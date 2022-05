Ruglio le prometió al Canario Álvarez que lo venderá en julio y tiene dos ofertas de Europa

“Mirá Canario, ahora no se va a hacer tu pase al exterior. Lo de Fiorentina estuvo a punto de hacerse, pero no nos dan los números. Además, el mes pasado transferimos a Facu (Torres) y no podemos desprendernos de los dos en el mismo período de pases. Seguí así como venís en Peñarol y te prometo que en seis meses, te transferimos a un club del exterior”.

Ese fue un diálogo que se dio en febrero entre el presidente aurinegro, Ignacio Ruglio y el goleador del club del año pasado, Agustín Álvarez Martínez, según confió una fuente del club a Referí. La promesa quedó sellada con un abrazo al estilo “Vamo arriba que esto sigue y estamos en Peñarol”. El Canario, quien fue uno de los mejores futbolistas aurinegros del año pasado, se quedó en el club y el mes que viene se cumplen los seis de plazo que le pidió el presidente. Leonardo Carreño El delantero ha jugado muy solo arriba en los últimos encuentros del aurinegro La temporada pasada fue un lujo para el futbolista de 20 años quien no solo se transformó en el goleador de la Copa Sudamericana con 10 goles, sino que a lo largo de dicha temporada, conquistó 31 tantos para los carboneros. Este 2022 y luego de que no se hiciera su pase a Fiorentina, Álvarez Martínez solo convirtió un gol, marró un penal y contra Olimpia de Paraguay, el pasado miércoles por la Copa Libertadores de América, perdió la titularidad. Además, hasta el propio Mauricio Larriera parece confundido con él. Lo dejó como titular durante los 1.262 minutos que estuvo sin convertir en lo que fue una sequía tremenda que duró 18 partidos, contando cuatro amistosos y entre ellos, dos clásicos. Cuando la rompió, en el encuentro anterior del Torneo Apertura frente a Montevideo City Torque, tras el gol y la recuperación de su confianza, lo sacó de la cancha, y contra los paraguayos lo dejó en el banco. Dos ofertas de Europa Tanto Peñarol como el representante del futbolista están negociando la posibilidad de su futura transferencia para este período de pases. ¿Cayó la cotización del Canario debido a su mal momento goleador? Posiblemente. Sin embargo, los interesados siguen existiendo. “Nacho y Peñarol le hicieron la promesa de que se va a ir en julio, y la vamos a cumplir”, admitió un directivo mirasol a Referí. Para poner un poco de contexto y ver las imponentes cifras que se manejaron en enero, cuando Álvarez Martínez estuvo a punto de irse a Fiorentina, vale decir que se iba por un monto superior al de Facundo Torres a Orlando City de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos. Instagram Ruglio con los dos jóvenes del plantel aurinegro tras ganar en Lima a Sporting Cristal; uno de ellos, ya se fue, y al otro, le prometió que se irá en julio En enero, el club italiano ofreció € 13 millones y luego subió la oferta a € 17 millones más variables que elevarían ese monto a los € 20 millones. A Torres, Peñarol lo transfirió por US$ 9.100.000 para el club. Pero en ambas ofertas de Fiorentina, los dirigentes aurinegros entendieron que el porcentaje que le dejaba al club una futura venta desde el calcio a otro mercado, era insuficiente. Cabe recordar que en abril de 2021, el Peñarol le había renovado el contrato al juvenil fijando una cláusula de rescisión de US$ 18 millones. La gran traba en el negocio que finalmente no se hizo con Fiorentina, fue que Peñarol pretendía quedarse con un 30% de la ficha. Eso no fue aceptado por los italianos, por lo que el pase quedó trunco. Camilo dos Santos El Canario quiere irse ganador de Peñarol “Peñarol sigue manteniendo la idea de que nos quede un 30%, aunque ahora estaríamos dispuestos a negociar un porcentaje menor, quizás de hasta el 20%, pero no se habla de plusvalía, es decir, si se hablara de plusvalía, no habría ganancia en un futuro pase si el club no lo vende más caro de lo que lo compró”, explicó la misma fuente. El presidente Ruglio ya adelantó que Álvarez Martínez se irá en el período de pases de julio próximo a un club del exterior. Lo hizo puertas adentro de la institución y también lo informó el pasado domingo en el programa Polideportivo de canal 12. “Promesas, son promesas”, dice el dicho y el Canario Álvarez, mientras espera volver a la titularidad este domingo ante Wanderers, aguarda que se haga su pase a un club europeo.