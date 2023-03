Quiénes son los juveniles de Peñarol en la lista de 45 de la Sudamericana

Peñarol afrontó la primera ronda de la Copa Sudamericana, donde se clasificó a la fase de grupos al golear 4-0 a River Plate con un plantel de 45 jugadores de los cuales 32 son formados en sus juveniles. De esos 32 jugadores, 19 todavía no debutaron en Primera y Referí te presenta a cada uno de estos proyectos de jugadores del club.

Joaquín Ferreira

Inés Guimaraens

Ferreira jugó el clásico del verano

Lateral derecho campeón de la Libertadores sub 20 en 2022. Riverense, generación 2003, llegó a la sub 16. Fue desafectado de la selección sub 20 para el Sudamericano y en la pretemporada fue inmediatamente promovido a Primera. Jugó los cuatro partidos de pretemporada (20 minutos ante Estudiantes y San Lorenzo, 28' ante Nacional y titular ante Unión). Fue suplente ante Cerro en la primera fecha del Apertura. Espera su debut oficial detrás de Pedro Milans y Matías Aguirregaray.

Jhonatan Lima

Inés Guimaraens

Jhonatan Lima

Golero titular de la Tercera en 2022, tiene 23 años. Su contrato terminó el 31 de diciembre de 2022, pero se lo extendieron por seis meses más tras la partida de Kevin Dawson. Su gran actuación ante San Lorenzo en el verano y el correcto partido ante Unión llevó a la dirigencia a no contratar un golero para pelearle el puesto a Thiago Cardozo por lo que hoy Lima es el suplente del plantel de Primera.

Braulio Guisolfo

Generación 2002, volante de contención, de buena talla. Oriundo de San Jacinto. En agosto de 2021 sufrió fractura de tibia al ser atropellado por un auto cuando caminaba por la banquina en la ruta. Jugó el Sudamericano sub 17 de 2019 con Matías Arezo. Integra el plantel de Tercera y en diciembre estuvo entrenando en Primera en los primeros días de Alfredo Arias el frente del club.

Matías Ferreira

Leonardo Carreño

Matías Ferreira en clásico de Tercera

Riverense, generación 2002. Campeón de la Libertadores sub 20 de 2022. Volante interior de muy buen manejo, capacidad de pase y notable pegada. Le cambió la cara al equipo que disputó la Copa Intercontinental sub 20 contra Benfica el año pasado en el Centenario. Fue suplente el año pasado ante Boston River, por el Clausura, y Colón, por la Copa AUF Uruguay, y en este Apertura contra Deportivo Maldonado. La lesión de Carlos Sánchez le puede abrir la posibilidad a su ansiado debut.

Kevin Morgan

Golero suplente de la Libertadores sub 20 el año pasado. Ataja en Tercera y a veces en Cuarta porque es generación 2004. Cuando Randall Rodríguez está abocado a la selección sub 20 es el tercer golero del plantel principal.

Matías De Rittis

@LibertadoresU20

De Ritis en la Libertadores sub 20

Capitán de la sub 20 campeona de Peñarol y lateral izquierdo titular de la selección sub 20 en vicecampeonato de Colombia de este año. Es uno de los grandes proyectos del club para la posición de lateral izquierdo, pero ahora apunta al Mundial sub 20 que se jugará entre mayo y junio.

Randall Rodríguez

EFE

Randall Rodríguez ante Benfica

Golero campeón de la Libertadores sub 20 y titular de la selección uruguaya de la categoría. Buena talla, dominio de área, buena pegada y gran personalidad. Destacó en los torneos reseñados atajando penales claves. Generación 2003. Enorme futuro.

Andrés Madruga

@FormativasCAP

Andrés Madruga y Braulio Guisolfo

Generación 2004, zaguero de 1,91 metros, fuerte, de buen juego aéreo en ambas áreas. Es zurdo y actualmente es el zaguero titular de la Tercera. Estuvo cerca de debutar contra Deportivo Maldonado aunque finalmente, Alfredo Arias se decantó por el zaguero de la Cuarta Nahuel Herrera.

Santiago Díaz

Santiago Díaz, el Venado

Lo apodan el Venado, es centrodelantero, fue el suplente de Óscar Cruz en la Libertadores sub 20 donde terminó siendo titular en semis y la final. Puede jugar de segunda punta, es rápido y se caracteriza por salir a jugar para asociarse con los volantes. Generación 2003 y 9 titular de la Tercera.

Diego Méndez

Autor del gol de la final de la Libertadores sub 20. Extremo que puede jugar por ambas bandas, generación 2002, juega actualmente en la Tercera. Priorizó renovar contrato con Peñarol ya que al final de la Libertadores sub 20 se terminó su vínculo con el club y participó de una larga negociación de renovación con su representante Pablo Bentancur, junto con Óscar Cruz y Randall Rodríguez, aunque el golero tiene otro representante.

Nahuel De Armas

Otro campeón de la Libertadores sub 20 en 2022, generación 2003. Volante interior o externo, quedó afuera del plantel de la Intercontinental tras sufrir en L'Alcudia un desgarro con la selección uruguaya sub 29. Integra el plantel de Tercera.

Agustín Rodríguez Canobra

Leonardo Carreño

Agustín Rodríguez Canobra en un clásico de Tercera

Zaguero, generación 2003 campeón de la Libertadores y titular en la Intercontinental por el desgarro de Pablo López. Es de Las Piedras, integró procesos de selecciones juveniles y es el otro zaguero titular de la Tercera. Sufrió el fallecimiento de su padre cuando estaba en sub 16, al igual que Damián García.

Franco Suárez

Extremo de baja estatura, muy rápido, tira buenas diagonales y se asocia bien. Es generación 2003. Llegó al club con edad de Quinta desde Artigas. Integra el plantel de Tercera y fue campeón de la Libertadores sub 20. Lo llaman el Apache.

Ademir Silva

Ademir Silva, campeón de la Libertadores sub 20

Generación 2002, volante interior o central de muy buena marca y gran entrega. Llegó al club con edad de Cuarta, desde Rampla Juniors. Anotó el gol del triunfo clásico de la Tercera en el Apertura 2022, en el Capurro. Sigue en Tercera.

Agustín Rodríguez Piendabine

@FormativasCAP

Agustín Rodríguez Piendabine

Generación 2004 y centrodelantero titular de la Cuarta. Lo apodan Pipa y ya suma 54 goles en formativas. El año pasado hizo el gol en la final de Cuarta en cancha de Fénix ante Defensor Sporting para darle a Peñarol el bicampeonato en la divisional. Es alto, tiene buen juego aéreo pero también se desempeña muy bien en espacios reducidos

Pablo Nongoy

Extremo o puntero, generación 2002, está en Tercera. Terminó muy bien el 2022 y arrancó al mismo nivel este año. Destaca por su velocidad, tiene gol y muy buena pegada en los tiros libres.

Leandro Umpiérrez

Generación 2004, integra el plantel de Cuarta y suma cuatro goles en cuatro partidos este año. Juega de volante, puede ser doble cinco o interior y posee muy buena pegada.

Tomás Olase

Zaguero o volante central es el actual capitán de la Cuarta. Generación 2004, buena estatura, fuerte, prolijo y de muy buena marca.

Valentín Silva

Mediapunta o extremo, generación 2004. Posee buen manejo de pelota y buena pegada de larga distancia. Sin haber disputado la Libertadores sub 20, estuvo preseleccionado para la final Intercontinental aunque después no integró el plantel definitivo.

Además de estos jugadores, el domingo debutaron en el primer equipo, ante Deportivo Maldonado, el zaguero Nahuel Herrera que es titular de la Cuarta, y Damián García, volante central en la Libertadores sub 20 y titular de la selección uruguaya buena parte de los partidos del Sudamericano sub 20.