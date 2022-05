¿Se puede jugar muy mal y ganar? Nacional demostró que con Rochet en el arco se puede

El fútbol es un libro de frases hechas, de acomodos verbales según la conveniencia de cada uno. Se puede decir que Nacional jugó espantosamente mal contra Defensor Sporting, pero ganó 2-0 y es lo único que importa. Hizo los goles y en el fútbol se gana con goles. Que Defensor jugó maravillosamente bien, pero perdió porque tuvo un error defensivo en uno de los goles y porque no ligó nada en el otro. Todas son opiniones válidas y tienen algo de razón.

Así como habrá quienes digan que es verdad, que Sergio Rochet atajó todo, pero que Nacional no ganó solo por eso. Si Emmanuel Gigliotti no hubiera encontrado ese cachón que le regaló Matías Rocha en el área y no hubiera acertado el remate, tal vez el resultado era distinto. O si Camilo Cándido, de pésimo partido en la marca, no hubiera metido ese misil contra un caño, la situación anímica del tricolor era otra.

Leonardo Carreño

Sergio Rochet

Lo cierto es que Nacional ganó, sumó tres puntos, igualó la línea de Peñarol con 22 y ambos se mantienen a la expectativa de lo que haga Deportivo Maldonado en las últimas tres fechas, además de Boston River y Liverpool que se enfrentan el lunes.

Rochet fue la figura del partido porque durante todo el primer tiempo y el tramo inicial del segundo, atajó todo. Fue impresionante, vivió en el piso y a los manotazos.

El costado izquierdo de la defensa era un colador y por ahí Facundo Labandeira desbordó continuamente. Además, Defensor le ganó todas las pelotas aéreas. En los tiros de esquina, siempre cabeceó un jugador de violeta.

El caño colaboró una vez con el golero devolviendo un remate de Labandeira, pero después, Rochet se aburrió de taparle goles a Balboa, a Kevin Méndez, a Rocha, a Boggio. Defensor era una tromba sobre el arco de Nacional. Con velocidad y dinámica ganó el mediocampo, al punto que Pablo Repetto tuvo que hacer dos cambios antes del descanso: salieron Yonathan Rodríguez y Manuel Monzeglio -ambos de flojo partido- y entraron Diego Rodríguez y Diego Zabala.

Leonardo Carreño

Felipe Carballo entre Elizari y Boggio

Poco pudieron cambiar hasta que terminó el primer tiempo, porque Defensor continuó con la superioridad, aunque no pudo vencer a Rochet.

Nacional se retiró al descanso ganando 1-0, gol que convirtió en la primera y única vez que se acercó al arco de Nicolás Rossi. El partido estaba en sus primeros destellos cuando Felipe Carballo le puso una gran asistencia a Gigliotti, el argentino le ganó la posición a Rocha y remató cruzado. Fue su segundo gol por el torneo local, después del que había marcado en la primera fecha contra Deportivo Maldonado.

Defensor arrancó la segunda parte con los mismos bríos. Kevin Méndez le complicó la noche a José Luis Rodríguez con su velocidad y se sumó a Labandeira, quien exigía por la otra banda. Pero no pudo cruzar el muro. Rochet continuó impenetrable. Los protagonistas se repetían con el mismo resultado: Méndez, Balboa, Rocha por el lado de Defensor, el golero de Nacional por el otro.

Leonardo Carreño

Adrián Balboa en el aire

Increíblemente, cuando Marcelo Méndez metió dos cambios para darle más frescura al ataque (ingresaron Álvaro Navarro y el juvenil Matías Abaldo, en lugar del argentino Elizari y Kevin Méndez), Nacional se puso 2-0.

El tricolor mostró una mejoría con la entrada de Leandro Otormin en lugar del colombiano Alex Castro, quien volvió de una lesión pero tuvo un nulo rendimiento. El exjugador de Cerro Largo se ubicó por la izquierda y levantó incluso sus actuaciones anteriores, cuando el técnico lo puso a jugar detrás del 9.

Nacional salió del asedio, se acercó al área de Defensor y generó un tiro de esquina que terminó en el segundo gol. Otormin sacó a Zabala, éste entregó a Cándido y el lateral la colocó fuerte contra un caño. La pelota atravesó el área, las piernas de los defensores violetas, las manos de Rossi y desactivó las intenciones del equipo locatario.

Leonardo Carreño

Alfonso Trezza

Ahí se terminó el partido, aunque restaban 15 minutos. Nacional controló ese tramo final, los jugadores de Defensor se ofuscaron (Sant'Anna y Balboa fueron amonestados) y Rochet pudo terminar el encuentro sin más sofocos.

El equipo de Repetto vuelve a la cancha el miércoles para enfrentar a Vélez Sarsfield en el Parque Central por la Copa Libertadores. Tendrá que mejorar bastante su actuación de este sábado para seguir aspirando a clasificarse a octavos de final. No siempre se juega tan mal y se gana bien.