Un mes fértil para las letras: cuatro libros de autores nacidos en setiembre

Si nunca se topó con un libro de Agatha Christie, no lo dude un segundo. Tres ratones ciegos (Planeta, $380) es un gran lugar por donde empezar. No solo porque la obra literaria fue tan exitosa que fue llevada al teatro en varias partes del mundo desde hace décadas con el nombre de La ratonera, sino porque los nueve relatos cortos que incluye son uno más atrapante que el otro. Como una de las maestras del crimen, Christie logra hacer entrar al lector en tramas oscuras, finales imprevisibles y vínculos espeluznantes, y además aparecen en este libro algunos de sus personajes más famosos: Miss Marple y Hércules Poirot. Algunos de sus cuentos, como El crimen de la cinta métrica, El asesinato de la doncella perfecta o La tarta de moras, son sencillamente imperdibles. Si está buscando una buena dosis de suspenso, detectives, incógnitas y finales sorpresivos no equivoque el camino. Seguro es Agatha Christie.

La ratonera - Agatha Christie El ruido y la furia - William Faulkner Faulkner (nobel de literatura en 1949) perteneció a la llamada generación perdida estadounidense junto a figuras como Ernest Miller Hemingway y Ezra Pound. Y su literatura reflejó temas como el tránsito de la sociedad arcaica hacia una moderna, las distinciones de clase y raza, el mundo rural y la violencia. Esta novela –considerada una pieza maestra de la literatura–relata la degeneración progresiva de la familia Compson, sus secretos y las relaciones de amor y odio que la sostienen y la destruyen. Esto se da a través de los monólogos de los hermanos Benjy, Quentin y Jason, cuyas vulnerabilidades quedarán al descubierto de forma inquietante. Con fragmentos que en apariencia resultan desordenados, Faulkner logra retratar el conflicto entre los valores tradicionales del sur norteamericano y la sociedad moderna. (Alfaguara, $ 590) Retratos - Truman Capote Aunque es más conocido por su rol como novelista (incluso uno de sus trabajos más célebres, A sangre fría, está presentado como una novela aunque se trata de una historia real), Truman Capote también era un excelente reportero, como ilustra esta serie de perfiles y entrevistas a figuras de su época, como Marlon Brando, Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor y Marcel Duchamp. El escritor estadounidense tenía una ventaja importante al momento de escribir estos textos: además de ser en varios casos sus referentes, eran también sus amigos, o al menos personas con las que tenía un trato relativamente directo, ya que se movían en los mismos círculos. Sin dudas, el texto más memorable de esta colección es el de Monroe, a quien Capote, además de presentar en una faceta diferente a la que mostraba ante las cámaras, ilustra con cierta melancolía no solo el estatus público de la actriz, sino también su trágico estilo de vida. (Lumen, $ 550) Charlie y la fábrica de chocolate - Roald Dahl El universo fantástico y disparatado de Dahl (1926-1990) puede ser una llave de ingreso al mundo de la literatura para los más chicos. Pero también puede ser una vía de escape para los adultos que se animen a viajar por un rato. En reiteradas ocasiones, el cuentista británico contó que su vida estuvo repleta de aventuras hilarantes que influenciaron la mayoría de sus textos. De hecho, Charlie y la fábrica de chocolate nace de la pasión del propio autor por este producto desde su infancia, cuando desde Cadbury enviaban frecuentemente cajas con sus nuevos productos a la escuela a la que asistía. Dahl soñaba con conocer al dueño de la compañía y crear un nuevo sabor de chocolate junto a él. Como no pudo, creó un personaje que cumpliría todas sus fantasías. Charlie es un niño de bajos recursos que conoce la fábrica del excéntrico magnate chocolatero Willy Wonka. El protagonista y cuatro niños más son los afortunados que encontraron el “boleto dorado” que Wonka escondió en sus barras de chocolate. Gracias a eso, ingresan a las entrañas de esta fábrica , conocen a los oompa loompas y concursan por un regalo muy especial. (Algafuara, $ 320)