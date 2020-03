Tabárez es el único técnico de selecciones de América que quedó en "modo licencia"

Óscar Washington Tabárez es el único entrenador de las 10 selecciones sudamericanas que jugarán la Copa América 2021 en Argentina y Colombia y las Eliminatorias para Catar 2022, que fue licenciado, según el relevamiento realizado por Referí en los otros nueve países que integran la Conmebol.

Como informó Referí, el Consejo Ejecutivo de la AUF decidió licenciar a Tabárez junto al resto de los cuerpos técnicos de las selecciones uruguayas ante la crisis economía que se avecina tras el avance de la pandemia de coronavirus.

Diego Battiste

En primera instancia la Asociación definió que la mitad de su plantilla de funcionarios administrativos iniciaran la pasada semana sus licencias.

“Con el cuerpo técnico de la selección vamos a seguir el mismo camino que trazamos con el resto. No podemos hacer ningún tipo de diferenciación y más en un momento en que la AUF va a tener que afrontar dificultades financieras porque todavía no se cedieron los derechos de las Eliminatorias que quedó postergado para agosto y es el sustento más importante de nuestro presupuesto”, confirmó el vicepresidente de la Asociación, Gastón Tealdi a Referí.

El dirigente fue más allá del "modo licencia" en el que pusieron al técnico y a todos los cuerpos técnicos de la AUF, y no descartó en el futuro el envío de Tabárez al seguro de paro.

Leonardo Carreño

“Obviamente que nosotros tuvimos que tomar las previsiones y por eso aconsejamos a los clubes, y por eso fuimos los primeros en tomar esa medida de adelantar las licencias, y eventualmente una vez que se agoten esas licencias, enviar al personal al seguro de paro, ya sea a empleados de la AUF como a los cuerpos técnicos de las selecciones nacionales”.

La medida contrasta con la realidad del resto de las selecciones del continente donde todos los entrenadores, a pesar de no poder pisar el campo de juego, se mantienen en actividad.

Tité (Brasil)

EFE

Los brasileños viven el tema de una manera particular ya que fueron de los últimos en parar su competencia local. Hasta el propio presidente Jair Bolsonaro se molestó con la medida de paralizar el fútbol.

El entrenador de los norteños sigue su actividad con normalidad. Explicaron a Referí que se mantiene en contacto con los jugadores. La CBF informó que el jefe de la sanidad, Rodrigo Lasmar, informó mediante nota escrita: “El departamento médico de la selección está atento y acompañando todas las cuestiones referentes al coronavirus. Entraremos en contacto con todos los departamentos médicos de los jugadores convocados a fin de trabajar en conjunto”.

Lionel Scaloni (Argentina)

AFP

La Asociación del Fútbol Argentino no informó ninguna medida especial para con el cuerpo técnico de la selección que comanda Lionel Scaloni. El DT de los albicelestes, por razones de edad, no entra en la zona de riesgo de vida que causa la enfermedad.

Por ahora, Scaloni se mantiene en su actividad normal que pasa por la visualización de videos y sigue mediante videoconferencias las tareas físicas que realizan sus jugadores.

Del plantel habitual que cita el entrenador albiceleste hay dos jugadores que contrajeron la enfermedad que son Paulo Dybala y Germán Pezzella.

Ricardo Gareca (Perú)

El gerente de selecciones de Perú, Juan Carlos Oblitas, prefirió no emitir opinión respecto a la situación que se vive pero de todos modos Referí pudo saber que el técnico argentino de la selección incaica, Ricardo Gareca, permanece solo en Lima.

La familia del entrenador salió del país unos días antes de que se decretara la cuarentena. Cuando Gareca pretendió viajar a Buenos Aires ya era tarde por lo que se debió refugiar en su apartamento de San Isidro, un exclusivo barrio de Lima.

El técnico trabaja desde su casa en la modalidad de teletrabajo donde mantiene comunicación directa con las autoridades de la Federación Peruana y con los jugadores que llevan adelante algunas recomendaciones que realizó.

En las últimas horas Gareca se preocupó por la situación de Luis Advíncula que milita en España, uno de los países europeos con mayores riesgos por el coronavirus, según consignó el diario Líbero.

Carlos Queiroz (Colombia)

AFP

El entrenador de la selección cafetera viajó a su país, Portugal, tras el anuncio de cuarentena del presidente de Colombia, Iván Duque Márquez, entre el 24 de marzo y el 13 de abril. Ante esto, Queiroz decidió pasar la etapa de aislamiento cerca de su familia.

El portugués sigue desde su casa los movimientos de sus dirigidos.

El 21 de marzo se expresó a través de las redes sociales con un mensaje.

“Nuestro planeta, la humanidad y la sociedad ya existían antes de que naciéramos y seguirán después de nosotros. Nada nos pertenece. Cada uno de nosotros, está obligado, simplemente, a honrar y dignificar, en el presente y en el futuro este precioso regalo que llamamos vida. ¡Les deseo lo mejor, salud y apoyo!”, dijo el entrenador.

José Peseiro (Venezuela)

El portugués que conduce técnicamente a Venezuela llegó el 18 de marzo a Lisboa junto al cuerpo técnico luego de decretarse la paralización de actividades por la pandemia de coronavirus.

La última actividad de Peseiro fue la visita al Centro Nacional de Alto Rendimiento (CNAR) en Margarita, además de realizar una gira por Europa donde habló con varios de los jugadores seleccionados.

El Seleccionador Nacional José Peseiro nos da un mensaje positivo y recuerda la importancia de mantenernos resguardados | #CuidemonosTodos | #QuedateEnCasa | #FVF pic.twitter.com/78O18P1aDL — FVF (@FVF_Oficial) March 22, 2020

El 20 de marzo Peseiro se unió desde Portugal a la campaña de la Federación Venezolana instando a los ciudadanos a quedarse en su casa en la lucha contra el coronavirus.

“En la lucha contra esta pandemia, todos los venezolanos deben asumir la mayor responsabilidad, compromiso, solidaridad y deber cívico. Deben respetarse las instrucciones de las autoridades y de los agentes de la salud”, dijo el DT mediante un video que divulgó la FVF.

Eduardo Berizzo (Paraguay)

AFP

El entrenador argentino de Paraguay se encuentra cumpliendo la cuarentena en Asunción, según confirmó la jefa de prensa de la selección albirroja Gilda Arrúa.

“Desde el viernes 13 está cerrada la APF (Asociación Paraguaya de Fútbol) porque allí ya tuvimos la primera resolución del gobierno y el torneo ya se paralizó. Teniendo en cuenta esto el técnico está en su casa cumpliendo con las normas y en absoluta comunicación”, expresó Arrúa en contacto con Referí.

Jordi Cruyff (Ecuador)

Twitter Jordy Cruyff

El entrenador de Ecuador está en una situación sumamente particular. No realizó ningún tipo de convocatoria y tampoco tuvo entrenamientos con el plantel. Ante la situación del coronavirus se fue a Europa como lo informó oficialmente la Federación en un comunicado.

“El cuerpo técnico de la selección mayor, liderado por Jordi Cruyff, continúa con la planificación de trabajo previo a las Eliminatorias desde sus respectivos hogares mediante el uso de nuevas tecnologías implementadas por la FEF, priorizando –como todos- la salud integral propia y la de los suyos en medio de esta emergencia sanitaria global”.

Por su parte, el entrenador Cruyff explicó en la misma misiva: “Tenemos familias con hijos menores y al mismo tiempo tenemos que proteger a nuestros mayores. Había situaciones de logística familiar por las que era necesaria nuestra presencia en España; obviamente no es ningún capricho porque todos sabemos que es uno de los puntos con más propagación del virus y contagios en el mundo. Ahora estamos aislados en nuestras casas. Hay momentos en la vida donde el fútbol, por mucha pasión que le tenemos, no es lo más importante”, expresó el DT que sigue en funciones. Y luego expresa que seguirá mirando partidos en ligas que no detuvieron la actividad como Rusia y México.

César Farías (Bolivia)

El entrenador de la selección de Bolivia, el venezolano César Farías, se encuentra en Santa Cruz de la Sierra realizando la cuarentena decretada por las autoridades de gobierno.

Antes del decreto el entrenador tenía previsto recorrer los nueve departamentos del país.

Las autoridades de la Federación Boliviana se reunirán con Farías una vez finalice la cuarentena para ver los pasos a seguir.

En caso de que se confirme que las eliminatorias comenzarán en setiembre, Bolivia completará 11 meses sin jugar. El último partido de la verde data del 15 de octubre de 2019 cuando derrotaron por 3-1 a s similar de Haití en amistoso disputado en Santa Cruz de la Sierra.

Reinaldo Rueda (Chile)

AFP

En Chile gobierna el desconcierto con la selección. El técnico del combinado tuvo que pasar primero por los estallidos sociales que se registraron en el país y ahora la cuarentena por la pandemia del coronavirus.

Rueda expresó el 18 de marzo, cuando se conoció la medida de la Conmebol de suspender la Copa América, que “fue decisión coherente”.

El último partido de Rueda al frente de la roja data del 15 de octubre de 2019 en un amistoso contra Guinea. Posteriormente, por los estallidos sociales, se suspendieron los amistosos contra Perú y Bolivia.

El diario La Cuarta, informó que Rueda “está contrariado por la situación que ha vivido en Chile en el último tiempo. El estallido social y la suspensión de los amistosos, además del poco margen que tuvo para trabajar con la sub 23, fueron el primer golpe. Además, el hecho de estar tanto tiempo sin dirigir le ha hecho estar más receptivo para escuchar ofertas, si es que son buenas. Su representante lo sabe y tiene el teléfono abierto”.

Oscar Tabárez (Uruguay)

Diego Battiste

El entrenador de Uruguay, como informó Referí sigue trabajando en modol licencia junto al resto de su cuerpo técnico, además de Gustavo Ferreyra (sub 20), Diego Demarco (sub 17), Ariel Longo (sub 20 femenina), Santiago Ostolaza (sub 17 femenina), Miguel Aguirrezabala (fútbol playa), Diego D'Alessandro (fútbol sala masculino) y Jorge Seré (fútbol sala femenino).