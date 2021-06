SCJ revocó sentencia que obligaba a Antel a indemnizar a Petinatti con más de $ 4 millones

La denuncia del conductor de radio y televisión Orlando Petinatti a la empresa de telecomunicaciones Antel, a raíz de una campaña publicitaria que no fue concretada, tomó una nueva dirección este miércoles cuando la Suprema Corte de Justicia falló a favor de la estatal y revocó la indemnización de más de $ 4 millones que reclamaba el comunicador por el frustrado acuerdo.

El reclamo de Petinatti, que en primera instancia partió con ventaja al obtener el visto bueno del Tribunal de Apelaciones –que determinó que Antel debería pagarle más de $ 4 millones por lucro cesante dada la responsabilidad contractual–, refiere a un proyecto para el que fue contratado en junio de 2014, pero que luego no se llevó a cabo.

Su demanda perdió fuerza en la Suprema Corte, que este miércoles dio lugar al recurso de casación presentado por la compañía, informó Búsqueda. En esa última instancia, la Justicia evaluó que los argumentos presentados por el denunciante no probaban que la expectativa del contrato firmado con Antel, por un proyecto que estuvo dos años a estudio, truncara las negociaciones con la empresa Claro, quien, según Petinatti, se metió en la conversación para proponerle negociar el uso de su imagen y voz durante dos años por unos US$ 15.000 ($ 660 mil al día de hoy). En la sentencia, los ministros dejan en claro que no se presentaron pruebas contundentes que demostraran que Petinatti fue perjudicado porque “no ofreció prueba útil que acredite la oferta cursada por la empresa Claro”.

El conductor de Malos Pensamientos enseñó mensajes de WhatsApp con una funcionaria de la telefónica privada, “cuyo efectivo desempeño, rol y cargo en la empresa se desconoce" y que “llamativamente” no fue llamada a declarar. También presentó testigos “de oídas” que supuestamente avalaban su relato. Sin embargo, de acuerdo al fallo, estos testigos no presenciaron los hechos y, por tanto, no pudieron comprobar el presunto interés por parte de la empresa Claro, que tampoco fue convocada para “ilustrar acerca del contenido de la pretendida propuesta”.

Uno de los argumentos utilizado por los miembros sostuvo que el comunicador radial estimó la oferta de Claro en la misma cifra que le había ofrecido inicialmente la estatal. "Tal forma de intentar probar la procedencia y monto del daño revela la inexistencia de la supuesta propuesta caída, porque de haber existido (con nota de seriedad) el accionante habría fijado su precio sin recurrir a los parámetros fijados por Antel”, concluyeron, según consignó Búsqueda.

En 2016, Petinatti reclamó inicialmente una indemnización de más de $ 8,6 millones por la fallida concreción del acuerdo que estaba avanzado en negociaciones. Si bien el Tribunal de Apelaciones mantuvo la sentencia en primera instancia, ahora el máximo tribunal anuló el pago millonario que debía realizar la empresa estatal por incumplir el contrato.

La versión de Antel sostiene que el acuerdo nunca se terminó de concretar debido a restricciones económicas y, según consta en el expediente, alegaron que nunca actuaron de "mala fe".