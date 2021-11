Rocco mandó a Castillo a "lavarse la boca" y este le contestó con ironías sobre su carrera

La crisis que atraviesa Defensor Sporting, donde nueve jugadores fueron separados del plantel tras la renuncia del entrenador Leonel Rocco, sigue salpicando dentro y fuera del club.

Rocco volvió a hablar este lunes y le apuntó al integrante de la Mutual, Juan Castillo, cuyo gremio se presentó el sábado en la práctica de Defensor Sporting y redactó un comunicado que fue firmado por todos los jugadores del plantel denunciado que existieron situaciones de violencia de parte del cuerpo técnico encabezado por Rocco, contra los futbolistas.

Las denuncias apuntaban, sin mencionarlo, a Omar Pouso, ayudante técnico de Rocco.

El entrenador saliente volvió a defender a Pouso, dijo que su personalidad es "seria" pero que todo lo denunciado son "calumnias".

También dijo que el comunicado elaborado por la Mutual es "una vergüenza" y en particular le apuntó a Juan Castillo.

"El integró el cuerpo técnico de Peñarol donde hubo un hecho de pugilato entre un integrante del cuerpo técnico y un jugador", expresó en alusión al incidente que tuvieron el ayudante técnico de Diego Forlán, su hermano Pablo, con el español Xisco Jiménez. "Eso pasó, fue así, hubo golpes. Él estaba ahí pero dice que no pasada nada y acá que no estuvo dice que pasaron un montón de cosas que son mentiras", expresó en declaraciones a Último al Arco que se emite por Sport 890.

"Antes de hablar de mí que Castillo se lave la boca. Cuando él estaba de chupete yo ya jugaba en Primera División del fútbol uruguayo, tengo años de entrenador. Pero tampoco voy a hablar de un cuatro de copas", agregó.

Esa última frase fue tuiteada desde la cuenta de Sport 890. Y Castillo la respondió con dos tuits desde su cuenta, la misma con la que polemizó la semana pasada con otro exgolero, Fernando Álvez, al que acusó de estar "operando" por un comentario que este hizo en la red social sobre una venta de un predio de la Mutual.

"Bueno Leonel Rocco me la dejaste picando. Y bueno si yo soy un 4 de copas vos no entras ni cerca al maso de cartas. Mientras vos estabas terminando tu “exitosa” carrera como jugador yo estaba comenzando mi camino en el Selección Uruguaya durante 8 años consecutivos, en ese período la verdad no tengo ni idea donde estabas dirigiendo vos, recién hay registro en el 2016 donde empezaste tu “exitosa” carrera como entrenador. Ahora estaría bueno que te pongas a reflexionar de todos los graves errores que has cometido, que te dejaron sin trabajo", tuiteó Castillo.

Bueno Leonel Rocco me la dejaste picando. Y bueno si yo soy un 4 de copas vos no entras ni cerca al maso de cartas. Mientras vos estabas terminando tu “exitosa” carrera como jugador yo estaba comenzando mi camino en el Selección Uruguaya durante 8 años consecutivos, en ese..sigue — Juan Guillermo (@Juangui1uruguay) November 8, 2021

Rocco volvió a afirmar este lunes que se está asesorando sobre la posibilidad de iniciar acciones legales contra Castillo.

Este último, a su vez, es integrante de la Asociación Uruguaya de Entrenadores de Fútbol (Audef) que el sábado emitió un comunicado respaldando a Rocco y criticando el comunicado realizado por la Mutual.

En ese gremio se analiza por estas horas poder adoptar alguna medida contra Castillo por sus expresiones.