Un mojón en la historia de los clásicos: la ventaja de Peñarol y la incertidumbre de Nacional

El cruce de octavos de final Peñarol-Nacional por la Copa Sudamericana le dio al fútbol uruguayo un bono extra con el clásico que este jueves a la hora 21.30 en el Campeón del Siglo definirá no solo quién avanza entre los ocho mejores, sino que planteará nuevos escenarios o reafirmará los existentes para el torneo local y en la carrera hacia el tricampeonato Uruguayo.

Peñarol llega con la ventaja del 2-1 de la ida. Los goles de visitante valen doble. Ganando, empatando y perdiendo 1-0 clasifica. Con el 2-1 de Nacional van a penales. Cualquier victoria tricolor a partir de 3-2, avanzan los albos.

El clásico define todo, en lo inmediato y a largo plazo.

La diferencia entre lo que carga el entrenador de Peñarol, Mauricio Larriera, y el de Nacional, Alejandro Cappuccio es grande. Tanto como el doble de partidos que tiene dirigidos el técnico aurinegro sobre el tricolor con el mismo plantel.

Eitan Abramovich / Pool / AFP

Mauricio Larriera

Allí surgen los primeros apuntes. Larriera lleva 34 partidos desde enero y ya pasó por situaciones extremas tres veces. Las superó todas. La primera tras empatar en Cerro Largo en el Apertura. Ruglio dijo que en gestiones anteriores del club, hubieran removido al entrenador. La segunda luego que Cerro Largo le igualara 2-2 en la hora el partido de ida de la primera fase de la Copa Sudamericana. La tercera después de la derrota en el clásico del Apertura en el Parque, hace 18 días. De todas salió fortalecido por sus triunfos y consolidaciones futbolísticas.

Aunque ya superó tres obstáculos, este jueves en el Campeón del Siglo atiene el último de esta serie y que le puede extender su vigencia en el club, o marcar su salida. Larriera aprendió a dirigir en Peñarol con la presión y necesidad de ganar siempre (algo imposible) y la tranquilidad que le dan Pablo Bengoechea y el presidente Ignacio Ruglio. Desde que en su décimo partido Peñarol se soltó y mostró lo que quería Larriera para su equipo, avanza hacia allí, con la irregularidad en el rendimiento pero con la convicción de quienes están adentro de la cancha. Un elemento clave en este juego.

Eitan Abramovich / Pool / AFP

Alejandro Cappuccio

Cappuccio está en una etapa diferente, de formación. No deja de ser una apuesta arriesgada por una fórmula que aún no está probada, después de su única experiencia en el fútbol profesional en Rentistas. Apenas lleva 18 partidos en los tricolores. No encontró el equipo. Ni el juego para su plantel. Hasta esta serie con Peñarol, el técnico tenía menos obligaciones (que impuso esta Copa Sudamericana) porque el objetivo de los tricolores para 2020 es el tricampeonato. Ganó el clásico del Apertura, tras la jugada maestra de los dirigentes que trajeron a los futbolistas de la selección antes que Peñarol, pero se quedó en eso. Cuando tuvo que dar el golpe de efecto el jueves pasado en el Parque, no dio la talla, y ahora quedó en una encrucijada. La derrota marcará su futuro. No será el final, pero sí establecerá un punto de quiebre. Una victoria le aliviará el camino, pero tampoco será definitivo. Solo si encuentra respuestas futbolísticas podrá comenzar a descubrir tranquilidad en este recorrido.

¿Qué tiene y qué le falta Peñarol?

1) La ventaja del 2-1 en la ida. Ganando, empatando y hasta perdiendo por 1-0, clasifica a cuartos de final. Manejar los tiempos y llevar a su rival a la desesperación será la llave para avanzar entre los ocho mejores de la Sudamericana.

2) Los futbolistas entendieron lo que quiere Larriera. Lo interpretaron. Tienen una identidad de juego. En marzo, abril y la primera quincena de mayo, el mejor momento de este equipo, quedaron expuestos los resultados. Tras la salida de David Terans y las citaciones de Gio González y Facundo Torres a la selección, perdió el equilibrio y quienes sostenían una parte importante del proyecto futbolístico. Recuperaron la mejor versión en el último clásico. Esa es una ventaja indisimulable.

Staff Images / Conmebol

Gio González es clave en Peñarol

3) El juego por las bandas (Gio González y Piquerez en los laterales, y Canobbio y Torres en ataque, cambiando de sector), el equilibrio de Trindade, Gargano, Ceppelini en el lugar más importante del campo, y la capacidad goleadora de Álvarez Martínez le dan a este Peñarol una solidez futbolística que le permite estar un escalón por encima de Nacional. Eso lo hace favorito para este jueves.

4) La defensa es el talón de Aquiles de un equipo que puede comprometer el funcionamiento del resto. ¿Cómo es posible que con tanto en los otros sectores del campo, pueda quedar expuesto por tan poco? Porque las fortalezas de Nacional están en el lugar donde más le duele a Peñarol. El gol de Bergessio en el clásico de la semana pasada es una pequeña muestra de eso.

Staff Images / Conmebol Agustín Canobbio

5) El último clásico ofreció la mejor versión de Peñarol. En los números frente a Nacional: posesión de balón 57%-43%, remates 17-5, córners 8-3, efectividad en los pases 81%-74% con mayor cantidad de acciones 393 contra 273 y duelos individuales ganados 15-5. Eso le permite tener certezas sobre sus fortalezas, pero no se puede descansar en eso, porque en ese caso lo pagará carísimo.

6) Los cambios en un equipo reducido a su formación titular. Lo mejor de Peñarol está en la cancha y no tiene elementos para generar revulsivos, salvo por los últimos partidos del argentino Ariel Nahuelpán.

¿Qué tiene y qué le falta a Nacional?

1) La vuelta de Leandro Fernández es lo mejor que le puede ocurrir a los tricolores. ¿Con eso le alcanza para vencer a Peñarol? No, pero es un revulsivo capaz de animar al resto. Sus números generan esperanza en el hincha tricolor después del golpe de hace una semana. En los seis partidos que jugó en la Libertadores logró un promedio de 4,5 duelos ganados, 2,8 remates por partido, 2 asistencias y 2 situaciones de gol. Carga con un mes sin jugar, por lesión y suspensión.

2) Los goles de Bergessio. El argentino será la diferencia para la clasificación, pero necesita que de alguna forma le llegue la pelota al área.

3) Los errores dejaron enseñanzas. El planteamiento del jueves en el Parque fue una lección aprendida para el técnico. El asunto es que en el Campeón del Siglo tiene que salir a ganar y dar vuelta una serie, con un equipo que en su gráfica de producción viene en descenso, después del pico que alcanzó en el 2-0 del clásico del Apertura, sufrió un 0-3 con City Torque y 1-2 con Peñarol por la Sudamericana.

4) Nacional carece de consistencia futbolística en todas sus líneas, porque el entrenador no pudo conseguirla desde que llegó en abril. Le falta en la defensa, donde probó hasta con zagueros en los laterales. Para este partido regresa Armando Méndez y Camilo Cándido a marcar en las puntas. El mediocampo, ese lugar en el que construyó los mejores momentos de fútbol en la temporada 2020, hoy lo padece con los bajos rendimientos de Neves, Emiliano Martínez, la lesión de Felipe Carballo, que está volviendo.

Staff Images / Conmebol

Camilo Cándido regresa al lateral

5) Cappuccio no supo generar circuitos por las bandas y todo queda reducido a lo que Ocampo pueda generar, por su capacidad para ganar en el uno contra uno o en la velocidad de sus movimientos hacia el área.

Staff Images / Conmebol

Andrés D'Alessandro

6) D'Alessandro es la carta que cualquier entrenador quisiera tener. El problema es que este equipo tiene que jugar para el argentino, y aún no lo consiguió.

7) El manejo de los tiempos y el control de la ansiedad. Nacional está a un gol de ponerse en partido, pero a un desliz de sufrir el derrumbe. Su fragilidad en esta serie está marcada.

Staff Images / Conmebol

Álvarez Martínez y Corujo

Este jueves en el Campeón del Siglo juegan mucho más que un partido de fútbol. Juegan por la estabilidad deportiva, por la tranquilidad institucional. Definen la clasificación entre los ocho mejores de la Sudamericana, deciden quien se lleva el premio, determinan quién se sale del pozo y se consolida y quién cae. En definitiva, establecerán un punto de quiebre en el año del tricampeonato y en ese mundo futbolero polarizado.

Por tiempo de trabajo, por juego, por rendimientos individuales, porque entienden lo que quiere Larriera, porque hace una semana le ganó por paliza y porque a comienzos de julio en el clásico del Apertura el triunfo de los albos lo consiguieron con la sorpresa del chárter, Peñarol llega mejor a la definición de la serie. Es favorito. A Nacional solo podrán rescatarlo las individualidades, alguna genialidad de Ocampo, Fernández o los goles de Bergessio. Por todo eso, es el partido más importante del fútbol uruguayo desde las finales del Uruguayo de 2019, con todas las connotaciones que tuvieron aquellos partidos, y con la caja de resonancia de una copa internacional.

El VAR, tan polémico y discutido por estos días, es un capítulo aparte. Tendrá jueces brasileños adentro y afuera del campo.

Los detalles

Peñarol: Kevin Dawson; Giovanni González, Fabricio Formiliano, Gary Kagelmacher, Joaquín Piquerez; Jesús Trindade, Walter Gargano; Agustín Canobbio, Facundo Torres; Pablo Ceppelini y Agustín Álvarez Martínez.

Nacional: Sergio Rochet, Armando Méndez (o Mathías Laborda), Guzmán Corujo, Mathías Laborda (o Nicolás Marichal), Camilo Cándido; Brian Ocampo, Mauricio Trasante (o Facundo Píriz), Felipe Carballo, Alfonso Trezza; Gonzalo Bergessio y Leandro Fernández.

Estadio: Campeón del Siglo

Hora: 21.30

Televisan ESPN y DirecTV