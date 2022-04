Trepa el precio del novillo uruguayo y se consolida como el más caro de la región

Cerró el primer trimestre del año sin que los precios ganaderos sacaran el pie del acelerador. Hay coincidencia sobre la firmeza persistente del mercado y la limitada oferta de ganados bien terminados. Siguen sorprendiendo los altos volúmenes de faena.

Los precios locales ganaron algún centavo frente a la semana pasada y se consolidan por encima del mercado argentino y brasileño.

El novillo sigue estableciendo récords en Uruguay, con valores de punta que cruzan los US$ 5,30 por kilo a la carne para lotes excepcionales en calidad y volumen. “Es un mercado bien fluido y demandado”, dijo Christopher Brown, director de Agro Oriental.

En Argentina el novillo alcanza los US$ 5,11 por kilo y en Brasil US$ 4,62, con presión bajista en esta última semana.

En el mercado local, la vaca gorda especial cotiza entre US$ 4,90 y US$ 5 por kilo. En negocios puntuales se supera ese valor. La vaquillona, con un mercado algo más pesado frente a la vaca y el novillo, se ubica entre US$ 5 y US$ 5,10 el kilo.

La faena no afloja

La faena fue de 54.971 vacunos en la última semana y el dato del próximo lunes seguramente confirmará un nuevo récord histórico para marzo. Al 26 de marzo sumaba 213.238 cabezas. Cruzando las 239.336 –alcanzadas en marzo de 2010– se marcará un nuevo máximo para el mes.

“Mientras mantengan estos volúmenes de faena el mercado debería seguir firme, tendiendo a un equilibrio en las próximas semanas”, estimó el operador.

Apetito global por carne vacuna

El apetito global por carne vacuna explica este dinamismo industrial, con China demandante pese a un ajuste de valores que se viene dando en las últimas semanas. Europa y Estados Unidos siguen firmes. Esto se ve en el precio de exportación que se mantiene en máximos históricos.

El Ingreso Medio de Exportaciones (IMEx) se ubicó en US$ 4.927 por tonelada la semana pasada, y en lo que va del año alcanza los US$ 4.901, un salto de 29% frente a los US$ 3.799 en igual periodo del 2021.

Además de la suba de precios, se ha registrado un incremento en el volumen exportado, con envíos que suman 128.057 toneladas en lo que va del año, 21% por encima de las 105.949 de un año atrás.

En las últimas semanas la relación entre la hacienda y el precio de exportación alcanzó máximos desde octubre del año pasado. En lo que va del año se ha mantenido en suba constante sobre el promedio histórico.

Juan Samuelle

El precio del ternero también está muy firme, como se ha visto en los remates por pantalla.

En este mercado ganadero caliente, la reposición busca ponerse a tiro, con fuerte interés de compra y valores destacados en el remate de Pantalla Uruguay de esta semana. Los terneros promediaron US$ 3,01 el kilo, en un tercer remate consecutivo arriba de US$ 3. El promedio superó en 25% el registrado en marzo del año pasado, cuando los terneros promediaron US$ 2,41. Con mucha participación de lotes pesados, el promedio al bulto quedó en US$ 516.

Los valores de la vaca de invernada, a un promedio de US$ 2,15, subieron 3,6% respecto al remate anterior, y 47% en comparación con marzo de 2021.

En los lanares no hay mucha oferta, sí avidez de compra y buena demanda. Los precios se afirman. Los negocios superan los US$ 4,53 por kilo en el cordero, US$ 4,45 en borregos, US$ 4,06 en capones y US$ 4 para la oveja.

En lo que va del año la faena de lanares está 5% por debajo del total de 2021 a esta altura, con 320.248 cabezas, sumando las 21.249 de la última semana. Se ha registrado un aumento en la participación de ovejas y una disminución en la de corderos.

El precio de exportación en carne ovina volvió a la senda de los US$ 5.000 por tonelada y está parejo con la carne vacuna, algo inusual. La semana pasada promedió US$ 5.570, y en lo que va del año, US$ 5.116, una suba interanual de 8,5%.

Contrariamente a lo que pasa en carne vacuna, el volumen exportado tiene un retroceso: 5.415 toneladas este año al 26 de marzo tras 6.403 a inicios de 2021.