Gonzalo Salgueiro y la violencia en el básquetbol: "Somos hijos del rigor, por eso es bueno que haya sanciones ejemplarizantes"

El arbitraje uruguayo de básquetbol vive una realidad que corre en paralelo a la del fútbol. Atravesaron recientemente situaciones de violencia, suspendieron partidos tras sufrir insultos e injurias y se reunieron con autoridades y otros actores para buscar una solución conjunta al problema. El presidente de la Unión de Jueces Oficiales de Basketball (UJOBB), Gonzalo Salgueiro, charló con Referí sobre la situación actual del gremio.

Después de activar el protocolo y suspender Olivol Mundial-Peñarol por insultos a los jueces, ¿cómo notó la situación general en las canchas?

Después de ese partido, de lo que he charlado con mis compañeros y lo que vi el martes cuando arbitré Biguá-Goes, notamos que la gente entendió el mensaje y desde entonces se viene comportando correctamente y es algo que valoramos.

¿Por qué si el protocolo existía no se venía aplicando y sí comenzó a aplicarse desde la semana pasada?

El tema es que en el pasado no éramos tan estrictos con ese protocolo porque todo árbitro quiere que el partido empiece, se desarrolle y termine porque sabemos que no es lindo que un partido quede suspendido para el que pagó la entrada, para el jugador y el entrenador que preparó el partido y también para nosotros, porque arbitrar es una tarea que hacemos con gusto. Nadie quiere que quede truco un partido. Por eso en el pasado éramos más flexibles, pero ante varios episodios de violencia de público conocimiento que ocurrieron en las últimas semanas, decidimos ponernos firmes.

¿Surtieron efecto entonces las medidas adoptadas?

Se ve que es posible ejecutar cambios, a veces hay que ser más duros cuando la gente no entiende y se comporta de una manera que no corresponde. Al haber mandado ese mensaje, y como es algo que lo saben todos en forma consistente, hubo un cambio y deseamos que siga así. Lamentablemente somos hijos del rigor, por eso es bueno que haya sanciones ejemplarizantes, para los que no lo entienden y no se comportan como es debido.

Salgueiro remarcó las grandes diferencias de arbitrar en lo local y en el extranjero

Actualmente está en San Pablo para dirigir Basketball Champions League Américas, ¿cómo compara la realidad de Uruguay con la del contexto internacional?

Viajo por todo el mundo y esa hostilidad que se vive en Uruguay no se ve en otras partes. No te voy a decir que en algún partido internacional no haya pasado nada puntual, pero es la excepción, el hábito de comportamiento es correcto. Para darte un ejemplo, cuando dirigí Argentina-Venezuela y Argentina perdió de local, no se escucharon insultos, el comportamiento de la gente fue adecuado. Por eso se necesitan sanciones ejemplarizantes para que la gente entienda y cuando se entiende se pueden comportar correctamente.

¿Qué compromiso hay de parte de los clubes y de las autoridades de que los hinchas que son retirados de las canchas ingresen a la lista de inhabilitados para ingresar a los escenarios deportivos?

La semana pasada tuvimos una reunión con dirigentes de la Federación, de los clubes, de Anebu y del gremio de jugadores y ahí se acordó ejecutar en forma estricta la lista negra. Los dirigentes de la FUBB asumieron el compromiso de ingresar esos hinchas a la lista negra de la misma manera que nosotros asumimos el compromiso de no tolerar más insultos ni climas hostiles en la cancha. Contamos con el compromiso de ellos y la FUBB lo debe hacer cumplir, previa acción o mediante un fallo del Tribunal de Penas que es al que le llegan este tipo de casos y la Federación se tiene que encargar de hacer cumplir esa sanción para esos hinchas no entren.

El miércoles el Tribunal de Penas emitió un fallo condenando al presidente de Olimpia Juan Barrios a 30 días de suspensión como dirigente, pero puede ingresar a los partidos como hincha.

En eso hicimos hincapié en la reunión conjunta que tuvimos, de que si llegaba una sanción tenía que correr en todos los sentidos porque si no pierde fuerza o efecto la sanción si lo sancionás como dirigentes pero le permitís estar en cancha y se comprometieron a que el fallo abarque a todos los sentidos.

¿Qué se habló sobre el comportamiento que deben tener en cancha los dirigentes?

Los dirigentes deben entender que son referentes para los hinchas, por lo tanto son quienes tienen que dar el ejemplo a la hora del correcto comportamiento en la cancha. Si un hincha ve al dirigente exacerbado, haciendo gestos o señales de rechazo, e insultando, el hincha va a pensar que si lo hace el referente él también puede ir más allá y ahí pasan las cosas más graves, como los salivazos o las agresiones que han pasado, por eso hicimos hincapié en el correcto comportamiento del dirigente y ellos hicieron su mea culpa.

¿Qué puentes de diálogo han tendido con el fútbol por los similares problemas que atraviesan sus árbitros?

Con Audaf tenemos una comunicación constante, porque nos consideramos como hermanos, cuando sufren hechos de violencia nos pega como si nos pegara a nosotros, somos árbitros de diferentes deportes, pero ante todo somos árbitros y queremos a la profesión de la misma manera. En lo personal tengo mucho diálogo con Yimmi Álvarez y con Pablo Giménez y nos ayudamos mutuamente, nos tiramos ideas y compartirnos información que está bueno como gremiales hermanas que somos.

A nivel internacional, Uruguay tiene actualmente siete árbitros FIBA: Gonzalo Salgueiro, Andrés Bartel, Gastón Rodríguez, Aline García, Alejandra Godoy, Valentina Dorrego y Vivián García. Actualmente se están retomando un montón de torneos de juveniles que durante la pandemia no se disputaron y eso permite que varios de estos árbitros estén volviendo al ruedo internacional.

¿Qué visión propia tiene del nivel del arbitraje uruguayo?

El nivel lo veo acorde al nivel de la Liga Uruguaya. Siempre digo que nosotros a nivel local somos semiprofesionales, todos tenemos otra profesión, otro trabajo, en su mayoría todos los árbitros tienen su trabajo de ocho horas y eso hace que no lleguemos a los juegos con el descanso adecuado, con el hecho de que la alimentación a veces no es la mejor porque depende del trabajo de cada uno y algunos no se pueden sentar a almorzar. En base a esas condiciones desarrollamos un buen trabajo. Lo comparo cuando viajo y ahí soy 100% profesional porque estoy dedicado el 100% a arbitrar: descanso de ocho a nueve horas, miro videos de partidos anteriores de los equipos, hago scouting, tengo una alimentación correcta, hacemos una reunión post partido con el instructor que nos evaluó y nos hace devolución de qué hicimos bien y qué no. A nivel local no tenemos ese panorama lo que hace que nuestro trabajo no se pueda desarrollar o no pueda seguir mejorando de la manera que un árbitro profesional debe hacerlo.

Leonardo Carreño

Premiado con Adrián Vázquez y Andrés Bartel tras las finales de la LUB 2021

¿Qué herramientas tienen para estar preparados físicamente?

Cuando arbitramos en el exterior tenemos gimnasio con cinta, sala musculación, y tenemos una hora o una hora y media diaria de entrenamiento. En Montevideo no. Tenemos un profe de educación física que nos proporciona la FUBB tres veces por semana en horario nocturno, bastante tarde, a las 21.30, en el CEFUBB y no todos los compañeros tienen la posibilidad de asistir a esos entrenamientos, por horario o por distancia. Sino van, cada uno se prepara por su cuenta, en la medida de sus posibilidades porque hay compañeros que trabajan 10 horas y no llegan con la energía suficiente como para entrenar en ese horario.

¿Qué opina del fallo que desestimó el escupitajo que denunció haber recibido Diego Borghini y por el cual UJOBB emitió un duro comunicado?

En forma personal no puedo comentar el fallo por un impedimento reglamentario, lo único que digo es que nos llamó la atención que no fueran citados los árbitros involucrados, el que recibió el escupitajo ni sus compañeros de terna Andrés Lauhle ni Marcelo Chamorro.

¿Cómo ve el panorama a futuro teniendo en cuenta que en las últimas fechas se vienen los dos clásicos y luego los playoffs?

Vuelvo a destacar que el comportamiento de la gente ha cambiado y se disfrutan mucho más los espectáculos de esta manera. No es lindo para nadie para el que va en familia se vea envuelto en un ambiente de insultos continuos, agravios y un clima hostil. Y lo que vi en Biguá-Goes fue un buen ejemplo: un clima de fiesta con dos equipos jugando a gran nivel y las hinchadas alentando con gran corrección.