Rural argentina espera que TLC Uruguay China “derrame sobre el Mercosur”

¿Qué balance hace de la Expo Rural 2022, que se realizó en Palermo?

Cumplió todas las expectativas habidas y por haber. Hubo muchos visitantes extranjeros, de Uruguay, Brasil, Paraguay, México, Perú y Chile. Es muy importante la genética que se expresó en diferentes razas y especies, que realmente marca un modelo. No quiero pecar de agrandado, pero realmente la producción de genética en Argentina es de primer nivel.

Por otro lado, en el pabellón de maquinaria agrícola se vieron cosas que podían estar en cualquier país del primer mundo, un gran desarrollo de maquinaria. Realmente fue una exposición flamante, espectacular, maravillosa por donde se vea. Llegaron visitantes y expositores de toda la Argentina, que vinieron a mostrar acá su potencial.

¿Cómo fueron los negocios realizados en la Rural?

Hubo negocios, un poquito más deprimidos que otros años, seguramente por esta situación que estamos viviendo en la Argentina de problemas macroeconómicos muy importantes. Con estas diferencias en el tipo de cambio que tenemos hoy, hay una diversidad de valores del dólar asombrosa. Esta es una situación que padecemos todos los ciudadanos, con una inflación que algún diario ya dice que va a estar en el orden del 90%. Con estos problemas de los tipos de cambio muchos fabricantes no saben cuánto cobrar su producción, porque no saben a cuánto van a reponer su materia prima. Además hay falta de crédito, que para un país que quiere avanzar es algo muy importante, y en la Argentina está faltando.

En ese escenario económico, ¿cómo está el agro argentino?

El sector agropecuario está frenado. Estamos con una producción muy pareja, de 130 millones de toneladas (de granos), como frenada. Tenemos una producción de carne que no viene registrando ninguna suba como consecuencia de políticas intervencionistas que ejecuta el gobierno que hoy maneja las riendas de la Argentina, y eso hace que todos tomemos una posición mucho más tranquila y conservadora en lo que respecta a inversiones para mayores volúmenes.

¿Cuánto recibe hoy un agricultor, un ganadero y un tambero por sus producciones?

La soja en el mundo anda en el entorno de US$ 540, el productor argentino cobra 48 o 49 mil pesos, que es un 33% del valor real a dólar. Es decir, acá, a unos kilómetros, cruzando el río, mientras el productor uruguayo cobra US$ 540 por la soja, el argentino cobra US$ 130 (por tonelada).

¿Eso sucede con todas las producciones?

Sí, la soja es medio como la vedette, pero eso pasa en todos lados. Las producciones regionales como las de limón, pera, manzana, la viña, la yerba mate y el algodón están sufriendo por este tipo de cambio de dólar una falta de competitividad que poco a poco nos va dejando fuera de mercado.

¿Cómo está la competitividad de Argentina en la región?

Mal, el problema del tipo de cambio nos va dejando al margen de todas las producciones en general.

¿Es posible que desembarquen en el agro de Uruguay más inversiones argentinas?

Tengo entendido que hay muchos argentinos que se han ido a Uruguay a producir, a hacer lo mismo que se hace acá pero en un país con reglas claras. Uruguay se caracteriza por sus reglas justas. En Uruguay, por lo que tengo entendido, no es que de un día para otro cambian las cosas, hay perspectiva hacia adelante. Valoro muchísimo la calidad institucional del Uruguay, donde las normas y las reglas se respetan y nada cambia arbitrariamente según el gobierno de turno.

¿Cómo ve al agro uruguayo?

Veo que cada vez más el productor uruguayo va posicionándose de mejor manera en tecnología y niveles de producción en agricultura. En genética animal han progresado enormemente, en carnes Uruguay está a la vanguardia de muchos, por supuesto con un rodeo general mucho más chico que en Argentina, pero con una eficiencia realmente para sacarse el sombrero, muy buena.

¿Cómo ve las negociaciones entre Uruguay y China por un Tratado de Libre Comercio?

Argentina integra el Mercosur igual que Uruguay y entiendo que por arriba del Mercosur existen independencias de las naciones. Entiendo mucho al presidente del Uruguay, que quiere defender su postura de no tanto proteccionismo, no tantas barreras entre nosotros, y lograr una mejoría individual para el Uruguay, si puede hacerse ese tratado con China.

Lamento por otro lado que no nos pongamos de acuerdo entre nosotros, pero es la realidad que nos tocó y creo que vamos a ir evolucionando. Espero que el beneficio que pueda tener Uruguay con un buen Tratado de Libre Comercio con China pueda derramar en los otros países del Mercosur. Hay que ir trabajando de a poco y generando la confianza necesaria para que esas cosas sucedan.

¿Preocupan los costos productivos en Argentina?

Enormemente. Volviendo a la soja, el productor recibe un dólar por su producción que está por debajo de 100 pesos argentinos, porque cobra cuando vende su producción. Pero cuando va a comprar insumos para encarar una futura siembra se encuentra con precios que están basados en un dólar de casi 300 pesos. Esa es la realidad, y usted dirá, ¿por qué siguen? Porque es a lo que nos dedicamos. Yo soy un productor ganadero y voy a seguir haciendo ganadería hasta que no pueda más, pero es mi medio de vida y eso se puede replicar en cualquier actividad del campo argentino.

¿Por qué es importante el gremialismo agrario?



Tenemos la responsabilidad de hacer escuchar la voz de los productores. Somos un sector muy dinámico, que invierte mucho. El campo siempre está a la vanguardia en las diferentes producciones y creo que es muy importante que exista el gremialismo, porque la voz de muchos se hace más fuerte cuando estamos juntos.

¿Se han sentido escuchados por el gobierno?



En los últimos años que lleva este gobierno hemos tenido encuentros y decepciones, hemos sido escuchados pero no entendidos.

Jóvenes en el agro