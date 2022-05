Ronald Araujo contó los sacrificios que hicieron sus padres para que pudiera jugar al fútbol

La vida y el fútbol le sonríen a Ronald Araujo, quien acaba de firmar la renovación de su contrato con Barcelona con una cláusura de € 1.000 millones.

El zaguero de 23 años es uno de los jugadores más importantes del equipo azulgrana y este viernes fue entrevistado por los diarios deportivos más importantes de Cataluña, Mundo Deportivo y Sport.

Contó cómo fueron sus comienzos en el fútbol, los sacrificios que hizo su familia y lo duro que fue integrarse a los entrenamientos en el club español.

"Sin mis padres no lo hubiese conseguido. Tampoco sin mi abuela, que ya no está entre nosotros. Ella me llevaba a entrenar cuando mis padres no podían. Somos una familia humilde. Ahora tengo un contrato con Nike, pero cuando empecé, mi madre tenía que pagar a plazos unas botas (zapatos de fútbol) para que pudiese jugar", expresó el jugador.

Su familia viajó a Barcelona y estuvo presente en el acto de renovación del contrato: "Estoy muy contento aquí, mi familia está muy feliz en Barcelona y creo mucho en el proyecto que tenemos y en el equipo. Las cosas se están haciendo bien".

La renovación del zaguero fue hasta 2026

"Es tremendo ver mi familia aquí, pasamos por muchas cosas cuando fui pequeño. Mis padres hicieron un trabajo inmenso, mucho esfuerzo para que pudiera ser jugador y estar en el Barça. Lo que estamos logrando, gracias a Dios, es una emoción espectacular. Todo lo que estamos viviendo te hace pensar en todos los sacrificios que hicimos antes. Ahora tenemos la recompensa".

Araujo recordó cómo fue su vinculación con el fútbol europeo: "Estaba en un equipo pequeño. Pensaba en dar el salto a un grande de Uruguay o a otro equipo sudamericano. Con eso me conformaba, pero recuerdo que un jueves, cuando estaba preparando un partido contra Peñarol, me llamó mi representante, que estaba en Europa. Me dijo que tenía que venir rápido sin decirme dónde. El domingo me vine para Madrid. Tenía algunas ofertas de Primera, pero me dijo que también me quería el Barça para jugar en el filial. Y no lo dudé. El Barça es el Barça. Y fue la mejor decisión que tomé en ese momento".

El comienzo en Barcelona no fue un camino de rosas, pero supo adaptarse: "Yo venía de otro estilo. Llegar a Barcelona que tiene una filosofía única, diferente incluso de equipos europeos. Hacíamos ejercicios en espacios reducidos, con 20 personas. La tocaba tres veces y la perdía las tres veces. Me frustraba mucho. Creía que con trabajo podría lograrlo. Me quedaba a entrenar, en una plaza hacía pase-control, pase-control y si entrenábamos por la mañana, venía por la tarde a volver a entrenar solo…"

"Soy muy tozudo, sí, y me gusta ser crítico conmigo mismo. A veces me excedo, pero si ahora estoy en el primer equipo es porque soy así. Me gusta ver los vídeos, analizarlos, lo que hice bien, lo que hice mal. Hablo con los técnicos, que me guíen si me cuesta", indicó el jugador.