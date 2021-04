Se emocionan, festejan, esperan: así hablan de la vacuna contra el covid-19 los lectores de El Observador

¿Te vacunaste contra el covid-19? ¿Cómo fue tu experiencia? Los lectores de El Observador nos hicieron llegar sus pequeñas historias de vacunación, anécdotas, o lo que les generó haberse vacunado. También están los que todavía esperan para recibir fecha. Compartimos algunos de los testimonios.

Dulce Fontenla, 21 años

Dulce Fontenla

Me vacuné en el Pereira Rossell el 1 de abril. La gente de recepción me recibió súper amablemente pese a las largas jornadas laborales que tienen y eso que fui 21.15 hs. Me hicieron firmar el consentimiento y me dijeron lo afortunada que era de haber conseguido fecha, más por el rango etario en el que estoy. Luego pase a hacer la fila, corroboraron mis datos y en menos de cinco minutos ya había recibido la dosis. Fue rápido, la atención amable e incluso pude tomarme una foto para captar el momento. Después pase a la sala de espera donde con un gran reloj se controla el tiempo y a los quince minutos me fui. Despedí al personal y contenta volví a casa sabiendo que me pude vacunar y esperando recibir la segunda dosis.

Luziana Perna, 35 años

Luziana Perna

Realmente emocionante, me di la primera dosis en el Antel Arena y todo muy buena onda, gracias. Recibí la vacuna Sinovac, estaba feliz.

Gabriel Matos, 42, años

El proceso impecable, no me cansé de dar las gracias. Fui al Hospital de Clínicas a darme la primera dosis de Sinovac. Todos los que estaban trabajando ese día se merecen el mejor de los reconocimientos.

Leticia González, 44 años

Leticia González

Soy médica, luchando desde el día 1 contra el covid-19. Me emocionó mucho recibir la primera dosis.

Me di la primera dosis en el vacunatorio Malvín de Cosem, tengo 44 años y a pesar del agotamiento que tenemos, amo mi profesión.

Simplemente que la gente tome conciencia, este virus nos está ganando por goleada, tenemos que sacar nuestra garra charrúa.

Florencia Finozzi, 37 años

Me vacuné con Sinovac en el Centro de Agudos, Salto. El viernes a las 11:15 de la mañana. Espectacular el servicio en Salto. Debo ser una de las pocas que no tiene fotos.

Karina Sienkiewez, 39 años

Soy personal de la salud, excelente experiencia.

Lucía Apa, 30 años

Leticia Apa

Muy buena experiencia. Me vacuné primero en Cosem y luego en el Antel Arena con la Sinovac.

Camila Supparo, 22 años

Me vacuné en la ciudad de Salto, estaba muy organizado en cuanto a los vacunatorios. No saqué fotos porque estuve muy poco tiempo.

Lectores le cuentan a El Observador su experiencia de vacunación.

Ana Patricia, 45 años

Aún espero, soy paciente oncológico y tengo 45 años.

Romina Olivera, 30 años

Hace un mes estoy agendada y no tengo fecha para vacunarme todavía. Soy Romina, tengo 30 años y soy de San José.

Viviana, 31 años

Hoy voy por mi segunda dosis, todo ok, soy alérgica a la penicilina.