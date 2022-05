Unos 50.000 usuarios ya se inscribieron al registro No Llame para evitar llamadas molestas

Durante la primera semana de implementación, unos 50 mil usuarios se inscribieron al registro No Llame para evitar llamadas telefónicas de números desconocidos que ofrecen promociones de celulares, tarjetas de crédito o débito o descuentos.

Según informó el diario El País y confirmó El Observador con el director nacional de Telecomunicaciones, Guzmán Acosta y Lara, 50 mil personas se inscribieron en el registro entre el 30 de abril –cuando comenzó a funcionar– y el pasado viernes 6 de mayo.

Más de 30 mil de los usuarios inscriptos son de la telefónica estatal Antel, mientras que el resto son de Movistar y Claro. Acosta y Lara dijo a El Observador que van en la línea con la porción de mercado de cada compañía.

El último Informe de Mercado de Telecomunicaciones realizado por la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) reveló que Antel aumentó su ventaja con respecto a la competencia en servicios móviles. Según el documento del segundo semestre de 2021 cerrado a diciembre de 2021 y divulgado el jueves 29 de abril, Antel tenía el 47% del mercado con 2,2 millones de servicios de telefonía móvil. Por su parte, Movistar poseía 1,48 millones (32%) y Claro con unos 983 mil (21%).

Acosta y Lara valoró los números tras la primera semana del registro No Llame y consideró: “Se demostró que había gente que tenía esta inquietud y quería usar el derecho a no ser molestada”. “Fue una buena medida en cuanto a que más de 50 mil personas en pocos días interpretaron que había un uso abusivo del medio telefónico como medio de contacto”, agregó.

Según el titular de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones (Dinatel), el registro No Llame ordenó el contacto de promociones, servicios y regalos no solicitados por los clientes. No obstante, el jerarca señaló: “Esto no es nada contra las campañas publicitarias, sean directas o a través de call centers”.

Pexels

Cómo inscribirse al No Llame

El sábado 30 de abril quedó operativo el Registro Nacional No Llame, que permite a los usuarios inscribirse en una lista que los excluye de las llamadas con anuncios u ofertas de celulares, tarjetas de crédito o débito o descuentos en algún servicio, provenientes de números desconocidos.

El registro fue creado por el artículo 181 de la ley de Rendición de Cuentas 2020 y entró en vigencia el 1º de enero de 2022. Sin embargo, el gobierno tenía un plazo de hasta 120 días para reglamentarlo y el presidente Luis Lacalle Pou terminó firmando el decreto el 22 de abril.

La inscripción evita que el usuario reciba llamadas, mensajes de texto y comunicaciones a través de WhatsApp y Telegram, pero no evita la llegada de correos electrónicos.

Según la norma, las empresas telefónicas (Antel, Claro, Movistar) brindarán tres medios para anotarse en el registro: a través de la página web de cada compañía, de forma presencial, en los lugares que las empresas determinen, o por el SMS 6622.

Se puede llamar al 6622 para registrar un teléfono fijo, llamar al *6622 o enviar un mensaje al 6622 con la palabra Alta y el número de cédula para anotar un celular, o presentándose en cualquier oficina comercial de las empresas telefónicas.

En caso de querer bajar el número del registro, se puede recurrir a cualquiera de esos medios. En el caso de los mensajes, debe enviarse la palabra Baja.

Al anotarse por la vía telefónica, llega un mensaje o un audio automático que confirma que la solicitud fue procesada con éxito. La voz del contestador aclara que el proceso puede demorar hasta cinco días, debido a que las compañías tienen este plazo para enviar la lista de números que solicitaron ingresar a la Ursec, que actualizará la lista cada mes.