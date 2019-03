Se remató la Ferrari del estafador turco por US$ 271.000

La Ferrari 458 Spider blanca que pertenecía a Mehmet Aydin, un ciudadano turco que protagonizó una estafa millonaria en su país y que estuvo en Uruguay unos meses el año pasado, fue rematada este viernes por US$ 271.000 en la casa de la Asociación Nacional de Rematadores.

El auto -cuya imagen se hizo viral en las redes sociales, ya que había sido visto circulando en Malvín Norte- fue incautado meses atrás por la Justicia uruguaya mientras se investigaba la maniobra de lavado de cerca de US$ 8 millones de los 128 millones que una banda de turcos (dos de los cuales escaparon hacia Uruguay) obtuvieron de 80.000 ciudadanos de su país que participaron del juego Ciftlik Bank, en el cual los jugadores depositaban dinero real comercializando ganado virtual, con la falsa promesa de obtener una gran rentabilidad.

Aydin nunca fue encontrado, pero sí fueron localizados un socio del delincuente de nombre Osman y un empresario uruguayo: ambos intentaron lavar el dinero recaudado. En setiembre de 2018 las autoridades detuvieron a ambos, y luego la Fiscalía de Delitos Económicos logró que la Justicia condenara a los dos por comprobarse que el uruguayo -con un antecedente por lavado- iba a construir 12 casas en la zona de Laguna del Sauce y recibir la Ferrari , además de un barco valuado en US$ 1,5 millones como parte del pago de ese trabajo.

Esa embarcación, un crucero de lujo construido en 2010 que hoy intentó rematarse con un precio base de US$ 390 mil, todavía está en poder del Estado porque este viernes ningún interesado alzó la mano.

Sentencia

La Justicia condenó a Osman a cuatro años y seis meses de penitenciaría que fueron sustituidos por libertad vigilada intensiva por un delito continuado de lavado de activos en la modalidad de conversión y transferencia como autor.

En tanto, al empresario uruguayo -que vivía en Punta del Este- se le imputó el delito en modalidad de ocultamiento con una condena de nueve meses de prisión, que fue susituida por prisión domiciliaria debido a que tiene problemas de salud.

Parte del acuerdo con Osman, según argumentó en su momento el fiscal del caso, Enrique Rodríguez, fue que con la incautación de la Ferrari y el yate -y varios otros activos- el Estado uruguayo podía recuperar US$ 8 millones.

La defensa de la República de Turquía en Uruguay presentó semanas atrás ante la jueza de Crimen Organizado María Helena Mainard un escrito en el que pidió que se pronuncie con urgencia respecto al pedido de “no innovar” en el caso, es decir, "no cambiar el estado" de los bienes incautados, ya que entendían que es Turquía y no Uruguay quien debería quedarse con el patrimonio ilícito generado por los turcos no pertenece, apoyados en normas internacionales homologadas por ambos países.

De esta forma, la intención de la defensa -representada por el abogado Jorge Rodríguez- era impedir que este 8 de marzo se llevara adelante el remate, pero la Justicia todavía no se pronunció.