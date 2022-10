TV Ciudad creció en publicidad: ¿quiénes son sus anunciantes?

TV Ciudad fue el centro de tironeos políticos semanas atrás entre oficialismo y Frente Amplio, con declaraciones cruzadas sobre la ecuanimidad entre la intendenta Carolina Cosse y la referente del Partido Nacional en Montevideo, Laura Raffo. La polémica subió de nivel ante la acusación del secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, a una movilera del informativo central de ese canal, Macarena Vico, aunque luego se disculpó por el comentario.

Con ese trasfondo –y ante los señalamientos opositores respecto a que la Intendencia de Montevideo (IM) invierta en un canal que supuestamente "no mira nadie"– TV Ciudad reivindicó un incremento en audiencias a nivel de plataformas digitales, al tiempo que sus actuales mediciones de rating en la capital lo sitúan –aunque muy lejos de los tres privados– por encima de la televisión pública nacional, el Canal 5.

En ese marco, TV Ciudad incrementa ahora sus ingresos por concepto de tandas publicitarias, según indican los datos a los que accedió El Observador a través de un pedido de acceso a la información pública, y las consultas realizadas a anteriores administraciones. En el período que va de enero a agosto de este año, el canal municipal llevaba facturados y cobrados $ 3.493.963, mientras que en otros años con suerte superaba el millón, según supo El Observador.

Sin embargo, esa cifra supone un monto marginal respecto a los más de US$ 2,5 millones de recursos presupuestados por la comuna para la operativa del canal durante el 2022.

¿Quiénes son los anunciantes que contratan su espacio en la pantalla de TV Ciudad? El listado refiere tanto a los spots publicitarios pedidos por empresas como a anunciantes específicos en un programa. A lo largo del 2022, ya han pautado Antel, el Montevideo Shopping, las Fábrica Nacional de Cerveza, Infinito Servicios Ópticos, la Intendencia de Salto y Diego Radiadores.

Dentro de esa nómina de contratantes se incluyen también la Federación de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (Fucvam), el Sindicato Nacional de Trabajadoras y trabajadores de la Enseñanza Privada (Sintep), la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes), la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas (Onajpu), la Federación de Cooperativas de Vivienda (Fecovi), la Asociación de Docentes de la Universidad de la República (ADUR) y la Federación Ancap (Fancap).

Varios de ellos aparecen hoy en horario central, y llaman la atención –tanto entre blancos como entre frentistas– por ser todas organizaciones que durante el referéndum contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) hicieron campaña en favor del Sí y que pautaron en ese sentido. Fancap y Fenapes, por ejemplo, continuaron luego con spots publicitarios contra la decisión de Ancap asociar al negocio del portland con privados y contra la reforma educativa del gobierno, respectivamente.

En entrevista con El Observador el 19 de setiembre, la directora del canal, Alejandra Casablanca, había dicho al respecto que estarían "encantados de que vinieran muchos más auspiciantes", y que estaba dispuesta a golpear cualquier puerta para incrementar los ingresos por publicidad de modo de "bajar el presupuesto en base a lo que pone la ciudadanía". La periodista reconoció que durante el referéndum no fue "nadie del No para pautar", pero sostuvo que era una pregunta para formularles a ellos, y no al canal. Casablanca también negó que se les haga precio.

La respuesta de la IM a la solicitud de acceso a información pública de El Observador no indica cuánto pagó cada anunciante –en tanto lo considera "información confidencial"–, aunque sí detalla el monto de cada importe. La comuna se apegó al literal B del decreto del Poder Ejecutivo que reglamenta la Ley de Acceso a la Información Pública, aduciendo que la pregunta formulada "encuadra" para la definición de todo aquello que "comprenda hechos o actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo, relativos a una persona física o jurídica, que pudiera ser útil para un competidor”.

Comercios de barrio

En los primeros meses de su gestión, la intendenta Carolina Cosse anunció que TV Ciudad crearía una modalidad de tarifas diferenciales para que pequeños comercios de barrio pudieran darse a conocer a través de la pantalla con precios más baratos. Ese proyecto de "Comercios de barrio" recaudó $359.471 de enero de este año hasta el cierre de agosto, casi un 10% de todo el monto ingresado por concepto de publicidad.

Esa apuesta de TV Ciudad alcanzó a unos 19 anunciantes, con quienes la IM coordinó la filmación sin costo de los spots que luego serían transmitidos.