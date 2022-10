Suárez, de niño cuidacoches a estrella mundial, una historia de inspiración en Punta del Este

Con lágrimas y sonrisas, Luis Suárez cautivó al público que se hizo presente en el America Business Forum 2022 realizado en Punta del Este, al repasar sus historias de superación, desde cuando llegó a Montevideo en su infancia hasta los golpes que tuvo en su carrera, y la ilusión que le genera el Mundial de Qatar 2022.

Presentado como "leyenda el fútbol mundial", el delantero de Nacional fue uno de los speakers destacados del evento que también tuvo en su lista de oradores al presidente Luis Lacalle Pou y al conductor argentino Marcelo Tinelli.

Suárez habló este viernes por la mañana en el foro que llevó el lema “Future is now”, ante un público que pagó entradas de US$ 199 y US$ 349 en el Centro de Convenciones de Punta del Este.

Entrevistado por Ignacio González Castro, quien también se lo notó emocionado con los testimonios del futbolista y aplaudió a la par del público tras las respuestas del atacante, Suárez habló de las dificultades que superó.

El Pistolero relató cuando llegó a Montevideo desde Salto a sus siete años. “Costó. Venir de Salto a Montevideo es un salto muy grande, con todas las dificultades que conlleva cuando sos niño, y después las dificultades que teníamos con la familia que carecíamos para poder comer y salir adelante”, recordó.

Recordó que en ese momento trabajaba como cuidacoches junto a su abuelo. “Valoraba mucho cuando me daban dos pesos”, dijo.

También que pasaba por los teléfonos para ver si habían quedado tarjetas que luego las llevaba a un comprador en Tres Cruces. “Se las vendía para poder tener plata y ayudar a mi padre y mi madre para poder comer”, contó Suárez, vestido de traje y camisa, para recibir los primeros aplausos.

El delantero agregó que todo eso le sirvió para construir su carácter “rebelde”.

Suárez se emocionó luego al hablar de su relación con Sofía Balbi, pareja y madre de sus tres hijos, por quien hizo sacrificios para poder visitarla cuando se fue a Barcelona, cuando ambos eran adolescentes.

“Junté de todos lados. Le quedé debiendo a Nacional en su momento para poder ir, porque necesitaba de ella, porque en ese tiempo que estuve me había ayudado mucho y me hizo ver muchas cosas”, señaló.

Valoró además el apoyo de su compañera en los momentos difíciles de su carrera, lo que lo hizo quebrarse hasta las lágrimas.

Consultado por cómo era estar siempre en el ojo de la tormenta, Suárez señaló que eso lo fue forjando a lo largo de su vida: “Desde mis inicios en Nacional, cuando se me criticaba que no hacia goles, por la confianza en ese momento de Martín Lasarte que me apoyaba y ser cabeza dura. Era lo que decía Martín: ‘No miren las situaciones de gol que erra, miren que él va y lo intenta hasta poder convencerse de que puede’”.

“Siempre te van a dar”, agregó, sobre las críticas. “Ahora, en este caso, Suárez vuelve a Nacional y si no hacés un gol ya van a buscar algo para darte”, comentó.

De esto le habló a Ronald Araujo cuando subió en Barcelona. “No te quedés con un partido porque vas a tener que convivir con la presión que está cada tres días”, le dijo.

Suárez también consideró que en el fútbol siempre ha tenido que demostrar que está vigente. “Te pasa en la selección. La gente va a querer ver al Suárez de 2013. Y ya no es el mismo Suárez, es diferente, van pasando los años”, dijo, levantando aplausos y risas. “Pero sí mantengo la ambición de querer ganar. Eso no me la va a sacar nadie, ni con 35 ni con 48 años”.

“Vine a Nacional porque quiero ganar, voy al Mundial porque quiero ganar”, dijo, entre más aplausos.

America Business Forum

Luis Suárez en el America Business Forum 2022 de Punta del Este

“Y esa es la rebeldía que tiene que tener el jugador. Voy a seguir discutiendo y protestando porque es mi forma de ser dentro de la cancha. Después, afuera, ya vieron lo que soy, me pongo a hablar y lloro”, dijo, sonriente.

Suárez reconoció que en el fútbol “hay mucha envidia de que uno quiere ser mejor que el otro”. “Yo soy delantero y yo soy egoísta, yo quiero ser el protagonista”, dijo, aunque reconoció que eso cambió en él cuando compartió la delantera de Barcelona con dos estrellas como Lionel Messi y Neymar, quienes lo ayudaron a marcar goles. “Me hicieron ganar una bota de oro”, dijo.

Lamentó “las formas” en las que se dio su salida del Barça. “Por suerte fui a un equipo a demostrar que seguía vigente y tuve la suerte de ganar un campeonato demostrando que Suárez seguía vigente”, agregó, sobre Atlético.

Con respecto a la selección, dijo que Óscar Tabárez les dejó un legado “como entrenador y ser humano”, y que con Diego Alonso hubo un “cambio de chip” y que les pidió a los jóvenes que corrieran como habían hecho Godín, Suárez, Cavani, Muslera y Cáceres, cuándo los veteranos eran Lugano, Abreu y otros.

Sobre el Mundial de Qatar 2022, habló con los más grandes del plantel sobre “el último baile” en un torneo de ese nivel. “Dijimos que es la última oportunidad de disfrutar del Mundial pero con el convencimiento de querer demostrar y seguir dejando al país allá arriba”, dijo Suárez, quien cerró su charla con ilusión para lo que viene.

El león y el gatito, la charla con Simeone cuando pasó a Atlético

"Él (Diego Simeone) estaba acostumbrado a enfrentarse al Suárez de Barcelona, que era un león. Y cuando habla con Suárez, habla con un Suárez que era un gatito que lo habían echado de Barcelona. Lo escuché y te vende el Vaticano. Ese primer año fue espectacular, del segundo no hablemos”.