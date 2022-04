Ronald Araujo contó cuál es el motivo por el que no se casaría vestido de Barcelona

Los futbolistas de Barcelona Ronald Araujo, Nicolás González y Adama Traoré participaron de un juego de preguntas y respuestas que les propuso el departamento de comunicación del club azulgrana.

Denominado Most likely to, los futbolistas tuvieron que responder distintas preguntas escribiendo la respuesta en una pizarra.

La última de ellas era ¿quién es más probable que se case vestido del Barza?

El zaguero uruguayo respondió que él, pero aclaró que igual "no lo haría porque me manda mi mujer". Los futbolistas pasaron un rato distendido en el vestuario del club.