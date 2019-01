Valores por el ganado gordo tienden al equilibrio

Por Blasina y Asociados, especial para El Observador

Los valores en el mercado del ganado gordo dejaron de subir y buscan el equilibrio, en una semana de mayor oferta y con cuadrillas kosher ya operando en alguna planta industrial. En otras se espera la llegada de las mismas para las próximas semanas.

Las lluvias abundantes apuraron las cargas en algunas zonas del país, dificultaron la logística y han dado firmeza al mercado.

De todos modos, no fueron suficientes para generar un salto pronunciado de precios, explicó un consignatario consultado.

La buena disponibilidad forrajera ha fortalecido la postura negociadora de los productores, que tienen sus pretensiones en los valores.

La mayoría de los negocios se concretan entorno a US$ 3,25 por kilo. El precio de punta para el novillo gordo especial se mantiene en US$ 3,30 por kilo carcasa, pero no es tan fácil de conseguir. La cercanía a planta y la posibilidad de carga rápida tienen incidencia en el valor.

Las entradas son dispares, y van desde una semana a 10 días.

Para la vaca pesada, arriba de 230 kilos de carcasa, se han concretado negocios hasta US$ 3,15 por kilo, pero son casos excepcionales. El abanico de precios es más amplio, con negocios en general entre US$ 3,05 y US$ 3,10 por kilo. Para los próximos días se espera estabilidad en los valores.

La reposición mantiene la firmeza en todas las categorías, prácticamente sin oferta, con muy pocas operaciones. El ternero liviano ronda los US$ 2,10 el kilo, aunque es mínima la disponibilidad.

Faena subió a 41.770 cabezas

La faena de vacunos aumentó luego de dos semanas consecutivas de faenas muy bajas y se ubicó en 41.770 cabezas en la semana cerrada el 12 de enero, el doble que la semana previa. Del total el 62% fueron hembras –vacas y vaquillonas– con 25.986 cabezas, más del doble que las 12.224 de la semana previa.

Firmeza de precios pero pocas operaciones en ovinos

En el mercado ovino se mantiene cierta dificultad en la colocación, con pocos negocios y con algo más de demanda por categorías adultas. Los corderos de hasta 35 kilos se mantuvieron en US$ 3,30 por kilo en la grilla de consignatarios, los pesados bajaron dos centavos a US$ 3,30 y los capones a US$ 3, las ovejas se mantuvieron en US$ 2,93 y los borregos en US$ 3,28.

La faena de ovinos también mostró un aumento semanal, aunque se mantiene por debajo de los valores del año pasado y con un incremento en la faena de categorías adultas. Totalizó de 15.878 cabezas, 10.601 menos que en igual semana del año pasado.

Firmeza en el precio de exportación de la carne

El precio por tonelada de carne vacuna exportada lleva dos semanas consecutivas de suba y mantiene la firmeza aunque con un volumen semanal muy bajo, con US$ 3.625 en la segunda semana del año.

En carne ovina el precio fue de US$ 4.459 por tonelada, casi US$ 1.500 menos que los US$ 5.906 de la semana anterior.