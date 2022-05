Se consolida un gradual ajuste de valores para el ganado gordo

Al cierre de mayo se confirma un gradual ajuste de precios para el ganado gordo. Con expectativas de una oferta reducida hacia el invierno, de mantenerse la actividad de faena en niveles elevados esa baja podría ser transitoria.

La industria muestra mayor margen de maniobra por la oferta de ganado de corrales.

Las entradas a las plantas en general rondan los 10 días.

La concreción de negocios ha sido menos fluida en los últimos días, dijo Gonzalo Bia, de Rodeos Negocios Rurales.

“El tiempo viene ayudando, las heladas todavía no han venido, algún ganando viene metiendo kilos todavía”, contó.

No hay abundancia de oferta de pasto y la salida de ganados de verdeo aparece gradualmente.

Los negocios por novillos gordos buenos van entre US$ 5,25 y US$ 5,30 por kilo en cuarta balanza, y algunos centavos más para ganados especiales. Se han concretado negocios puntuales arriba de US$ 5,40. La vaca gorda está en torno a US$ 5,10 y la vaquillona sobre los US$ 5,25 por kilo.

Es un ajuste que también se está dando para el novillo en los mercados de Brasil y Argentina.

Si la industria quiere mantener los altos niveles de faena, los precios posiblemente vuelvan a repuntar luego del cierre de mayo, cuando termine la faena de corral con destino a la Cuota 481, coinciden los operadores consultados.

“Después de la faena para la cuota, que va a ser a fin de mes, creo que se le va a hacer difícil a la industria hacerse de ganado gordo bueno y terminado con esta faena”, comentó Bia.

EO

Faena, de récord en récord

Mayo posiblemente vuelva a superar con comodidad los 200 mil vacunos faenados y serán 13 meses consecutivos superando ese volumen. De confirmarse, en los últimos 12 meses móviles se establecerá un récord, encima de 2,75 millones de vacunos faenados.

La semana pasada la faena tuvo un descenso moderado frente a la semana previa, con 56.745 cabezas, que a pesar de una baja es un número muy destacado. El descenso en el volumen de faena viene siendo anticipado por el sector ganadero y la industria, principalmente por la disponibilidad de oferta de ganado de campo bien terminado.

Se destaca que por primera vez en al menos 10 años se faenaron 30.000 novillos o más en dos semanas consecutivas.

En las últimas semanas los precios propuestos desde China se ajustaron. Exportadores argentinos sostienen que las referencias de precios pagados por nuevos negocios en los principales cortes que compra el gigante asiático registran caídas de entre 3 y 5% en el último mes. La demanda está, pero con un leve afloje de precios. También se ha registrado algún ajuste en Europa. Por ahora el precio de exportación sigue sin reflejar esos cambios, pero parece estar acercándose a su techo.

Por primera vez el promedio de precio de la tonelada de carne vacuna exportada superó los US$ 5.400 para un periodo de 30 días. La semana cerrada al 21 de mayo fue de US$ 5.337, levemente por debajo de la semana previa. Y el promedio anual hasta la última semana es de US$ 5.059, un incremento de 30% respecto a 2021.

Juan Samuelle

La faena, aunque bajó un poco, sigue siendo elevada.

Ovinos: leve ajustes de valores

En lanares hay mayor estabilidad, con algunos leves ajustes de valores, acusando el impacto de la retracción de la demanda de China estas últimas semanas. El cordero se comercializa sobre US$ 4,54 por kilo, borregos a US$ 4,63, capones a US$ 4,19 y ovejas a US$ 4,16.

La semana pasada se faenaron 17.438 ovinos –más ovejas que corderos– y en lo que va de mayo supera en 65% el número de animales faenados en 2021.

La exportación de carne ovina muestra una caída de 21% en volumen respecto al año pasado. El precio de exportación, sin embargo, sigue firme, con un promedio de US$ 5.170 por tonelada, frente a US$ 4.746 del año pasado, al 21 de mayo.