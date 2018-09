Suárez y Cavani llegaron a 100 goles: ¿Uruguay tiene la mejor delantera del mundo?

Uno es la rebeldía en estado puro. El otro silencioso y un canto el sacrificio. Uno parece tener el diablo en el cuerpo y se metió en líos producto de su personalidad. El otro comulga la biblia y es extraño que se vea involucrado en incidentes dentro del campo de juego.

Sus condiciones los convirtieron en dos de los delanteros más importantes del mundo. No los tiene Argentina, Alemania, Brasil o Inglaterra. Son uruguayos. Nacieron en la misma tierra, Salto. Y son de la misma generación.

Hay un solo equipo en el mundo que dispone del privilegio de contar con Luis Suárez y Edinson Cavani: Uruguay. Y los salteños demostraron que juntos son tanto o más explosivos que en sus equipos.

Con los dos goles marcados por Luis ante México, en el amistoso del pasado viernes, entre los dos alcanzaron la cifra de 100 goles con la selección uruguaya. Suárez, que es el máximo goleador de la historia de Uruguay lleva 55 tantos contra los 45 de Cavani.

El partido a partido impide a los uruguayos ver más allá. Solo el paso del tiempo les permitirá visualizar que lo que viven es histórico.

Por estos días mucha gente se pregunta qué sucederá cuando, por cuestiones del paso del tiempo, no jueguen más por la selección. Se dice que no existe renovación, que no se busca, como si sacar otro Suárez y otro Cavani fuera cuestión de levantar una piedra y encontrarlos.

Hay realidades que marcan. Si pusiéramos a Suárez en la selección Argentina y le sacamos a Messi, ¿serían capaces los argentinos de ser campeones del mundo? ¿Con la defensa que tienen? ¿Con los problemas en la elección de los entrenadores?

La realidad es que Suárez y Cavani sumaron 100 goles con la celeste y se impone la interrogante sobre si Uruguay no dispone de la mejor delantera del mundo.

Los números son elocuentes. Desde que Tabárez tomó la conducción de la selección en 2006 el equipo anotó 253 goles lo que indica que Suárez y Cavani marcaron el 39,5% de los goles.

Pero su importancia en el equipo se incrementa si tomamos en cuenta que en hasta 2008 Edi y Luis no jugaron juntos debido a que, en los primeros años de la era Tabárez, se encontraban defendiendo a la sub 20.

Luis debutó en febrero de 2007 y Edi un año más tarde. En consecuencia, si se considera la estadística desde 2008 a la fecha, los salteños aportaron el 45,8% de los goles bajo la conducción de Tabárez.

¿Qué cuando no estén se van a extrañar? ¿Qué están entrando en una edad que los puede poner en duda para Catar 2022? ¿Qué será complicado disimular su ausencia? Y sí. Lo que se vive es anormal. Que la semilla germine y brinde dos jugadores de una misma ciudad, de la misma generación y con condiciones que los llevan a ser considerados de los mejores del mundo no es normal.

LUIS ALBERTO SUÁREZ

Fecha de nacimiento: 24/01/1987 – Salto

Trayectoria: 2005-2006 Nacional (Uru), 2006-2007 Groningen (Hol), 2007-2010 Ajax (Hol), 2011-2014 Liverpool (Ing) y 2014-2018 Barcelona (Esp)

Debut en la selección mayor: 7/2/2007 vs. Colombia

PARTIDOS DISPUTADOS: 104

Minutos jugados: 8616

En Eliminatorias: 48

En Amistosos: 31

En Copas América: 6

En Copas del Mundo: 14

En Copa Confederaciones: 5

Partidos ganados: 52

Partidos empatados: 31

Partidos perdidos: 21

Países a los que enfrentó más veces: Perú (8), Argentina (7), Chile (7), Paraguay (7)

GOLES: 54

En Eliminatorias: 21

En Amistosos: 20

En Copas del Mundo: 7

En Copa América: 4

En Copa Confederaciones: 3

Primer gol convertido: 13/10/2007, vs. Bolivia

Países a los que les convirtió más goles: Perú (6), Chile (5), Bolivia (5)

COMPETICIONES OFICIALES

Eliminatorias: Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018

Copa América: Argentina 2011, y Centenario 2016 (no jugó)

Copa del Mundo: Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018

Copa de las Confederaciones: Brasil 2013

ENTRENADORES

Oscar Tabárez: 104 partidos

SELECCIONES JUVENILES

SUB-20 – Disputó el Mundial de Canadá 2007

Partidos jugados: 6

Goles convertidos: 2

OLÍMPICA – Disputó los Juegos Olímpicos de Londres 2012

Partidos jugados: 5

Goles converitdos: 2

EDINSON ROBERTO CAVANI

Fecha de nacimiento: 14/02/1987 – Salto

Trayectoria: 2005-2007 Danubio (URU), 2007-2010 Palermo (ITA), 2010-2013 Napoli (ITA), 2013-2018 Paris Saint-Germain (FRA)

Debut en la selección mayor: 6/2/2008 vs. Colombia

PARTIDOS DISPUTADOS: 105

Minutos jugados: 7840

En Eliminatorias: 40

En Amistosos: 37

En Copas América: 10

En Copas del Mundo: 14

En Copa Confederaciones: 4

Partidos ganados: 53

Partidos empatados: 23

Partidos perdidos: 29

Paises al que enfrentó más veces: Chile (9), Argentina (7), Colombia, Paraguay y Venezuela (6)

GOLES: 45

En Eliminatorias: 16

En Amistosos: 22

En Copas del Mundo: 5

En Copa Confederaciones: 2

Primer gol convertido: 26/2/2008 vs. Colombia

COMPETICIONES OFICIALES

Eliminatorias: Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018

Copa América: Argentina 2011, Chile 2015 y Centenario 2016

Copa del Mundo: Sudáfrica 2010 y Brasil 2014 y Rusia 2018

Copa de las Confederaciones: Brasil 2013

ENTRENADORES

Oscar Tabárez: 101 partidos

Celso Otero: 3 partidos

Juan Verzeri: 1 partido

SELECCIONES JUVENILES

SUB-20 – Disputó el Sudamericano de Paraguay y el Mundial de Canadá 2007

Partidos jugados: 15

Goles convertidos: 11

OLÍMPICA – Disputó los Juegos Olímpicos de Londres 2012

Partidos jugados: 5

Goles convertidos: 3