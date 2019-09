Valenzuela: "El clásico me dio vergüenza"

El preparador físico Alejandro Valenzuela, anunció en las últimas horas que se alejará de Peñarol, tal como informó el jueves a última hora de la noche Referí una vez que el club aurinegro lo hizo oficial.

En diálogo con el programa "100% Deporte" de Sport 890, Valenzuela habló de varios temas.

“El miércoles de noche me llamó el presidente de San Luis de México. Enseguida le comuniqué a Diego (López) y al presidente Jorge Barrera. La verdad es una propuesta económica muy buena”, explicó el ahora expreparador físico aurinegro.

Allí se irá a trabajar con Gustavo Matosas, quien fue contratado justamente en estos días, lo que llevó a que renunciara sorpresivamente a dirigir a la selección de Costa Rica que este viernes enfrenta al combinado uruguayo en San José de Costa Rica.

Valenzuela habló también de la derrota que sufrió Peñarol a manos de Nacional el pasado domingo: “Sentí vergüenza después del clásico. Soy muy autocrítico por deformación. Me sentí el principal responsable”.

Asimismo, sostuvo que sabe “que la hinchada es muy exigente. Se nos fueron jugadores muy importantes y tenemos que adaptarnos al nuevo plantel. Yo sabia que este clásico nos tomaba en el peor momento”.

“Podés hacer doble horario y cometer errores. Nosotros somos los principales responsables, hay que hacer autocrítica. Todos los equipos tiene bajones”, añadió.

En un informe que realizó Referí el pasado fin de semana, se hablaba de cómo cambian el físico los futbolistas una vez que se van desde Uruguay a jugar al fútbol europeo, algo que se da desde hace muchos años.

Respecto a eso, Valenzuala dijo que consultó “al Toro Fernández y le dije que me pasara la receta de cómo entrenan allá y me dijo: 'Profe, nada diferente en cuanto a los entrenamientos. Solo como ensalada y mucha agua. No me dejan comer carne”.

Y añadió: "No hace nadie doble horario en Europa. En un turno solo, uno puede entrenar espectacular. La autocrítica debe arrancar por nosotros los entrenadores. Todo equipo tiene un bajón".

Respecto a este tema expresó que "hoy los referentes estaban sin el ritmo necesario en este medio de la transformación del equipo. El Cebolla (Rodríguez) pisa mal, y eso lastima el sóleo. A Gareth Bale lo lastimó nueve veces en Real Madrid".

También habló de por qué salió en defensa del secretario técnico de la institución aurinegra, Carlos "Tío" Sánchez, con un tuit que después borró, tal como informó Referí en la jornada del miércoles.

"Cuándo vi cómo criticaban al Tío Sánchez, me nació escribir ese tuit para defenderlo. Aunque alguno me tilde de alcahuete, no me importa", esgrimió.

Acerca de su tema de salud que lo mantuvo alejado el último mes del club aurinegro, indicó: "Tuve un cáncer de próstata, estaba inflamada, terminó el Apertura y me hice una biopsia. Me operé en Buenos Aires. Ayer (el jueves) me saqué los pañales. Estoy agradecido a todo Peñarol, me bancaron a morir".