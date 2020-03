Suspendieron el Montevideo Rock como prevención por coronavirus

El Ministerio de Salud Pública (MSP) decidió en la noche de este jueves suspender el Montevideo Rock, festival organizado por la intendencia y que se iba a celebrar este sábado, informó Subrayado y confirmó El Observador con fuentes del Poder Ejecutivo. El objetivo de la medida es evitar la aglomeración de multitudes ante una eventual llegada del coronavirus a Uruguay.

La decisión se tomó luego de una reunión en Torre Ejecutiva entre el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, y el presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Ambos jerarcas acordaron pedir al intendente de Montevideo Christian Di Candia que suspenda el evento, según consignó el noticiero.

El día de hoy con preocupación y responsabilidad hemos estado en comunicación permanente con las autoridades nacionales del @MSPUruguay y hace instantes en contacto con el Ministro se definió reprogramar el #montevideorock — Christian Di Candia (@chdica) March 13, 2020

Según supo El Observador, en la tarde del jueves la cartera de salud se comunicó con expertos para analizar si convenía o no celebrar el festival.

Fuentes municipales señalaron a lo largo del jueves que no estaban analizando suspender el festival ya que no había ninguna recomendación del MSP en ese sentido. La directora de Salud de la IMM dijo en la tarde del jueves a El País que la comuna no tenía previsto suspender el festival ya que "ni siquiera" había "casos sospechosos buscando confirmación" por coronavirus.

Consultada sobre la cancelación de dos artistas argentinos –Nicki Nicole y Wos– que comunicaron que no vendrían al Montevideo Rock por prevención, Berón dijo que la decisión era puramente de los cantantes.

En Argentina todos los eventos masivos fueron cancelados, mientras que en Uruguay varios artistas internacionales –entre ellos Chayanne, que se iba a presentar el 17 de marzo en el Antel Arena– decidieron cancelar sus shows.

Si bien no se detectó ningún caso de coronavirus en Uruguay, en las últimas semanas se registraron unos 70 casos sospechosos, de los cuales menos de diez fueron estudiados por el laboratorio central del MSP, donde dieron negativo.