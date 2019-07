Uruguay es el país de mayor ingreso per cápita en la región, según Banco Mundial

En julio de cada año, el Banco Mundial da a conocer nuevas cifras referentes al ingreso bruto per cápita en cada país, dividiéndolos en las categorías: alto, medio-alto, medio-bajo y bajo. Para la medición de 2018, entregada durante este mes, la mayoría de países de la región se situó como un país de ingreso per cápita medio-alto.

Uruguay y Chile fueron las dos naciones que sobresalieron por tener ingresos altos. Para el caso de Uruguay, la medición del Banco Mundial señaló que el país percibió un ingreso per cápita nacional de US$ 15.650.

Esta calificación se da teniendo en cuenta que si se supera un ingreso de US$ 12.375 por persona el año pasado.Entran en la categoría medio-alto los países con ingresos por persona de entre US$ 3.996 y US$ 12.375.

Chile, segundo con ingresos por persona más altos en la región, habría totalizado aproximadamente US$ 14.670 per cápita durante el año pasado. El tercer lugar entre los más importantes de la región fue para Argentina, que obtuvo US$ 12.370 por persona en 2018; no obstante, esta cifra es insuficiente -solo por US$ 5- para establecerse como un país de ingresos altos, según la categorización del Banco Mundial.

Además de Colombia y de Argentina, Costa Rica, México, Brasil, Perú, Ecuador, Paraguay, Belice y Guatemala fueron otros de los países que se ubicaron en la segunda categoría de ingresos en el mundo.

La parte más baja del listado de los territorios pertenecientes a esta parte del mundo se compuso de cuatro estados que hicieron parte de países con ingresos medios-bajos: El Salvador, Bolivia, Honduras y Nicaragua. Ningún país de la región fue enlistado como uno de ingresos bajos para esta edición del estudio.

“Para lo que sirven estas mediciones es para ubicarnos en el contexto internacional y pasa que efectivamente la economía latinoamericana está lejos de ejercer un liderazgo como región a nivel mundial. Las de América Latina son economías que aún tienen unos retos de desarrollo tremendos”, sostuvo Carlos Sepúlveda, decano de la Universidad del Rosario de Colombia.

Entre 16 países de América Latina, Colombia se posicionó como el octavo mejor en este índice. De estos, diez naciones (incluyendo a nuestro país) hicieron parte de la lista de economías que cuentan con un ingreso medio-alto por persona; otros dos, destacaron

Los líderes mundiales

Con un ingreso medio por persona de US$ 83.580, Suiza fue el país que se presentó como el líder en términos de ingresos nacionales per cápita para el año pasado. Así mismo, Noruega fue la segunda nación con más altos registros en este aspecto, al totalizar un aproximado de US$ 80.790 por persona.

Sin contar poblaciones como la Isla de Man o Macao, al sur de China, que también vieron altas cifras, Luxemburgo fue el tercer país con mayores ingresos per cápita, luego de registrar US$ 77.820.

Estados Unidos y Catar fueron los otros dos países más destacados en el listado, presentando ingresos aproximados de US$ 62.850 y US$ 61.190, respectivamente. Islandia, Dinamarca, Irlanda, Singapur y Suecia completaron la lista de estados más favorecidos.

La contraparte, es decir los que menores ingresos reportaron, estuvo compuesta por cinco países africanos: Madagascar, Mozambique, Níger, Malawi y Burundi. El de mejores ingresos entre estos estados, Madagascar, totalizó US$ 440 por persona para el año pasado, mientras que el país que cierra el listado general, Burundi, que cerró 2018 con US$ 280 per cápita.

El Banco Mundial no incluyó en su listado a 25 territorios, entre los que se encuentra Venezuela.

Panorama por regiones

Norteamérica fue la zona en el mundo que presentó un promedio más alto en este indicador, tras alcanzar US$ 61.031 per cápita durante el año pasado.

A pesar de estas cifras tan altas para una zona, hubo otras que ni siquiera lograron superar los US$ 2.000 en ingreso nacional per cápita para el año pasado, como es el caso de Asia del sur y de África Sub-sahariana, puesto que este primer territorio solo completó US$ 1.925 por persona en la más reciente entrega y el segundo solamente llegó a US$ 1.507.

En América Latina, el promedio se estableció en US$ 8.700.

Se vio superada en términos regionales por los números de Norteamérica, los US$ 24.276 por persona que registra la zona de Europa y también la de Asia Central; y los US$ 10.977 per capita correspondientes a la región de Asia Oriental y Pacífico.

Con esto, entre siete regiones que contabiliza el más reciente estudio de ingreso per cápita del Banco Mundial, América Latina se posicionó en el cuarto escalón, superando también a la zona de Medio Oriente y norte de África.

(La República de Colombia - RIPE)