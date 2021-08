Presidido por un exfutbolista, Deportivo Colonia vuelve al ruedo y quiere unir a todo el departamento

Deportivo Colonia está pronto para volver al fútbol de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) compitiendo en el Campeonato Uruguayo de la Liga Amateur que comenzará cuando se solucione el conflicto entre la AUF y el club Frontera Rivera Chico.

El equipo de Juan Lacaze jugó en la Primera división profesional durante cuatro temporadas, hasta el Campeonato Uruguayo 2005/2006.

Ahora intenta retornar al círculo del profesionalismo de la mano de un exfutbolista. Charles Castro es el actual presidente de la institución que tiene como objetivo jugar como local en varias localidades del departamento y tiene un convenio con Plaza Colonia para utilizar sus instalaciones.

El plantel de Deportivo Colonia 2021

El jugador más renombrado es Sebastián Pereyra, golero de 46 años que defendió a Deportivo Colonia y que en 2006 pasó por Peñarol.

"Nosotros estamos habilitados y nos resta esperar que arranque el campeonato", dijo Charles Castro a Referí. El actual presidente del club jugó al fútbol en Danubio, Nacional, Racing, Tacuarembó, Deportivo Colonia, Cúcuta y Melgar.

La nueva directiva de Deportivo Colonia tuvo que hacer frente a una deuda importante y un trámite engorroso para acordar con los acreedores después de tantos años, pero "el esfuerzo valió la pena", dijo Castro.

El dinero para pagar las deudas y empezar con el proyecto lo consiguieron con "amigos", pero aún no hay trámites para que el club se transforme en una Sociedad Anónima Deportiva (SAD) porque "recién empezamos".

El club tuvo que pagar unos US$ 142.000 y contar con la colaboración de acreedores que accedieron a financiar su parte, por ejemplo Carlos Manta que fue técnico del club y al que le deben cerca de US$ 30.000.

Entrenamiento del Depor Colonia

Señaló Castro que desde que el equipo quedó sin poder jugar en 2006 se quedaron "con lástima". "Un montón de gente conocida y amigos empezamos a ver cómo hacer para habilitarlo. Más allá de las deudas que había que pagar, lo administrativo que lleva tiempo. Con los socios se resolvió que yo fuera el presidente, en un lugar nuevo para mi porque siempre estuve adentro de la cancha, pero no deja de ser fútbol también".

Contó que nunca dejó de estar lejos del fútbol, incluso integró un cuerpo técnico junto a Edgardo Arias. "Ahora me toca de este lado a seguir aprendiendo de algo nuevo para mi", una función que le quita mucho tiempo. "Todos tenemos actividades en la vida normal y se hace complicado porque uno quiere estar en todos lados, más en Colonia que tenemos una distancia larga. Vamos bien, hay gente alineada al proyecto y entre todos tratando de sacarlo adelante".

Conversaron con Carlos Manta y Chiqui García, gerenciadores de Plaza Colonia, y llegaron a un acuerdo de colaboración. "La relación con Plaza es de amistad, hay muy buena relación con los gerenciadores, hoy tenemos un convenio para utilizar las instalaciones de ellos, nos abrieron sus puertas, hay un buen ida y vuelta. Estamos trabajando con el permiso de ellos en las instalaciones, es una ayuda muy grande y de las dos partes queremos que Colonia se vea representado con dos equipos, es lo más importante de todo esto".

Heber Cutinella será el entrenador

El año pasado, antes que el proyecto fuera efectivo, Plaza Colonia invitó a Charles Castro a viajar a Colombia para el partido contra Junior de Barranquilla por la Copa Sudamericana, debido al conocimiento que hay en aquel país del exfutbolista.

"Tanto Chiqui como Carlos son amigos, también el técnico de ese momento Matías Rosa, entonces se hizo un viaje en chárter y me invitaron. Una experiencia linda porque ver Copa Sudamericana de afuera es lindo y sin querer el tiempo iba marcando algo, hay que tratar de crecer en todo más allá de lo que uno vaya a hacer".

Si bien el club presentó el estadio Suppici para sus partidos de local porque el Campomar de Juan Lacaze no está habilitado, la idea es jugar en la mayor cantidad de localidades colonienses posible.

"Deportivo Colonia se formó por las ligas federadas de Colonia, sacando la capital era todo el departamento. Hoy es todo nuevo, pero ya hemos hablado con diferentes clubes, hemos sentido el apoyo y el deseo de que nos vaya bien, hay muchas que vamos a ir a visitar. Queremos jugar en todo Colonia".

El técnico es un ex jugador del equipo, Heber Cutinella, quien "tiene sentido de pertenencia por Deportivo Colonia y en lo personal lo conozco bien porque fue compañero de fútbol, fue compañero de estudio en el curso de entrenador y elegimos bien", mientras que el jugador más representativo del plantel será Tyan Pereyra: "Estuvo mucho tiempo en Deportivo Colonia, vive en Colonia porque trabaja en una escuelita de arqueros, es entrenador de Plaza, de Sparta de Colonia Valdense y será uno de los arqueros del equipo", contó Castro.

Charles Castro en Cúcuta

Castro debutó en la Primera división en Nacional, en la época del entrenador Hugo De León. "En mi carrera de futbolista me puse objetivos y los fui cumpliendo, llegar a Montevideo en un momento que no era fácil, ahora es más sencillo para los jóvenes. Tuve la suerte de ir a Danubio, luego la oportunidad de llegar a Nacional, de debutar en Primera, salir campeón Uruguayo. En Nacional siempre quería jugar, estaba en un momento complicado del equipo, ingresamos después de un quinquenio, vino Hugo De León con el profe Gesto, Ruben Sosa, entonces había que jugar con grandes. Me tocó estar en el plantel, jugué y soy agradecido a todo eso. Después estuve en diferentes equipos, salí al fútbol internacional y realicé muy buenas campañas en Colombia. Terminé en Perú, contento con mi trayectoria, más allá de los años, lo que uno deja son las amistades".

En Cúcuta es ídolo del club y en 2016 fue invitado para la celebración de los 10 años del primer título a nivel nacional que lograron. Cuando él llegó el equipo estaba en la B, ascendió y logró el campeonato colombiano en 2006, primera estrella del Cúcuta. En 2007 cumplieron una gran actuación en la Copa Libertadores (en octavos de final eliminó a Nacional), siendo eliminado en la semifinal por Boca Juniors.

Ahora empieza otra etapa en la vida de Castro: devolver a Deportivo Colonia al fútbol profesional y unir todo el departamento con el club que tiene sede en Juan Lacaze.