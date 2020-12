Ruglio le abrió la puerta del retorno a Forlán en medio de una danza de nombres

El presidente de Peñarol Ignacio Ruglio sigue evaluando con el director deportivo Pablo Bengoechea al futuro entrenador aurinegro.

En tal sentido sumó a la lista de candidatos existentes a Diego Forlán, no descartó la posibilidad de que siga Mario Saralegui, dio a entender que las chances de Gustavo Poyet se cayeron debido a la coyuntura mundial que se vive, afirmó que Leonardo Ramos no es candidato y reveló que Diego López está en Uruguay y está en carpeta.

En entrevista con Punto Penal, que se emite por Canal 10, Ruglio prácticamente descartó la llegada de Poyet ya que se encuentra en el exterior: "A Poyet lo llamé hace 20 días y el sábado hablé nuevamente con él. Los socios deben saber que agarramos al club en una coyuntura muy especial. Hasta el 11 (de enero) tenemos las fronteras cerradas, el 15 tenemos nuestro primer partido. El técnico que llegue el 11 debe hacer una cuarentena de siete días y se pierde el primer y segundo partido. Nosotros, en 35 días, a dos partidos por semana, tenemos que ganar el Clausura para ganar el Campeonato Tito Gonçalves que como le digo a cada uno de los candidatos que entrevisto no solo tenemos que ganarlo, sino que tenemos que hacerlo por el nombre que lleva esa copa. Al que no conoce el medio le pido que no me ponga excusas".

"Poyet era un poco lo que estábamos buscando para dar un salto de calidad. Las condicionantes hicieron que sea muy difícil que llegue antes de darnos el sí. Principalmente por su cuerpo técnico y demás", manifestó el presidente de Peñarol.

D. Battiste

"No nos vamos a salir de lo planificado. Primero necesitábamos tener la estructura deportiva armada, obrar al revés de lo que criticamos durante tantos años. Ya están trabajando una buena cantidad de horas por día, este domingo arrancaron a las 8 de mañana. Este martes o miércoles lo vamos a designar. El 1º (de enero) ya debe estar trabajando, hasta el 4 va a ver videos, saber con quién va a arrancar el campeonato, cuáles son las condicionantes. Y el 5 ya va a recibir a los jugadores en Los Aromos", explicó Ruglio.

"Decido yo como presidente siempre. Pablo lo dijo claro: 'Yo asesoro, Ruglio escucha, lo comparte con el resto del consejo directivo y luego decide'. La decisión termina siendo mía; creo en los clubes presidencialistas".

"Estamos tranquilos, el martes o miércoles tenemos que tener el técnico. Calma. Cerramos un año que no fue bueno, pero ganamos dos partidos que nos dan tranquilidad. Tenemos plantel para arrancar el 5 de enero, se están haciendo seguimientos en la parte física. Si el 29, 30 no tenemos técnico tenemos un problema", agregó.

"El viernes me mandaron una captura por WhatsApp que decía que el Tato Martín García era el técnico de Peñarol. Me llamaron compañeros de directiva a los que les tuve que decir que ellos sabían la verdad de lo que estamos haciendo", aclaró sobre la posibilidad que el ex DT de Danubio y Racing en este 2020 pudiera volver a Los Aromos donde ya tiene un pasado como jugador y entrenador de formativas.

"Los de Uruguay tienen más ventaja que el resto. Acá hay dos o tres candidatos. Larriera está dentro de los candidatos", afirmó.

También dijo que Leonardo Ramos no es uno de los candidatos del medio local: "Vengo a intentar respetar al resto de los clubes, restaurar las relaciones con los clubes menores. Es por eso y por Leo Ramos que no vamos por él, porque lo conozco, es amigo y es incapaz de dejar tirado a Danubio. No hablé con ningún presidente de clubes locales", expresó Ruglio.

¿Saralegui sigue? "Es una posibilidad"

"Mario es una de las posibilidades, lo he hablado, hablo todos los días con Mario. Hasta el martes, miércoles no descarto a nadie. Necesitaba calma estos días porque los líos no los tenemos nosotros. No estamos improvisando, estamos trabajando. Yo me concentro en Peñarol, trabajo con más calma si los líos no están en Peñarol. Nuestra misión es que acá haya calma permanente", expresó sobre la posibilidad de que Mario Saralegui renueve su vínculo que expira el 31 de este mes (jueves) y también hizo referencia a las turbulencias que vivió Nacional la semana pasada.

Leonardo Carreño

Además de estar trabajando en la llegada del nuevo entrenador, Ruglio dijo que con Bengoechea y el resto de la estructura deportiva, Peñarol trabaja para sumar incorporaciones para la Copa Libertadores y el próximo Apertura. Los que lleguen para la Copa no podrán jugar el Clausura que quedó pendiente ni la eventual definición por el Uruguayo.

Diego Forlán: "Hoy la realidad es completamente distinta"

"Nunca va a estar descartado Diego (Forlán), cuando lo estudiamos vimos que tiene fortalezas y debilidades. Entre las primeras, que conoce el plantel. Cuando se fue no estuve de acuerdo que se fuera. No lo quería en el arranque porque era un año político, le dije que no lo iban a bancar en su proceso, cosa que pasó, y que no tenía espalda. Hoy la realidad es completamente diferente", explicó Ruglio.

"Con Memo López también se ha hablado", se limitó a decir sobre el DT que sacó campeón a Peñarol en 2018.

Giorgian, Bentancur y el sueño de un "súper equipo"

Ruglio fue consultado sobre declaraciones de Giorgian De Arrascaeta y sus ganas de ponerse la camiseta de Peñarol: "Lo llamé, quiere venir a jugar en Peñarol a plenitud. igual que Rodrigo Bentancur también, pero que por obvias razones no va a ser ahora. Tenemos que pensar en años para adelante. Tenemos una camada enorme de jugadores que salieron del club como Cabecita Rodríguez, Nández, Rossi, Brian y Gastón Ramírez con los que hablo para volver en el futuro. Giorgian es hoy más planificable que Rossi. Queremos planificar para el futuro un súper Peñarol, pero precisamos que los astros se alineen".

Staff Images / Conmebol

Ruglio dijo que el delantero español Xisco se fue y ya no volverá al club para el Clausura y que de momento el húngaro Krisztián Vadócz sigue. También manifestó que Jesús Trindade tiene ofertas para emigrar, que su extensión contractual ya está arreglada y que ya se trabaja en una renovación ganada por su rendimiento en la cancha. Además, agregó que David Terans sigue hasta el final del Clausura y que dos jugadores tienen chances de emigrar, a pesar de que ya está arreglada su extensión contractual.

El futuro del Tony Pacheco en el club

"Antonio Pacheco viene seguro vinculado a algún cargo en formativas. Pablo (Bengoechea) visualiza empezar a formar técnicos con espalda para el primero de Peñarol para que en el día de mañana dirijan al primer equipo", afirmó Ruglio.

"Darío (Rodríguez) puede seguir vinculado a formativas o puede ser la cabeza. Y si llega cuerpo técnico con poca experiencia en Peñarol va a ser el primero cerca del cuerpo técnico", informó.