¿Qué le pasa a Pajarito? El irregular momento de Valverde coincide con el bajón futbolístico de Uruguay

Comodín en Real Madrid pero irregular en la selección, Federico Valverde tuvo un pobre arranque de Eliminatorias y Uruguay lo siente. La falta de una buena gestión de pelota en el mediocampo celeste tiene mucho que ver con esta versión de Pajarito que aparece de a ratos pero que no termina de soltarse para convertirse en el líder futbolístico del equipo.

¿Es la posición donde lo utiliza Óscar Tabárez? ¿Son los compañeros que lo rodean? ¿O es simplemente el opaco momento futbolístico que atraviesa el equipo? Referí buscó respuestas con algunos actores futboleros.

"Valverde por algo juega en uno de los mejores equipos de Europa. No es como los volantes de la vieja guardia como eran Mario Saralegui, Ariel Krasouski o yo que corríamos y corríamos y teníamos un 10 que jugaba y desequilibraba. Valverde juega por derecha o por izquierda y si a mí me ponían por izquierda me caía, no podía ni pegarle a la pelota", contó a Referí Jorge Barrios, 60 partidos en la selección, tres goles, campeón del Mundialito de 1980, de la Copa América 1983 y mundialista en México 1986.

"Me encanta por su elegancia, por los kilómetros que recorre y escucho los programa de Europa donde dicen que es el jugador más completo del fútbol sudamericano y eso acá capaz que no lo valoramos mucho", reflexionó.

Para Barrios, Valverde tiene que jugar de 8: "Tiene marca, presencia, llegada y tiro por sorpresa, por lo que he visto de él necesita un volante que lo respalde en su ir y venir para aprovechar su centro y su proyección".

Ese fue el puesto que Jorge Valdano, exjugador y entrenador de Real Madrid, entendió que era el que mejor se acomodaba a las características de Valverde. Así lo declaró en octubre de 2019 a Onda Cero de España: "Mediocentro desde luego que no, es interior. Es un 8 de toda la vida, de cuando los números significaban algo, mediocampista preferentemente por la derecha, de ida y vuelta, de área a área, muy generoso en el esfuerzo, de mucha potencia, de cabeza levantada".

@Uruguay

Con Tabárez en el Complejo Celeste

En la selección sub 20 de Fabián Coito, en el Mundial de Corea del Sur 2017, Valverde jugó de volante central, como iniciador de juego y ese puesto Tabárez lo mandó a la cancha con la celeste mayor aunque después, al ver su evolución en Real Madrid, empezó a usarlo como doble cinco o volante interior.

Para Marcelo Saralegui, quien jugó 33 partidos en la selección, incluidas tres Copas América (fue campeón en 1995) y dos Eliminatorias, debe jugar más abierto, para darle un mayor despliegue físico al equipo.

"Valverde es mucho más dinámico por afuera y no por dentro; ahí me gusta más Matías Vecino. Tiene un físico espigado y buena zancada, creo que para doble cinco se necesita un jugador de más marca, él acompaña en la marca, pero es un jugador mixto y que desborda", dijo a Referí.

Tanto contra Paraguay como ante Venezuela, Valverde jugó de volante interior izquierdo con Lucas Torreira de central y Matías Vecino por derecha.

"Si juega más abierto le puede dar un desahogo al equipo y ayudar a proteger al lateral porque tiene una zancada larga. Pero el Maestro es el que está en la cocina y es el que tiene a los jugadores y está apostando a la gente joven", agregó Saralegui.

"Durante la temporada 2020-2010, Valverde ha sido un pilar clave para Zinedine Zidane", dijo a Referí Borja Seoane, entrenador español con licencia UEFA A.

"Jugó 33 partidos, hizo tres goles dio una asistencia y ha jugado en distintas posiciones y a un rendimiento muy notable, dejando bien clara que es el comodín perfecto para Zidane. Ha disputado partidos como lateral derecho cuando el Real Madrid echaba de menos Carvajal" expresó.

Así lo hizo en la revancha de cuartos de final contra Liverpool por la Liga de Campeones y cumplió un muy meritorio partido.

Pero su temporada también estuvo marcada por lesiones.

En noviembre sufrió una fisura en la espina tibial y eso lo dejó afuera de la doble fecha de Eliminatorias contra Colombia y Brasil. En enero, una lesión muscular lo dejó 40 días afuera de las canchas y a fines de marzo volvió a padecer problemas musculares. Para colmo, en abril contrajo covid-19.

Pierre-Philippe Marcou / AFP

Contra Sevilla en LaLiga, 24 partidos ligueros esta temporada

Por eso sus prestaciones en el equipo bajaron de 44 a 33 partidos con respecto a la temporada 2019-2020 en la que Real Madrid fue campeón de LaLiga.

Borja Seoane analizó todas las posiciones en las que se desempeñó en la pasada temporada en España y Europa: "En partidos importantes Zidane ha usado a Fede en un 4-4-2 que tanto le ha gustado usar esta temporada, como interior diestro. Ha jugado también en su posición natural, de mediocentro puro, aunque cuando más ha brillado ha sido por delante de Casemiro, cuando se ha sentido más liberado de tareas defensivas y ha podido realizar esas arrancadas tan características. Antes de ir a la selección jugó 320 de los últimos 350 minutos del club en la temporada realizando grandes actuaciones frente Villareal y Athletic Club, en donde fue una pieza importante para que el Madrid siguiese peleando el titulo liguero. También fue una pieza importante en los clásicos, donde consiguió un gol para conseguir la victoria a domicilio por 3-1".

Por eso, en abril de este año, el club lo declaró intransferible.

Sin embargo, en la selección, sus aportes han sido irregulares en la presente Eliminatoria. En sus cuatro partidos promedia 4,25 puntos según las calificaciones de Referí.

Contra Chile, 5: Muy buen primer tiempo. Participativo en la salida, activo en la generación de circuitos de juego. Metió un bombazo en el travesaño.

Raúl Martínez / Pool / AFP

Contra Chile en el debut rumbo a Catar 2022, una bomba al travesaño

Contra Ecuador, 3: Salió tarde a marcar a Mena en la jugada que abrió el partido. No marcó, no quitó, no pasó al ataque, no generó nunca un hueco para rematar al arco y no generó juego en ofensiva. Pobre partido, se vio totalmente superado.

afp

Contra Ecuador, sufrió la altura y potencia de los locales

Contra Paraguay, 6: Jugó en una posición que no es la habitual, ya que Tabárez lo hizo jugar por izquierda desde el principio y allí se perdió, más allá de que lo marcaron bien. Cuando en el segundo tiempo, el Maestro lo pasó a la derecha, fue de lo mejor del equipo, mostrando gran parte de su repertorio. Al inicio del complemento y desde la izquierda, le metió un pase de gol a Jonathan Rodríguez que este no pudo aprovechar bien.

Contra Venezuela, 3: De sus partidos más flojos con Uruguay. Físicamente se mostró muy disminuido. Si su fuerte es el pase seguro en esta ocasión se mostró como un aprendiz con un apenas un 75% de aciertos. Nunca le dio claridad conceptual al equipo y tampoco le dio ida y vuelta al equipo. Sus pases errados comprometieron también al equipo en defensa. A los 84' regaló una pelota que terminó en un córner y en la defensa del mismo perdió con Ferraresi que lo hizo volar y Venezuela generó la chance más clara.

Se viene la Copa América de Brasil. El talento de Valverde está ahí, listo para explotar, para correr, para jugar y hacer jugar al equipo. Es cuestión de esperar. Y recordar que recién tiene 22 años y 24 partidos en la selección mayor.