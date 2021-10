Uruguay pasó mal ante Argentina: quedó empantanado en la tabla y en sus buenas intenciones futbolísticas

Uruguay volvió a jugar 30 minutos como para ganar, con esa propuesta futbolística que marca nuevos rumbos para la celeste, después de aquellos años en los que defender y las patriadas de Suárez y Cavani eran el único argumento para llegar al éxito. Sin embargo, sin término medio, en Buenos Aires terminó arrollado por el rival, goleado 3-0 por Argentina.

Cuando eso ocurre y en busca de explicaciones para entender lo que pasó en el Monumental, quedan a la vista algunos elementos: 1) las ausencias de tres titulares, dos en ataque (Bentancur y De Arrascaeta) son indisimulables; 2) esta selección de Argentina juega un fútbol que le permite doblegar con su propuesta al uruguayo; 3) para pelearle el triunfo al combinado que capitanea Messi, Uruguay tiene que hacer un partido perfecto y tener un equilibrio defensivo, que esta formación de Tabárez no manifiesta en este nuevo estilo de jugar de igual a igual contra todos; 4) defender a Messi, no admite dar ventajas de ningún tipo y cuando ello ocurre, el rival lo paga carísimo; 5) definitivamente, Uruguay tendrá que aceptar que aspirar a un triunfo ante Argentina está lejos y resignarse ante los números, porque 17 partidos, en 20 años, solo le ganó dos veces.

Que Uruguay haya jugado durante media hora en el tono que quiere imponer esta nueva celeste, no alcanza. Esta vez fue insuficiente y pasó mal, porque esta selección no tiene una propuesta defensiva como para cerrarse en su cancha y defender con uñas y dientes cada pelota. Este equipo, que el domingo no tuvo a Bentancur (suspendido) ni a De Arrascaeta (lesionado), busca defenderse con la pelota y asumir un protagonismo en el juego, que es muy difícil sostener frente a Argentina y Brasil, las potencias del fútbol sudamericano.

Definitivamente, el golpe en Argentina fue muy duro porque Emiliano Martínez, el golero argentino, se transformó en figura en la primera parte del encuentro y Uruguay vio otra vez la forma en que Suárez perdía otras tres situaciones de gol. El delantero salteño lleva seis opciones para convertir frente al arco rival, en medio tiempo ante Brasil y en todo el partido ante Argentina.

También esta selección sigue sufriendo los segundos tiempos, cuando Tabárez apuesta con su segunda dupla ofensiva (Cavani-Darwin Núñez). En Buenos Aires mantuvo a Suárez en el campo, y formó un tridente, que tampoco consiguió generar lo que precisaba este equipo.

Uruguay carga en esta triple fecha de Eliminatorias con los puntos que dejó ante Colombia en el Gran Parque Central y, aunque la tabla de posiciones aún le devuelve la clasificación directa, por el cuarto puesto que ocupa, el calendario le plantea un inquietante recorrido en las dos próximas fechas antes de enfrentar a Bolivia: Brasil en Manaos (el jueves) y Argentina el 11 de noviembre en el Campeón del Siglo.

El clasificatorio para el Mundial de 2022 emparejó para abajo. Salvo Brasil, que dejó sus primeros dos puntos este domingo y Argentina, que le sacó seis puntos al tercero, Uruguay, Ecuador y Colombia ganaron menos del 48% de los puntos que disputaron y las otras cinco selecciones, menos del 36%.

Este escenario empareja la definición de los cuatro cupos y repechaje y genera incertidumbre, que Uruguay intentó disimular con la media hora ante Colombia, el jueves, y otra media hora inicia frente a Argentina, el domingo, pero terminó arrastrado por la tendencia de las Eliminatorias en las que un grupo de seis equipos (que buscan dos cupos directos y uno para el repechaje) quedó atrapado en una tabla que tiene en aprietos a Uruguay, a pesar de sus intenciones de dar un salto con el fútbol que pedía el hincha.