Precios récord y gran avidez en Plaza Rural

Plaza Rural hizo un remate en cuatro jornadas, colocó el 99% de la oferta y obtuvo valores récord en la mayoría de las categorías , según destacaron desde el consorcio. “Nos llena de satisfacción los altos niveles de colocación”, comentó a El Observador el presidente de Plaza Rural, Carlos de Freitas.

En total, el consorcio colocó 28.319 animales, entre vacunos y lanares.

El presidente del consorcio destacó que, con respecto al remate anterior, las piezas de cría tuvieron un aumento en el precio del 17% y las vacas preñadas un 11%. "Fue un remate muy bueno realmente", indicó y resaltó que si se tiene en cuenta la colocación del remate anterior, en el que se vendieron ganados Angus seleccionados, Plaza Rural colocó durante marzo 35.000 vacunos.

Según dijo, para él hay varias cosas que fueron clave para el éxito de la venta: por un lado, el buen momento que está pasando el mercado ganadero; la calidad del ganado, "que iba de la mano con el volumen", y el trabajo en equipo del consorcio. "Todos los escritorios nos convertimos en uno", agregó.

Alejandro Zambrano, integrante del consorcio, contó que todo el equipo está muy contento por la cantidad de clientes que participaron, ya que las ventas se han generalizado en todo el país. “Eso confirma algo que siempre hemos creído: cuando se junta un volumen de estas características la demanda está atenta”, dijo.

Firmeza en los ovinos

Juan Brea Saravia, socio de Plaza Rural, añadió que los ovinos marcaron “una firmeza a la que no estábamos acostumbrados”, y resaltó que se vendieron todos.

Por otro lado, dijo que la categoría de vacunos de sobreaño “fue un fuego”, y explicó que mientras se esperaba que cuando subieran los kilos de los ganados ofertados comenzaran a bajar los precios, eso no pasó; “vendimos novillos de 450 kilos a US$ 2,96. No aflojó nunca el precio, desde el primer lote al último”, rescató.

Lanzaron servicios

En esta venta se lanzaron dos herramientas: el flete gratis –por parte de Mapfre seguros– para el primer lote de terneros vendido; y el Adelanto Fácil, del Banco República, por la que los productores pueden tener un adelanto al contado. El consorcio proyecta que en un futuro este servicio se sume a nuevas categorías de ganados.

Financió el Banco República

El Banco República financió los negocios en este remate. Los compradores pudieron utilizar el Crédito Plus, el Fideicomiso BROU, el seguro ganadero o la calculadora de Precio Justo, así como un descuento del 2% por pagos al contado y otro del 1% por preofertar y comprar.

Nuevo remate



De Freitas anunció que el consorcio ya está trabajando para las ventas de abril, mes en el que se darán dos oportunidades de compra, con dos remates.



La próxima comercialización de Plaza Rural se hará en tres jornadas el miércoles 6, jueves 7 y viernes 8 de abril, con una oferta especial Plaza Hereford. Hasta el próximo lunes están abiertas las inscripciones para esa venta, que será la N° 246.