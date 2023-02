Seis podcast recomendados para no ahogarse en el mar de opciones de Spotify

Ecos

El periodista, escritor y crítico cultural español Jorge Carrión confeccionó con su podcast Solaris una serie de ensayos sonoros sobre la tecnología y el mundo contemporáneo, que reflexionaban sobre el giro que representa el mundo digital sobre distintas situaciones de la existencia cotidiana. En esta nueva serie, Carrión refinó la fórmula al punto que Ecos no podría haber sido otra cosa que un podcast. A través de un gran uso de la música, la voz, los efectos sonoros y la ambientación auditiva, hay reflexiones sobre el amor, sobre el consumo, los mundos de las plantas y los minerales, y hasta el doblaje y la traducción de obras culturales. Carrión reflexiona y hace reflexionar, analizando cada área temática con lucidez, trazando conexiones y siempre jugando con lo que llega por los oídos. Hasta ahora se han publicado siete episodios, que llegan de forma semanal a las plataformas habituales.

La segunda muerte del Dios Punk

El último ganador del premio Gabo de la Fundación homónima creada por Gabriel García Márquez es este proyecto del periodista argentino Nicolás Maggi, que analiza a lo largo de diez episodios la historia de "el Dios Punk", un músico callejero e ícono del under de la ciudad de Rosario, que en 2018 fue acusado falsamente de haber drogado a una joven con la intención de secuestrarla. La situación se hizo viral, y llevó a una exposición mediática y a una persecución social que terminó en la muerte del artista. Maggi recrea su historia y las razones detrás de la crisis provocada por el caso, en un podcast bien narrado y en el que es notoria la pasión y el corazón puesto por sus responsables en la historia.

Blum

Una estudiante de historia del arte desaparece en un viaje a Suiza mientras estudia la vida y la obra de la pintora Ursula Blum para su tesis. La historia de la artista vanguardista y la desaparición de la joven estudiante llaman la atención de la periodista Emma Castillo, que decide seguir sus pasos y comienza una minuciosa investigación que va relatando en un podcast. Pero lo que va a descubrir es incluso más profundo de lo que imaginaba. Blum es una ficción sonora de El Extraordinario, creada, escrita y dirigida por Carmen Pacheco y Manuel Bartual, son 9 episodios que recorren pueblos y paisajes suizos detrás de una teoría que encuentra creencias medievales con armonías celestes en un thriller de ficción.

Relato de un náufrago

El lunes 28 de febrero de 1955 una noticia conmovía a la sociedad colombiana: ocho marineros habían caído al mar desde la cubierta del destructor Caldas en medio del mar Caribe. El tiempo solo amplificó la sorpresa. Ese mismo fin de semana Alejandro Velasco, uno de los tripulantes que se creían ahogados, regresó a una playa de Urabá después de haber sobrevivido diez días en una balsa a la deriva. Durante 14 días el marinero le contó los pormenores de su historia a Gabriel García Márquez, pero este podcast no se trata de "la mayor tirada jamás publicada por un periódico colombiano” –como aseguraba El Espectador– ni del libro que publicó la editorial Tusquets en 1970. O, al menos, no únicamente. Es la historia de un héroe patrio, un náufrago y un periodista. La historia de cómo García Márquez atravesó los géneros del periodismo y la literatura, las consecuencias y la conformación de un estilo.

The Director's Cut

En el esquema más industrial del cine hubo una época en la que los estudios ponían la plata y tenían la última palabra sobre el resultado final de la película. En Hollywood eso usualmente acarreaba estenos que en muchos casos no dejaban muy contentos a sus directores y diferían bastante de la idea original que tenían en mente a la hora de planear la película. Y es allí donde se popularizó la expresión "versión del director" para hacer referencia a los relanzamientos, ahora sí, que contaban con el beneplácito narrativo de su creador. Evocando esa imagen es que The Director's Cut —un podcast del sindicato de directores de Hollywood— se zambulle en charlas no demasiado extensas pero en general muy disfrutables con algunos de los cineastas que hoy tienen películas en cartel. Ideal para cinéfilos y para quienes quieran ahondar un poco más en las historias que, por ejemplo, le dieron forma a películas como Los Fabelmans, Babylon, Avatar, La ballena, Ruido de fondo o Tár, por nombrar algunas de las más recientes.

La canción sin fin

Yendo de la cama al living (1982), Clics Modernos (1983) y Piano Bar (1984) son los tres discos que cimentaron la carrera como solista de Charly García y lo catapultaron al firmamento del género. El podcast La canción sin fin, producido por Futurocks y estrenado hace ya algunos años, se mete en la cocina de esa etapa fermental del músico argentino para indagar en sus influencias, en la forma en la que sus letras retrataron a la Argentina de esa época, así como también en los procesos compositivos de algunos de los temas más representativos de la música de las últimas décadas. Un regalo para fanáticos y para cualquiera que acepte que Charly, en más de un sentido, cambió el rock en español para siempre.