Se encamina un nuevo Estatuto para que sea votado en la Asamblea del viernes

A una semana de celebrarse la Asamblea de Clubes que debe votar el nuevo Estatuto para la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), el G-10 (grupo de clubes que se opuso en agosto a la intervención de FIFA en la AUF) celebró una reunión de tres horas en el Franzini, intercambió mails con Pedro Bordaberry, presidente de la Comisión Regularizadora de la AUF, y llegó a un principio de acuerdo para destrabar el conflicto que desde hace varias semanas tiene trabada la aprobación del nuevo Estatuto.

Bordaberry le remitió a los clubes un escrito con los 10 artículos sobre los que falta llegar a un acuerdo. Los clubes, por su parte, cedieron en algunas de sus pretensiones para hacer viable el viernes la aprobación de un nuevo cuerpo normativo para la AUF. En principio, en ocho puntos se llegó a un entendimiento.

"Básicamente hubo un acercamiento importante dentro de las condiciones que estamos negociando sobre un plazo cercano así que hay que seguir trabajando y dialogar lo más posible, pero

hay un acercamiento entre las partes y debemos ser optimistas", dijo a Referí Daniel Jablonka, presidente de Defensor Sporting.

"Hicimos un pacto de silencio para no entorpecer las negociaciones", dijo el titular de los violetas.

"Lo medular es que ya se zanjaron ocho puntos y quedan un par de de artículos pero que no representan diferencias que no puedan acordarse, sin dejar de reconocer que estamos en una negociación y que si no se llega a una solución hay chance de recibir una sanción", expresó.

"En toda negociación donde hay dos partes, ambas ceden cosas si no es imposible llegar a un acuerdo, siempre hay que ceder algo y la otra parte también", reconoció Jablonka.

Según pudo saber Referí, los dos puntos claves donde este viernes se alcanzaron vías de acuerdo son en la integración del Congreso y en la conformación del nuevo Consejo Ejecutivo.

El Congreso será el órgano soberano de la AUF que sustituirá a la Asamblea de Clubes.

El modelo sobre el que se pasó a trabajar quedó conformado por 78 voluntades repartidas de la siguiente manera: dos votos para cada club de Primera División (32), uno para cada club de la Segunda División Profesional (14), siete para la Organización de Fútbol del Interior (OFI), siete para la Segunda División Nacional, uno para el fútbol sala, uno para el fútbol femenino, uno para la Liga Universitaria y otro para la Organización Nacional del Fútbol Infantil (ONF). También estarán representados los grupos de interés con 11 futbolistas, dos árbitros y un entrenador.

La fórmula se asemeja bastante a la alcanzada el miércoles 14 de noviembre cuando Peñarol y Nacional lograron una fórmula de consenso con el G-10. La diferencia es que aquella propuesta de Congreso no contemplaba a la Liga Universitaria ni a ONFI y esta sí, donde ceden un voto OFI y la Segunda B Nacional para aumentar el espectro del fútbol amateur.

También cambia la representatividad de los grupos de interés que hace 10 días tenía previsto cuatro lugares para jugadores, cuatro para entrenadores y cuatro para árbitros. Ahora, los jugadores prevalecen con 11 votos, los jueces quedan con dos y los técnicos solo con uno.

Al otro día, esta fórmula dio un imprevisto marcha atrás cuando el G-10, acompañado de Nacional, presentó otra fórmula de Estatuto con un Congreso de solo 32 voluntades.

La otra fórmula para destrabar una de las grandes patas del asunto pasa por la conformación del nuevo Consejo Ejecutivo que para que el Estatuto quede alineado con las normativas Conmebol y FIFA debe pasar de cinco a siete miembros incluyendo a otros actores.

En la fórmula negociada este viernes, el G-10 acepta la presencia de OFi y de un futbolista, pero pide a cambio condiciones de elegibilidad del futbolista.

Así lo hizo saber Roberto Perdomo, vicepresidente de la Sociedad Anónima Deportiva Boston River a Último al Arco que se emite por Sport 890: "La Mutual tiene solo jugadores profesionales queremos que la representatividad sea genérica, que incluya por ejemplo a los jugadores de la Segunda B Amateur que no son profesionales. Hay que analizar bien la representatividad, no queremos que venga cualquier jugador a decir que es el representante de los futbolistas, sino que sea electo democráticamente y que sea realmente representativo de todos los jugadores. Se debe definir quién es el que lo va a votar. El espíritu es que el jugador que ocupe el cargo en el Consejo Ejecutivo sea representativo de una masa en concreto, podía ser por ejemplo, el jugador que represente a todos los clubes de la Primera División".

Según pudo saber Referí, el G-10 también pide a cambio de esto que el presidente electo de la AUF apruebe a ese representante de los jugadores y que también cuente con el visto bueno del Congreso.

Jablonka aclaró por su parte que el G-10 creció. "Empezamos 10 clubes pero ahora nos apoyan todos los clubes de la Segunda B Nacional, varios de los clubes de Segunda entre ellos Cerro Largo y Juventud que a partir del 1º de enero de 2019 tendrán voto en Primera; además, Nacional, Peñarol y Rampla han acompañado nuestras propuestas en los últimos días".

Medida cautelar para el jueves

El G-10 presentó a principios de setiembre un recurso ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) por la intervención de la FIFA en la AUF.

Pidieron un proceso acelerado a la espera de tener un fallo, favorable, para mediados de octubre, algo que no ocurrió.

Ante la fijación de la Asamblea fijada para el viernes y la posibilidad de que no se vote un Estatuto que siga los cánones que pretende FIFA, a partir del 2 de diciembre la AUF puede verse sometida a sanciones de parte del ente rector del fútbol mundial.

Por esa razón, los clubes le pidieron al TAS una medida cautelar que no se expida sobre el fondo del asunto pero que determine que la AUF no pueda ser sancionada por FIFA hasta que el TAS falle sobre el recurso presentado por los clubes. "Si se adopta esa medida cautelar el escenario puede ser diferente porque el 2 de diciembre no se puede imponer sanciones", dijo Jablonka a Referí.

Informe de Gumer Pérez en stand by

Perdomo dijo también que los clubes quieren intensificar las negociaciones en los días que quedan para llegar a un acuerdo y que por esa razón dejaron el informe que les presentó el abogado Gumer Pérez "en stand by para no atacar la negociación y no apagar el incendio con querosén sino con agua".