió cuatro centavos la referencia del cordero pesado y borrego en US$ 3,64, mientras que el cordero liviano subió dos centavos a US$ 3,65, los capones subieron tres centavos a US$ 3,40 y las ovejas dos centavos a US$ 3,38.

La faena de lanares subió respecto a la semana anterior, pero se mantiene significativamente por debajo de los niveles del año pasado.

En la semana cerrada el 20 de julio se faenaron 9.922 lanares, 1.700 más que los faenados la semana pasada (8.201) y casi la misma cantidad que los 9.956 de igual semana del año pasado.

Para saber

Sumado a la escasez de ganado, la alta demanda externa de carne vacuna –principalmente de China– y los mejores precios de exportación impulsan el precio de la hacienda gorda.

La tonelada de carne de vacuno exportada subió por segunda semana consecutiva y logró superar los US$ 4.000 por tonelada peso canal, aunque con volúmenes bajos según se desprende de los datos del Instituto Nacional de Carnes.

En la semana cerrada el 20 de julio la tonelada promedió US$ 4.179, es decir US$ 200 más que los US$ 3.974 de la semana previa.

Pero eso sucedió con el segundo volumen exportado más bajo del año: 5.224 toneladas, en la quinta caída consecutiva.

Si se observa el acumulado del año, el ingreso promedio por tonelada exportada fue de US$ 3.673, un 2,7% superior a los US$ 3.576 en mismo período del año pasado.