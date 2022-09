¿Qué dijo Federico Valverde sobre la posición en la que lo utilizó Diego Alonso frente a Canadá?

Federico Valverde jugó en el doble cinco por derecha en el mediocampo de la selección, en la victoria 2-0 ante Canadá en Bratislava y tras el partido habló en AUFTV.

Sobre la posición que ocupó en la cancha, retrasado y con menos libertades para pisar el área rival, dijo: "Me sentí bastante cómodo, me puse más para armar al equipo. Intentamos jugar más con Rodri (Rodrigo Bentancur), para que se soltara más De la Cruz y el Bola con espacio es un grandísimo jugador, lo demostró hoy cuando tuvo espacios para correr, que hicimos varias jugadas con él".

Además, apuntó: "En el medio, de 8, intentando colaborar en ataque, en defensa, me estoy adaptando bien. Cuando las cosas salen positivas uno va creciendo y abriendo cabeza".

Durante el partido no pateó al arco, algo que no es habitual en el volante de Real Madrid. "Extrañé no rematar, pero disfruté tener más la pelota, jugar con Rodrigo y crearle espacios a Nico y a Cocho (De Arrascaeta)".

Me encanta llegar arriba colaborar con goles y asistencias o creando más jugadas de ataque. Cuando salimos con pelota de atrás nos quedaba muy lejos el arco y es más difícil llegar. En la segunda parte salimos más de contragolpe para salir corriendo pero no aprovechamos las jugadas"

Ante la consulta de cuánto impactó la lesión de Ronald Araujo, comentó: "En lo personal me dejó triste porque uno quiere que un compañero de selección y colega en Barcelona que no se lesione, que siempre esté dispuesto a dar lo mejor. Sabemos la clase de profesional que es. Me toca sufrirlo en España, solo podemos desearle lo mejor, apoyarlo. Ahora se va a dedicar al 100% para llegar al Mundial y estar con nosotros".