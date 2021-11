¿Quiénes son los mejores jugadores del Campeonato Uruguayo? Lo que ve la Inteligencia Artificial

El informe llamó la atención en la mesa de trabajo de la redacción de Referí: un estudio basado en Inteligencia Artificial (IA) con el equipo ideal del Campeonato Uruguayo hasta el momento, pero en el que no había jugadores de Nacional y Peñarol, los grandes del fútbol local y que tienen a las figuras de mayor renombre.

¿Cómo puede ser? ¿La IA no ve eso? La respuesta es que sí los ve, pero también ve a todos los jugadores de todos los equipos y los categoriza en base a una valoración.

Así lo explicaron desde Olocip, el laboratorio español pionero en el trabajo en IA en el deporte y que realizó un informe especial para Referí con su valoración de los futbolistas del Campeonato Uruguayo, al que están analizando por primera vez, tras disputarse las primeras 28 fechas, las 15 del Apertura y las 13 del Clausura.

Emplearon su modelo de valoración con el objetivo de conocer qué jugadores han tenido más impacto en sus equipos. Para eso se tomaron los datos de todos los partidos con el proveedor WyScout, muy utilizado en los principales clubes y cuerpo técnicos, que recopila todos los eventos que suceden en cada encuentro.

Una vez se reciben los datos, se lleva a cabo una técnica de refinamiento con IA para corroborar que son correctos y ver que no hay incongruencias. Y finalmente se introducen en el modelo de valoración de IA. Destacaron que su trabajo es mediante IA y no de big data. “Aquí se califican las acciones y el big data solo las cuantifica”, explicó Bárbara Ugidos, periodista en Olocip.

Olocip

El mejor 11 del fútbol uruguayo hasta la fecha 28, según la IA

¿Quiénes son los mejores?

“A partir de la comparación del valor agregado de cada jugador en un partido o competición podemos identificar los jugadores más sobresalientes. Adicionalmente, el valor se puede agregar por tipo de acción (pases, tiros, recuperaciones, etc.) para identificar los puntos fuertes y débiles de jugadores y equipos”, indicaron.

El once ideal hasta el momento tiene a Nicolás Rossi de Rentistas en el arco con un puntaje de 9,4.

La formación se hizo con un sistema 3-5-2 para incluir la mayor cantidad de jugadores más valorados en el equipo. En la línea de tres aparecen Ángel Cayetano (9,3), este año zaguero en Cerro Largo FC, equipo invicto en el Clausura, Emiliano García (9,5) de Liverpool y Facundo Tealde (8,1) de Deportivo Maldonado.

Diego Battiste

Otormín, de gran temporada en MC Torque

Luego, hay cinco volantes con marcado perfil ofensivo: Nicolás Quagliata (8,7) de Wanderers, Leandro Otormín (9,2) de Cerro Largo, Facundo Labandeira (10,9) de Boston River, Federico Martínez (11,1) de Liverpool y Lucas Rodríguez Trezza (11,0) de Montevideo City Torque.

Mientras que los delanteros son Maxi Silvera (10,6) de Cerrito y Matías Arezo (10,4) de River Plate.

¿Cómo se calcula el valor?

Para eso se tiene en cuenta cada acción del juego en términos del cambio en la probabilidad de que el equipo en posesión del balón marque en esa jugada o reciba un gol en la siguiente y el momento del partido en el que se producen.

En ese sentido, desde Olocip explicaron que las acciones se tienen que valorar positivamente cuando provocan la transición a un estado más favorable para su equipo, es decir, cuando aumentan la probabilidad de que se marque un gol o se reduce la probabilidad de ceder un gol al rival.

Con el el valor acumulado de los jugadores de Primera División en las 28 jornadas disputadas, se puede elaborar el once ideal hasta el momento según la IA.

Camilo dos Santos

Federico Martínez

Según la valoración, el mejor jugador hasta el momento es Federico Martínez, de Liverpool que estuvo citado en las últimas convocatorias de Óscar Tabárez. Su actuación en el último partido ante Villa Española, en el que marcó dos goles, lo colocaron como el actual MVP, superando a Lucas Rodríguez, quien tras la fecha 27 se ubicaba primero.

“Con IA se pueden calificar y conocer realmente el impacto que tiene un jugador en su equipo en cuanto a la variación en la probabilidad de marcar o recibir gol cuando realiza la acción”, explicaron. “Así, podemos definir al valor como el impacto acumulado de las acciones de un jugador para su equipo y a la frecuencia como el número acumulado de acciones de un jugador”, agregaron

C. Dos Santos

Lucas Rodríguez Trezza

Destacaron que no es importante cuántas veces interviene un jugador, sino el valor que generan sus acciones, lo que se puede determinar mediante IA, una aplicación que, entienden, será cada vez más utilizada en el fútbol.

Por ejemplo, un futbolista puede dar 100 pases, pero esos pases pueden ser horizontales, hacia atrás, etc. y no tener ninguna incidencia en el juego. Sin embargo, otro realiza 30 y sus pases son verticales o al hueco, y cuando los hace aumenta la probabilidad de que su equipo marque o no reciba tantos. Esos 30 pases tendrán más impacto en su equipo que los 100 del otro jugador que apenas tuvieron incidencia en el juego.

Olocip

Los mejores en construcción en juego ofensivo

Al medir el impacto ofensivo, el jugador que lidera es Silvera, el goleador de Cerrito. Para eso se tiene en cuenta tiros (selección de tiro y finalización) y duelos aéreos y terrestres, en juego o a balón parado, exitosos y fallidos.

Leonardo Carreño

Silvera y Bergessio

Sin embargo, el delantero que más acciones ha realizado es Gonzalo Bergessio. ¿Qué significa eso? Que aunque el jugador de Nacional haya realizado 548 acciones ofensivas, su incidencia con ellas ha sido escasa (no ha aumentado la probabilidad de marcar gol o disminuido la de encajar con sus acciones ofensivas).

En tanto, para la construcción de juego se evalúan pases totales, pases a balón parado, pases de banda, exitosos y fallidos, conducciones y segundas jugadas. En este punto, el mejor viene siendo Lucas Rodríguez Trezza.

Olocip

Los mejores en construcción de juego

Mientras que para el impacto defensivo se considera: interceptación, recuperación, balón bloqueado, despeje, duelos defensivos aéreos y terrestres con o sin regate (exitosos y fallidos), faltas defensivas aéreas y terrestres. En ese ítem, Emiliano Romero es el jugador más destacado.

Leonardo Carreño

Arezo, figura en River

Los valores recabados de todos los jugadores también permiten establecer que el mejor jugador joven menor de 23 de mayor impacto es Matías Arezo, el delantero de River de 18 años ha acumulado un valor de +9,74 (6,54 ofensivo + 2,68 construcción de juego + 0,53 defensivo) en 2372' minutos disputados.

Olocip

Los mejores sub 23

Otro ranking, de atajadas decisivas, tiene primero al arquero ecuatoriano Alexander Domínguez, que pese a haber llegado a Uruguay para el Clausura, ya es figura.

Para eso se tienen en cuenta a goleros con al menos 30 paradas en las 28 jornadas disputadas ordenados por el promedio valor/atajadas, es decir, los que sus paradas de media han tenido más valor. El arquero más decisivo es el que ha hecho, en promedio, más paradas difíciles, es decir, aquellas en las que el tiro era más probable que terminase en gol.

Así, Domínguez es el arquero que más paradas decisivas ha realizado con un promedio de 0,22 según el modelo de valoración de IA de Olocip.

Olocip

Los arqueros con más paradas decisivas

¿Y qué jugadores de Peñarol y Nacional están en los mejores puestos? En valor de impacto ofensivo, Agustín Álvarez Martínez, goleador carbonero, aparece cuarto por detrás de Silvera, Arezo y Fede Martínez. En tanto, Bergessio lidera en frecuencia y el Canario está cuarto en esa tabla, que, como se indicó, tiene en cuenta sus intervenciones pero no su aporte positivo.

D. Battiste

Canobbio, de los mejores de Peñarol

En valor de construcción de juego también están los aurinegros Agustín Cannobio, segundo en el top 5, y Pablo Ceppelini, cuarto.

En el ranking de mejores jugadores jóvenes sub 23, Facundo Torres está tercero, Álvarez Martínez está quinto y Brian Ocampo noveno, mientras que en el ranking de paradas decisivas de arqueros Sergio Rochet aparece noveno.

Sobre la falta de jugadores de Peñarol y Nacional en las principales posiciones de los rankings, desde Olocip explicaron que “hay que empezar a entender este tipo de análisis objetivos”. “Eso es lo bueno de la IA, que es objetiva y no solo se fija en los grandes equipos o nombres”, agregaron.