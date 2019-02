Un clásico que le puede dar el bicampeonato a Uruguay

La selección sub 20 de Uruguay enfrenta este jueves a la hora 17.30 a la de Argentina por la penúltima fecha del hexagonal final del Sudamericano de Chile. Con un punto los celestes conseguirán el primer objetivo, clasificar al Mundial de Polonia. Con los tres, pueden ser campeones al final de la jornada si pierde Ecuador ante Brasil y Venezuela no le gana a Colombia. Uruguay es líder de la tabla de posiciones a falta de dos fechas para el final.

Hospedados en el hotel Termas de Cauquenes, en Rancagua, la ilusión de los celestes de lograr el bicampeonato sudamericano se fortaleció el lunes después del triunfo 3-2 frente a Brasil. Un resultado que levantó el espíritu de todo el grupo, contó a Referí Enrique Ares, presidente de la delegación. “Reconforta y levanta la moral de los jugadores. Estamos todos muy contentos, es una gran satisfacción y fue un triunfo muy importante que nos permite hoy por hoy estar dependiendo de nosotros mismos”, dijo.

Para motivarlos aún más, el martes observaron todos juntos la película española Campeones, la historia de un equipo español de básquetbol integrado por jugadores con diferentes discapacidades que ganaron 12 títulos.

El encuentro de este jueves frente a Argentina no es uno más. Son equipos que se conocen casi de memoria, no solo por haber integrado el grupo, sino porque suelen ser rivales de preparación. “El partido por el grupo entre Uruguay y Argentina fue muy parejo y la diferencia fue un gol con un tiro de afuera del área. Son rivales que se conocen bastante bien porque en las preparaciones previas juegan partidos amistosos, hemos jugado en Argentina y en Montevideo, o sea que los técnicos y los jugadores se conocen bastante bien”, dijo Ares.

Coito, por su parte, intenta mantener a raya la ansiedad entre los juveniles: “Como entrenador intentamos mantener la calma, y que la euforia no nos distraiga. A falta de dos partidos estamos primeros con un equipo que sabe lo que quiere, que se ilusiona, pero repito que el objetivo final no nos entrevere lo que hay que hacer para intentar lograrlo, que es ganando partidos de fútbol, y para ganar partidos hay que prepararse, mentalizarse, descansar, hay que soñar pero no jugar el partido tantas veces antes de jugarlo realmente. El otro equipo también va a intentar ganarlo”, manifestó.

De la base del equipo titular hoy no está el zaguero Bruno Méndez, quien será sustituido por Mathías Laborda o Erick De Los Santos. Mientras que el lateral Ezequiel Busquets se recuperó del traumatismo en la rodilla y está a la orden.

Tranquilos y con el ánimo por las nubes, los celestes salen esta tarde al campo de juego con un objetivo mundial y por el bi.

Probables alineaciones

Uruguay

Renzo Rodríguez

Ezequiel Busquets

Erick de los Santos

Sebastián Cáceres

Maximiliano Araújo

Juan Manuel Sanabria

Nicolás Acevedo

Juan Boselli

Emiliano Gómez

Facundo Batista

Nicolás Schiappacasse

DT: Fabián Coito

Argentina

Manuel Roffo

Aaron Barquett

Santiago Sosa

Facundo Medina

Elías Pereyra

Fausto Vera

Aníbal Moreno

Julián Álvarez

Gonzalo Maroni

Pedro de la Vega

Adolfo Gaich

DT: Fernando Batista

Cancha: Estadio El Teniente, Rancagua

Hora: 17:30

Canal: VTV