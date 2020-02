Vázquez vs Vázquez: del gobierno de reformas a las promesas incumplidas

Junto con José Batlle y Ordóñez y Julio María Sanguinetti, Tabaré Vázquez integra la selecta lista de líderes uruguayos que fueron electos dos veces presidentes de la República. Como plus, Vázquez había sido electo antes como intendente de Montevideo. La película de sus gobiernos nacionales, que tiene como protagonista a un muchacho criado en el popular barrio de La Teja devenido en reconocido médico especialista en oncología, exitoso empresario y poderoso político, confirmó en su desenlace que las segundas partes no son mejores que las primeras.

Como un vendaval, Vázquez asumió el gobierno en 2005 tras un histórico triunfo del Frente Amplio en primera vuelta con la promesa de sacudir las raíces de los árboles. El dirigente le imprimió ejecutividad y método a esa primera gestión presidencial.

Bajo su liderazgo se implementaron reformas estructurales en el sistema de salud y el área tributaria, la atención inmediata de la pobreza con el Plan de Emergencia y cambios en la legislación laboral. Según la consultora Factum, al final de la administración, la gestión de Vázquez disfrutaba de una aprobación del 80% y 10% de desaprobación, lo que abonó el terreno para su regreso.

Su segundo mandato, marcado por el rojo de las cuentas públicas, la inseguridad en el centro de los reclamos de la ciudadanía, el aumento del desempleo y el salir de un problema para meterse en otro –con su máxima expresión en la renuncia del exvicepresidente Raúl Sendic–, le sacó margen de acción política y terminó por agotar su agenda.

El programa de gobierno del FA para 2005 era ambicioso y desafiante. El de 2015 bastante más pobre, aunque con varias promesas electorales que terminaron siendo utopías. En la campaña de 2014, Vázquez repitió una y otra vez una de sus frases preferidas: “Yo me comprometo y cumplo”. Pero no pudo bajar las rapiñas 30%, ni llevar el presupuesto educativo al 6% del Producto Interno Bruto, no cumplió con la promesa de dejar intactos los impuestos –realizó un ajuste fiscal mediante cambios al IRPF–, y tampoco logró “transformar el ADN” de la enseñanza.

Primera escena

Vázquez inició su primera presidencia con un conjunto de decretos y proyectos de ley que le hicieron sumar crédito de arranque. En su primera semana de gestión impulsó el Plan de Emergencia y ordenó iniciar las gestiones para excavar en los batallones 13 y 14 en busca de desaparecidos en dictadura (1973-1985). Además, el 7 de marzo convocó los Consejos de Salarios.

Durante ese período fue un triunfador en la economía y en la política. Tomó un contexto que venía con una economía de capa caída, repuntó y tuvo crecimiento.

En 2005, el déficit, tras la crisis, era de 0,4% del PIB y continuó debajo de 1% en 2006 y 2007. En 2009 rondó el 1,7%. En 2008 el crecimiento de la economía fue de 7,2%. La oposición le cuestionó que no generó ahorro en tiempo de crecimiento extraordinario o “a tasas chinas”.

En la primera de cambio evitó la quiebra de la cooperativa de ahorro Cofac con el auxilio financiero del gobierno venezolano de Hugo Chávez.

En el período redujo el desempleo, subió el salario real, votó leyes laborales –como las que regulan el trabajo doméstico y el de los peones rurales– y sorteó con éxito la crisis financiera mundial de 2008.

El desempleo anualizado en 2005 fue de 12,2%; y en 2009, de 7,3%. La pobreza era de 36,5% en 2005 y cerró 2009 en 21,5% –medido para localidades de más de 5.000 habitantes–.

En la enseñanza, pese al incremento presupuestal, los resultados educativos nunca llegaron. Por fuera de lo previsto en el programa, implementó el Plan Ceibal y luchó contra el tabaquismo, medidas que con el tiempo se convirtieron en insignias del vazquismo.

En el plano político, conformó un gabinete con peso propio, al integrar a los referentes de los principales sectores políticos del Frente Amplio. Fue un rey con respaldo.

Una de las mayores polémicas del período se vivió en el terreno de la política exterior, cuando el gobierno del Frente Amplio bloqueó un tratado de libre comercio entre Uruguay y Estados Unidos. También enfrentó el conflicto con Argentina por la instalación de la pastera Botnia en Fray Bentos, lo que llevó al corte de los puentes binacionales por parte de asambleístas de Gualeguaychú y al enfrentamiento con el gobierno kirchnerista.

Segundo acto

Diego Battiste

Vázquez empezó su segundo gobierno con el mismo espíritu de marcar agenda y “buscar el bronce”, según relataban por entonces sus principales allegados. En la Torre Ejecutiva transmitían que el presidente gobernaría sin ceder ante sindicatos ni empresarios, que iría por coronar su carrera política. Pero el paso del tiempo y la seguidilla de insucesos y cuestionadas decisiones empezaron a acorralarlo.

La esencialidad de la educación fue un punto de inflexión que, apenas comenzado el gobierno, marcó la segunda era vazquista. En medio de paros docentes, el mandatario decretó la esencialidad para la enseñanza pero no pudo mantener la medida. El diputado socialista Gonzalo Civila le marcó la resolución como inoportuna y en medio de una lluvia de críticas del Frente Amplio, Vázquez la levantó. En perspectiva, en el Poder Ejecutivo analizan la instancia como una señal política que marcó el futuro de la administración.

Otras señales también dejaron huella en el camino. El gobierno salió a recapitalizar ANCAP por US$ 622 millones, en medio del comienzo de la investigadora que puso el foco en la cuestionada gestión de Raúl Sendic.

Apenas al inicio del segundo año de gobierno, en febrero de 2016, El Observador informó que Sendic no tenía el título de licenciado en genética humana con el que se presentaba. Luego se conocieron sus gastos con las tarjetas corporativas de ANCAP, que desencadenaron la renuncia del vicepresidente.

La situación se dilató y Vázquez quedó cada vez más acorralado junto a una figura con la que había construido un vínculo de cercanía en la campaña y a la que después llegó a defender, al decir que le hacían “el bullying más fantástico” que había visto en su vida.

En la economía, Vázquez tomó el gobierno con un déficit fiscal de 3,4% de la administración de José Mujica y lo termina en el entorno del 5%. A eso se sumaron otros dos flancos donde la oposición sacó su tajada: proyecciones de crecimiento que no se cumplieron y la suba de impuestos con el ajuste de 2017 mediante modificaciones al IRPF a la cabeza. “No tenemos planificado ni en el horizonte ningún incremento de la carga impositiva a la población”, había dicho Vázquez en la campaña de 2014.

La tasa de desempleo llegó a 8,9% en 2019 y fue el mayor registro anual desde 2007, cuando cerró en 9,4%. Cuando Vázquez asumió en 2015, el desempleo se ubicaba en 8,4%. Entre 2015 y 2019 se perdieron unos 56 mil puestos de trabajo, pero el FA responde que desde 2006 se crearon 300 mil nuevos empleos.

Carlos Pazos

Además del crecimiento económico enlentecido, los otros puntos que, según integrantes del gobierno, desgastaron a la administración fueron el posicionamiento contra el movimiento Un Solo Uruguay y la falta de recambio de ministros. A cartas vistas, en el gobierno hay quienes advierten que deberían haber tomado una postura más conciliadora con los productores y que los ministros inamovibles durante cinco años también desgastaron la conducción política del presidente.

El caso del ministro del Interior, Eduardo Bonomi, fue el más cuestionado por la oposición. Aunque en el oficialismo advierten del “efecto noviembre” por los cambios al CPP, las rapiñas y los homicidios aumentaron sostenidamente en el período. Entre 2015 y 2018 las rapiñas crecieron 36,7%, mientras que los hurtos aumentaron 33,6%. Los homicidios, en tanto, aumentaron 40% entre 2015 y 2018.

La aprobación de la segunda administración de Vázquez estuvo en el umbral de 30% durante 2017 y 2018. Según una encuesta realizada por la consultora Equipos entre fines de febrero y comienzo de marzo de 2019, la aprobación de la gestión del presidente se ubicó en 28% y la desaprobación fue del 47%.

El Frente Amplio destaca el crecimiento económico durante 16 años consecutivos –aunque en el último tiempo a menor ritmo–, la negociación para la instalación de la segunda planta de UPM firmada en 2019 y las obras públicas, con el ANTEL Arena y varias rutas como puntos que destacan.

Aparte de las peripecias políticas y de la derrota electoral del Frente Amplio, el 2019 estuvo signado para Vázquez por dos temas personales. A fines de julio murió su compañera de toda la vida, María Auxiliadora Delgado. Semanas después, el 20 de agosto, el presidente anunció que le habían detectado un nódulo pulmonar maligno. El 13 de diciembre, tras recibir un tratamiento de radiocirugía, Presidencia informó que el mandatario había tenido una respuesta "satisfactoria" al tratamiento y que en los últimos estudios no había "evidencia de la enfermedad".

Leonardo Carreño

El presidente termina su gestión con un repunte de su imagen pública. A fines de octubre, la aprobación era de 38% y la desaprobación del 40%. En enero de 2020, según una encuesta realizada por Equipos, el 54% aprobaba su gestión como presidente y el 30% lo desaprobaba.

Sobre el final, ya en la transición, el presidente impulsó temas vinculados a los medicamentos de alto precio y el medioambiente para reactivar una agenda que ya estaba agotada, de un gobierno agotado. Y todo terminó.