UTU "busca las formas" para definir aprobación de cursos y "reducir exámenes"

En todos los subsistemas de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) discuten ideas para ver cómo ponerle el broche de cierre al año lectivo. Según contó a El Observador el director general de UTU, Juan Pereyra, una de las propuestas que están sobre la mesa en el consejo de educación técnica es que se apliquen metodologías para que la mayoría de los estudiantes puedan aprobar sus cursos durante el año y minimizar la cantidad de estudiantes que se lleven materias a examen.

"Hay una idea un poco general de reducir exámenes y buscar la forma de aprobación de los estudiantes durante el curso. Lo que no se ha puesto sobre la mesa y no creo que nadie comparta dentro de UTU es que haya una aprobación generalizada. Nosotros iremos a proponer que haya una aprobación de los cursos de acuerdo a criterios que se vayan a establecer, pero no una aprobación generalizada. Son grandes líneas que estamos viendo", explicó Pereyra.

En UTU entienden que para lograr el objetivo de "llevar los exámenes a una mínima expresión" hay una serie de herramientas que se pueden aplicar durante estos últimos meses del año que le permitan al estudiante llegar con un "mínimo de competencias para pasar al año siguiente": pruebas evaluatorias, actividades domiciliaras, entre otras propuestas educativas.

Lo que es claro es que las exigencias no serán las mismas en este 2020 que lo que ocurre en un año normal. Pereyra entiende que así como el gobierno debió cambiar las metas económicas y las metas sanitarias cree que "lamentablemente" las metas educativas que se tenían previstas tienen que ser modificadas. "Porque la situación no es la misma. No podemos trabajar como siempre en una situación totalmente diferente", aseguró.

El jerarca contó que están "evaluando la asistencia y rendimiento de los alumnos" y en base a ello proyectan opciones para la finalización de los cursos y la evaluación de estudiantes.

"Creemos que en UTU, a raíz de la pandemia, la fecha de finalización de cursos se debe extender. A su vez, estamos viendo el tema de la nota: hay profesionales que entienden pertinente que debe haber una calificación numérica, otros entienden que no. Eso está en discusión. Personalmente entiendo que alguna calificación debe de haber, porque es lo que entienden más las familias, los chicos. Les aclara más un número que un concepto, todavía no se está muy acostumbrado a las calificaciones por conceptos", sostuvo el director de UTU.

"Hoy por hoy no hay nada nada resuelto. Simplemente cada uno de los consejos hemos empezado a trabajar, estudiando la realidad de cada uno de nosotros, para ver cuáles serían cada una de las alternativas. Son ideas muy grandes, muy generales, que recién se están comenzando a evaluar", remató.