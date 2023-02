Se graduó como diseñadora, se aburrió de la “monótona” moda uruguaya, se fue a España y fue reconocida por Vogue

Leticia Texeira, tenía siete años cuando definió que quería ser diseñadora de moda.

Ella cree que es algo que viene de familia: padre estampador, madre que disfruta de coser en sus tiempos libres y abuelas —con quienes se crió—, que le trasladaron sus conocimientos en bordados y tejidos.

Pero esta tradición familiar en el rubro textil no valió por sí misma; se complementó a la perfección con la pasión de una niña que pasaba el día dibujando muñecas, diseñando prendas y creando estampados: “Mi primer estampado lo hice a los once años, fue un cerdito con alas para una camiseta que le regalé a mi abuela”, recordó Texeira en entrevista con Café & Negocios.

Tiempo después de haber hecho este regalo, la niña apasionada por la moda —siendo ya una joven adulta—, ingresó a la Escuela Universitaria Centro de Diseño de la Facultad de Arquitectura de Uruguay con el objetivo de profesionalizarse en el diseño: “No sabía a dónde me iba a llevar esta carrera, pero me sentía como pez en el agua”, señaló.

Y la carrera la llevó hasta lugares impensados, entre ellos a una de las páginas de la revista de moda Vogue. Pero antes de llegar a este lugar hizo un recorrido de trabajo en Uruguay, y luego en España.

Antes de haber terminado sus estudios, Texeira comenzó a trabajar en una fábrica de tejido de punto Jacquard, donde conoció a quien al día de hoy considera su mentora: Raquel Chodorow: “Me enseñó a diseñar en la vida real, y a llevar adelante una marca de moda”, afirmó la diseñadora.

Luego se recibió, hizo experiencia en el país y más tarde decidió viajar a España.

A las grandes ligas del diseño

— ¿Por qué emigraste?

— Tenía la sensación de que en Uruguay no podía crecer más, llevaba tiempo trabajando en lo mismo. Estaba haciendo lo que me gustaba y pude aprender muchísimo a nivel técnico, pero llegó un momento que la moda en Uruguay era monótona, porque el público que se atreve es muy reducido. Además, la industria pequeña genera el problema de no tener maquinaria avanzada y que el diseñador se vea limitado

Para Texeira, además, la industria local es un desafío permanente. “Quienes trabajamos en ella somos luchadores y muy creativos”, subrayó.

Ahora bien, a propósito de su vida en España dijo que, desde que llegó, está creciendo como diseñadora. A modo de ejemplo, señaló que antes de llegar al país europeo, ella pensaba que era diseñadora de moda con perfil ilustradora porque "amaba la prenda estampada", pero que, gracias a una industria tan grande que permite especializar a las personas en sus diversos perfiles, se convirtió en diseñadora gráfica textil.

Texeira vivió en Madrid, en Valencia y por último en Barcelona, destino que eligió porque allí está la empresa española, Inditex, que opera en todo el mundo bajo el nombre de sus principales marcas: Bershka, Massimo Dutti, Pull & Bear, Stradivarius y Zara.

En Barcelona consiguió su trabajo actual, en Bershka, como diseñadora gráfica textil.

Sobre lo que conlleva esta posición, dijo que tiene una parte muy importante de trend researcher (investigadora de tendencias) porque, para poder crear los diseños más acorde a las tendencias, debe estar atenta a todo lo que sucede a nivel social: "No solo en catwalks (pasarelas, en español) y en otras marcas, sino que también estoy atenta a los diferentes movimientos culturales, en redes sociales, música, cine, etcétera", explicó. Además, su trabajo implica diseño de estampados para diversas tipologías de prendas, también gráficos para accesorios y etiquetados.

“Para mi es un trabajo motivador, Bershka es la marca que más arriesga de Inditex, donde se desarrollan las prendas más trendy, en eso estoy super alineada”, afirmó. “Me gusta crear con libertad y aquí lo puedo hacer”, añadió.

Reconocimientos

Recientemente, Texeira fue reconocida por un diseño en un artículo de Vogue titulado: Cómpralo ahora o laméntalo siempre (edición enero 2023).

Vogue Vogue: diseño de la uruguaya Leticia Texeira

En la chaqueta racing de Bershka, Texeira trabajó en los gráficos mientras que el diseño de la prenda fue realizado por la diseñadora española Ane Rubio, con quién —tal como dijo la uruguaya—, han creado un buen equipo de trabajo porque ambas tienen una fuerte veta artística, y crean "un universo" en cada prenda.

"La verdad es que fue genial", dijo la diseñadora sobre la publicación de Vogue.

Tras ser consultada por el mayor logro de su carrera, Texeira sostuvo que se sorprende a sí misma día a día. "Realizo mis diseños con amor, dedicación y me siento afortunada de poder crear la mayor parte del día. Pongo foco en aprender y doy lo mejor de mi. Mi mayor logro es poder hacer lo que me gusta", concluyó.