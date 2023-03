¿Qué dijo el presidente de River sobre la presencia de Arezo en Peñarol este martes?

River Plate y Peñarol se enfrentan este martes a la hora 21 por la primera fase de la Copa Sudamericana en el estadio Domingo Burgueño.

A los darseneros llegaron este año tres jugadores de Peñarol, Walter Gargano, Ezequiel Busquets y el argentino Hernán Rivero, mientras que los aurinegros se reforzaron con Matías Arezo, formado en River.

Si bien el centrodelantero, goleador del actual Campeonato Uruguayo con 7 goles, fue cedido a préstamo por el Granada de España, el 50% de su ficha corresponde a River Plate.

Leonardo Carreño Arezo en River Plate

El presidente darsenero Fabián Motta, consultado este martes en Carve Deportiva sobre la participación de Arezo en los aurinegros, expresó: "Sabemos lo que es Arezo, el mejor jugador del fútbol uruguayo por destrozo. Es el salto de diferencia que hace Peñarol contra River en lo deportivo. Pero si hay un cuadro en el mundo que sabe marcar a Arezo, somos nosotros", dijo.

Willie Tucci (quien presidía a River cuando se hizo la transferencia de Arezo) manifestó días atrás en La Oral Deportiva: “No hay nada escrito para que Arezo no juegue ante River. Sí hay un acuerdo de palabra con el representante”.

El delantero es representado por Faro Sports.

El presupuesto de River Plate y los precios de las entradas

En la entrevista con Carve Deportiva, Motta señaló que el presupuesto mensual de River varía entre US$ 250 mil y US$ 300 mil, y que los precios que puso el club para el partido frente a los aurinegros, "no son ajenos a los que puso Peñarol contra Colón de Santa Fe", el año pasado.

La semana pasada Peñarol presentó una carta en Conmebol reclamando el precio "abusivo" que fijó River para este partido.

Los darseneros fijaron $ 900 las tribunas populares y $.1.200 la preferencial, en tanto los palcos cuentan con un valor de $ 4.000.

River le cedió 12.000 entradas a los hinchas de Peñarol para dicho compromiso.