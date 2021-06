RadioCero retransmitirá dos programas de Carve a partir de la próxima semana

Hoy nos comunicaron en @Radiocero1043 que desde el lunes no se emitirá más Arde La Ciudad. Se cierra mi vínculo con una emisora hermosa en la que solo recogí cosas positivas durante 5 años. Lo que más lamento es no poder despedirme de la audiencia que me trató con tanto cariño. pic.twitter.com/MHoiLPBbqZ